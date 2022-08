Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Jedes Mal, wenn Sie Ihr Baby ins Bett bringen, machen Sie sich ein wenig Sorgen. Vielleicht haben Sie Babyphone und Kameras installiert. Aber Sie sind besorgt, dass sie nicht alles aufzeichnen, was Sie sehen müssen.

Was, wenn etwas passiert, was die Monitore und Kameras nicht aufzeichnen?

Oder vielleicht haben Sie kein Baby. Aber Sie haben Haustiere und möchten sicherstellen, dass sie sicher sind (und nicht die Wohnung verwüsten), wenn Sie nicht im Haus sind.

In jedem Fall brauchen Sie hochmoderne Kameras, die alles erfassen, was Sie sehen müssen. EZVIZ bietet mit seiner C6-Sicherheitsreihe Optionen für Menschen mit kleinem Budget und für diejenigen, die fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) für verbesserten Schutz nutzen möchten.

Lassen Sie sich bei der C6N-Kamera nicht von dem Wort "Budget" täuschen. Obwohl sie die kostengünstigste Option der C6-Reihe ist, verfügt sie dennoch über zahlreiche Funktionen, mit denen Sie Ihr Baby und Ihre Haustiere überwachen können.

Ganz gleich, wo Sie sich befinden, Sie können Ihr Smartgerät verwenden, um zu sehen, was die Kamera aufzeichnet. Solange Sie über eine Internetverbindung verfügen, können Sie die Aufnahmen in Echtzeit auf Ihr Smartphone streamen, um immer zu sehen, was gerade passiert.

Zusätzlich zur Live-Ansicht bietet die C6N einen klaren Audioempfang, sodass Sie hören können, wenn außerhalb des Sichtfelds der Kamera etwas passiert.

Manchmal muss ein weinendes Baby oder ein aufgeregtes Haustier nur Ihre Stimme hören, um sich zu beruhigen. Das C6N bietet diese Möglichkeit dank seines Zwei-Wege-Kommunikationssystems. Beruhigen Sie Ihre Liebsten mit Ihrer Stimme oder kommunizieren Sie einfach mit Ihrem Partner, während er sich um die Dinge kümmert.

Sie müssen alles sehen, was im Raum vor sich geht, um sicherzustellen, dass Ihr Baby oder Ihr Haustier sicher ist. Mit ihren motorisierten Schwenk- und Neigefunktionen bietet die C6N eine 360-Grad-Sichtabdeckung. Das bedeutet, dass sich Ihr Baby oder Ihr Haustier nicht im toten Winkel befindet und unbeaufsichtigt ist.

Die C6N zeichnet in 1080p High-Definition auf und bietet damit die visuelle Klarheit, die Sie brauchen. Alle kleinen Details werden angezeigt, d. h. Sie können kleine Veränderungen in der Mimik Ihres Babys oder Haustiers erkennen, die auf ein Problem hindeuten könnten.

Sie möchten wissen, ob Ihr Baby oder Ihr Haustier in Bewegung ist, wenn es nicht beaufsichtigt wird. Mit seinem intelligenten Tracking-System verfolgt das C6N automatisch sich bewegende Objekte und sendet einen Alarm, so dass Sie das Geschehen in Echtzeit verfolgen können. Das bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass Ihr Baby oder Ihr Haustier in Gefahr gerät, denn Sie können jederzeit eingreifen.

Wenn Sie auf der Suche nach zusätzlichen Schutzschichten sind, bietet das EZVIZ C6 eine Steigerung der bereits hervorragenden Qualität, die Sie vom C6N erhalten. Dabei baut sie auf vielen der Kernfunktionen der C6N auf.

Dank komplexer KI-gesteuerter Algorithmen bietet die C6 mehr als nur eine einfache Bewegungserkennung. Sie kann die Formen von Menschen und Haustieren bestimmen und so zwischen ihnen und irrelevanten Objekten in Bewegung unterscheiden.

Nehmen wir an, Sie haben ein Handy im Zimmer Ihres Babys aufgestellt. Der C6 ist intelligent genug, um herauszufinden, dass die Bewegung des Handys nicht wichtig genug ist, um Ihnen einen Alarm zu senden. Wenn sich Ihr Baby jedoch bewegt, werden Sie sofort benachrichtigt.

Es kann schwierig sein, allein anhand von Bewegungen festzustellen, ob Ihr Kleines aufgewacht ist. Deshalb verfügt die C6 über eine Sprachaktivitätserkennung, die Sie benachrichtigt, wenn jemand im selben Raum, in dem sich die Kamera befindet, zu sprechen beginnt.

So wissen Sie nicht nur aufgrund von Bewegungen, sondern auch aufgrund von Geräuschen, ob Sie nach Ihrem Baby oder Haustier sehen sollten.

Die C6 baut auf den 1080p-Videos der C6N auf und bietet 2K-Aufnahmen. Das bedeutet noch mehr visuelle Klarheit, damit Sie genau sehen können, was im Raum passiert. Mit 2K-Aufnahmen erfassen Sie noch mehr kleine Details in Ihrem Video.

Sowohl die C6N als auch die C6 bieten einen 360-Grad-Rundumblick, doch die C6 geht noch einen Schritt weiter, indem sie einen vollständigen Rundumblick bietet. Das heißt, Sie müssen nicht warten, bis sich die Kamera dreht oder bewegt, um zu sehen, was passiert. Die C6 nimmt den gesamten Raum auf einmal auf.

Unabhängig davon, ob Sie sich für die C6N oder die C6 entscheiden, erhalten Sie ein intelligentes und leistungsstarkes Überwachungsgerät für Ihr Zuhause. Beide Varianten zeichnen Bilder in High Definition auf und verfügen über eine Bewegungssensorik, die Sie bei verdächtigen Bewegungen alarmiert.

Die C6 hebt die Dinge mit ihrer KI-gesteuerten Technologie und ihren erweiterten Funktionen auf eine andere Ebene. Wer jedoch nur ein kleines Budget zur Verfügung hat, sollte sich das C6N nicht entgehen lassen, denn es ist immer noch eine enorme Verbesserung gegenüber den normalen Baby- und Haustierüberwachungsgeräten.