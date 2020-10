Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - An diesem Amazon Prime Day bleibt noch Zeit, um teuflische Ersparnisse zu erzielen , und der iRobot Roomba 692-Deal - erhältlich für 199,99 US-Dollar - ist einer der besseren Rabatte, die es noch gibt.

Mit dem Roboter-Staubsauger, der normalerweise einen Preis von 319,99 US-Dollar hat, bleibt nur eine begrenzte Zeit für Amazon Prime-Mitglieder (oder diejenigen, die eine kostenlose Testversion effektiv nutzen möchten), um coole 120 US-Dollar zu sparen.

• Sehen Sie sich das iRobot Roomba 692-Angebot (199,99 USD) bei Amazon an

Was gut ist, ist, dass dies auch einer der am einfachsten zu rechtfertigenden Käufe ist - ein automatisiertes Staubsaugersystem spart Ihnen nicht nur wertvolle Zeit (in der Sie vielleicht nach noch mehr Deals suchen könnten), sondern erspart Ihnen auch die Langeweile , tatsächlich Krümel aufräumen, die über Ihr Haus verstreut sind.

Warum sollten Sie sich besonders für dieses Gerät entscheiden, da immer noch viele Amazon Prime Day-Angebote für Robotervakuum im Umlauf sind? In erster Linie bietet es Ihnen den günstigsten Einstieg in die teure Welt der Roboterstaubsauger - für etablierte Marken ist es immer eine Überlegung wert, einen für unter 200 US-Dollar zu finden.

In Bezug auf die Funktionen kann der selbstladende 692 über Alexa gesteuert werden und dank verschiedener Reinigungsmodi nahezu jede Art von Boden bewältigen. Es gibt auch Dinge wie die Schmutzerkennung von iRobot, die die Bereiche Ihres Hauses notiert, in denen die meiste Arbeit erforderlich ist, und die Reinigung beschleunigt, und die Klippenerkennung, die für Benutzer, die in der Nähe von Treppen reinigen möchten, unerlässlich ist.

Roboterstaubsauger werden, wie wir sagen, um diese Jahreszeit oft reduziert, aber es wäre immer noch überraschend, wenn dies für den Black Friday repliziert würde. Dies macht es zu einer großartigen Zeit, um Vorteile zu ziehen, wenn Sie schnell genug sein können.

Schreiben von Conor Allison.