Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Verlassen der eigenen Wohnung ist immer ein Risiko.

Sie haben diesen großen Raum voller wertvoller Besitztümer, den Sie für lange Zeit völlig unbewohnt lassen. Und das ist unvermeidlich. Sie müssen zur Arbeit gehen. Sie haben Besorgungen zu machen. Und im Urlaub ist man oft tagelang oder sogar wochenlang von zu Hause weg.

Schutz ist das A und O.

Hier kommt die EZVIZ CB8 Battery PT Kamera ins Spiel. Diese clevere Kamera ist aus vielen Gründen die perfekte Ergänzung zu Ihrer Sicherheitseinrichtung. In diesem Artikel werden einige der wichtigsten Funktionen der EZVIZ CB8 Akku-PT-Kamera vorgestellt, mit denen Sie Ihr Zuhause schützen können.

Was passiert, wenn eine normale Sicherheitskamera einen Eindringling aufnimmt?

Leider nicht viel. Die Kamera zeichnet zwar auf, was passiert, kann aber nicht aktiv etwas tun, um den Einbruch zu verhindern.

Die EZVIZ CB8 Battery PT Kamera ist anders, denn sie verfügt über ein Active Guard System, das zwei wirksame Präventivmaßnahmen kombiniert. Erstens verfügt sie über eine laute Sirene, die zu heulen beginnt, sobald sie eine sich bewegende Person in Ihrem Haus erkennt. Zweitens wird diese Sirene von zwei Scheinwerfern begleitet, die wiederholt blinken, um Eindringlingen und anderen Personen in der Nähe Ihres Grundstücks deutlich zu machen, dass etwas nicht stimmt.

Mit dem Active Guard System kann die EZVIZ CB8 Battery PT Kamera Diebe und Einbrecher abschrecken, bevor sie Schaden anrichten.

Angebot ansehen auf EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Die Aufnahme eines Einbrechers bedeutet nicht viel, wenn das Video verpixelt ist. Sie können weder das Gesicht der Person noch andere identifizierende Merkmale erkennen. Infolgedessen sind die Aufnahmen weniger nützlich als sie sein könnten.

Dank der 2K-Auflösung der EZVIZ CB8 Akku-PT-Kamera müssen Sie sich über dieses Problem keine Sorgen machen. Jedes aufgenommene Bild ist kristallklar, was die Identifizierung von Eindringlingen erheblich erleichtert.

Die EZVIZ CB8 Akku-PT-Kamera kann bis zu 210 Tage lang aufzeichnen, bevor sie wieder aufgeladen werden muss. Das bedeutet, dass Sie die Ausfallzeiten der Aufzeichnung begrenzen können, so dass Ihre Kamera fast immer einsatzbereit ist.

Was aber, wenn Sie einen 24/7-Schutz an 365 Tagen im Jahr benötigen?

Die EZVIZ CB8 Battery PT Kamera bietet auch das, wenn Sie sie an ein EZVIZ Solarpanel anschließen. Diese Paneele bieten eine konstante Stromquelle, so dass Sie Ihr Zuhause nie ungeschützt lassen, weil Ihr Gerät aufgeladen werden muss.

So wertvoll das Active Guard System auch ist, es klingt auch nach etwas, das durch jede Bewegung im Haus ausgelöst werden könnte. Vielleicht machen Sie sich Sorgen, dass Haustiere, die sich vor der Kamera bewegen, den Alarm auslösen könnten und Sie dadurch den Tag (oder den Nachtschlaf) stören.

Die gute Nachricht ist, dass EZVIZ diese Probleme durch die Implementierung des Smart Human Motion Detection Systems berücksichtigt hat. Dieses System verwendet einen Algorithmus zur Erkennung von Personenformen, um sicherzustellen, dass es Sie nur bei menschenähnlichen Objekten alarmiert, die sich in Ihrem Haus bewegen.

Selbst eine 2K-Auflösung kann möglicherweise nicht alles anzeigen, was Sie sehen müssen, wenn jemand im Dunkeln um Ihr Haus schleicht. Auch die Standard-Nachtsichtfunktion ist keine große Hilfe, da sie alles, was die Kamera aufnimmt, grün färbt.

Sie brauchen jederzeit Vollfarbe, um jedes Detail eines Eindringlings zu erfassen.

Auch hier liefert die EZVIZ CB8 Battery PT Kamera.

Sie zeichnet Videos in voller Farbe auf, unabhängig von der Tageszeit. Das bedeutet, dass Ihre Aufnahmen sowohl in der Auflösung als auch in der Farbe klar und deutlich sind. Wenn Sie Ihre Aufnahmen an die Behörden senden, können diese ihre Suche anhand der Farbe der Kleidung eines Eindringlings sowie seiner allgemeinen Merkmale ausweiten.

Die EZVIZ CB8 Battery PT Camera verfügt über einen MicroSD-Steckplatz, der mit Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB kompatibel ist. Das ist wichtig, weil Sie eine große Speicherkarte benötigen, um 2K-Material zu speichern.

Videos mit einer 2K-Auflösung benötigen etwa 2,4 GB Speicherplatz pro Stunde aufgezeichneten Materials. Im Laufe von 24 Stunden summiert sich das auf 57,6 GB. Mit einer 256-GB-MicroSD-Karte können Sie mehr als vier Tage aufzeichnen, bevor Sie etwas löschen müssen. Noch besser: Die CB8 unterstützt die Aufzeichnung bei Personen- oder Bewegungserkennung, um die Nutzung des Speicherplatzes weiter zu maximieren.

Die meisten Sicherheitskameras zeigen in eine einzige Richtung und zeichnen auf. Selbst rotierende Kameras sind durch ihr Sichtfeld begrenzt, d. h. sie können nicht alles aufzeichnen, was um sie herum gleichzeitig passiert.

Dank der EZVIZ CB8 Akku-PT-Kamera mit Panoramablick können Sie alles sehen. Die Kamera bietet eine 360-Grad-Rundumsicht, damit Eindringlinge keine toten Winkel ausnutzen können.

Mit ihren hochwertigen Aufnahmen, dem Panoramablick und dem cleveren Personenerkennungssystem ist die EZVIZ CB8 Akku-PT-Kamera die ideale Sicherheitslösung für Ihr Zuhause. Sie baut auf Standard-Sicherheitskameras auf und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die sie noch effektiver machen. Kombinieren Sie all dies mit dem Active Guard System und Sie erhalten eine Kamera, die vorbeugende Maßnahmen und die Möglichkeit bietet, nützliche Beweise zu sammeln.