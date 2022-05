Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ikea hat sein neuestes Projekt für ein intelligentes Zuhause angekündigt. Das Unternehmen bringt einen Matter-kompatiblen Smart-Home-Hub namens Dirigera sowie eine überarbeitete Ikea Home Smart-App auf den Markt.

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum bestimmte Smart-Home-Geräte mit bestimmten Gegenstücken funktionieren, mit anderen aber nicht, dann sollten Sie über Matter Bescheid wissen - den neuesten Standard für drahtlose Interoperabilität, der die Branche aufrütteln wird. Pocket-lint hat hier einen vollständigen Leitfaden zur Funktionsweise von Matter. Aber kein Grund zur Sorge. Ikea verspricht, dass sowohl Dirigera als auch die Ikea Home App einfach zu bedienen sein werden, und beschreibt sie als "bequem, einfach zu navigieren und benutzerfreundlich", besonders für Menschen, die ihre Reise in die Smart Home Technologie beginnen.

"Mit dem neuen Dirigera Hub für smarte Produkte können Nutzer alle smarten Produkte von IKEA in das System einbinden und sie einzeln, in Sets oder in Gruppen über die neue Ikea Home Smart App steuern", so Ikea. "Dies ermöglicht es Nutzern, verschiedene Szenen mit voreingestellten Funktionen der smarten Produkte zu erstellen und erhöht die Personalisierungsmöglichkeiten für das smarte Zuhause."

Dies ist nicht der erste Vorstoß von Ikea in den Bereich Smart Home.

Anfang dieses Jahres brachte Ikea die Spotify-Lampe Vappeby auf den Markt und aktualisierte den Regallautsprecher Symfonisk mit Sonos. Im Jahr 2014 führte das Unternehmen den Smart-Home-Hub/Gateway Tradfri und eine App ein. Ikea erklärte, dass Kunden ihren alten Tradfri-Hub weiterhin verwenden können und dass aktuelle Produkte von IKEA mit dem Dirigera-Hub verbunden werden können und genauso gut funktionieren".

Der Dirigera Hub und die neue Ikea Smart Home App werden im Oktober 2022 eingeführt.

Schreiben von Maggie Tillman.