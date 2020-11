Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Roboterstaubsauger sind großartig, nicht wahr? Reinigen Sie Ihr Zuhause automatisch für Sie und entlasten Sie die Hausarbeit. Dieser ist etwas Besonderes dank eines selbstentleerenden Docks und noch mehr mit diesem kräftigen Rabatt .

Als wir den neueren Roomba i7 + testeten, waren wir mit seiner Reinigungskraft zufrieden und sehr beeindruckt von seiner automatischen Schmutzentsorgung, die einige Probleme bei Wartung und Instandhaltung mit sich brachte. Wir waren jedoch vom Preis zurückgenommen, und wenn Sie das nicht ganz ertragen können, müssen Sie dieses ältere Modell gutheißen, das jetzt für den Black Friday günstig ist.

Dies ist jedoch ein zeitlich begrenzter Deal, daher müssen Sie schnell sein. Für kurze Zeit ist der iRobot Roomba i6 + mit einer Ersparnis von 200 US- Dollar erhältlich - das sind nur 599,99 US-Dollar anstelle der üblichen 799,99 US-Dollar.

Für diesen Preis erhalten Sie alle iRobot-Smarts, die Sie erwarten, einschließlich eines intelligenten Kartensystems, leistungsstarker Reinigungsfunktionen (mit dem dreistufigen Reinigungssystem von Roomba) und der hervorragenden Selbstentleerungsfunktion.

Der Roomba i6 + funktioniert perfekt in Ihrem Zuhause, auch wenn Sie Haustiere besitzen. Es verfügt über mehrere Oberflächen, sodass Teppiche oder harte Böden problemlos gereinigt werden können, und es verfügt über hocheffiziente Filter, die auch 99% aller Katzen- und Hundeallergene einfangen.

Beeilen Sie sich, da der Deal nicht lange auf sich warten lässt.

Schreiben von Adrian Willings.