Mit dem großartigen iRobot Roomba 981 Roboter-Vakuum-Angebot erhalten Sie Mammut 32% Rabatt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das US-Unternehmen iRobot ist ein Klassenführer für autonome Staubsauger, und an diesem Black Friday gibt es eine Menge seiner Produkte.

Der iRobot Roomba 981 Wi-Fi-Roboterstaubsauger bietet einen massiven Preisnachlass von 32 Prozent gegenüber dem in den USA üblichen Preis.

Das heißt, Sie können es für nur 399,99 USD anstelle des UVP von 589 USD erhalten - eine Mammutersparnis von 189 USD.

• Sehen Sie sich hier den iRobot Roomba-Deal bei Amazon an

Wir haben das Vorgängermodell dieses iRobot Robo Vac getestet und es damals sehr geschätzt. Das neue und verbesserte Modell ist zu diesem Preis ein absolutes Schnäppchen.

Der 981 verwendet ein erstklassiges dreistufiges Reinigungssystem, das die zehnfache Leistung kleinerer Modelle bietet. Es ist ideal für Tierhalter und kann problemlos in Ihrem Zuhause navigieren.

Mit seiner Wi-Fi-Konnektivität können Sie es mit der iRobot Home App für iOS oder Android steuern. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Reinigungen und mehr zu planen. Es funktioniert auch mit Amazon Echo- oder Google Home-Geräten, sodass Sie auch die Sprachsteuerung verwenden können.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Adrian Willings.