(Pocket-lint) - Unabhängig davon, ob sie sich um das Innere oder das Äußere ihres Grundstücks sorgen, erkennen immer mehr Menschen auf der ganzen Welt, wie hilfreich eine intelligente Videokamera oder eine Videotürklingel sein kann. Mit diesen Sicherheitskameras können Sie Ihr Zuhause im Auge behalten, ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten, und so für einen unvergleichlichen Seelenfrieden sorgen.

EZVIZ ist eine der weltweit vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Marken für Haussicherheit mit einem umfassenden Angebot an Sicherheitskameras. Das Unternehmen ist dafür bekannt, eine breite Palette von Sicherheitskameras für alle finanziellen und räumlichen Anforderungen und Ziele herzustellen. Egal, ob Sie eine budgetfreundliche Sicherheitskamera für ein kleines Haus oder ein umfassendes Sicherheitspaket für ein viel größeres Anwesen suchen, EZVIZ hat die passenden Lösungen.

EZVIZ bietet jedoch eine breite Palette von Überwachungskameras an, so dass wir Ihnen bei der Auswahl des für Sie richtigen Geräts helfen möchten. Im Folgenden finden Sie einen allgemeinen Überblick über die Sicherheitskameras von EZVIZ, unterteilt in drei Kategorien - Sicherheitskameras für den Innenbereich, Sicherheitskameras für den Außenbereich und Videotürklingeln. Wir hoffen, dass Sie die idealen EZVIZ-Sicherheitsgeräte für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen finden!

EZVIZ bietet ein umfassendes Angebot an Sicherheitskameras für Innenräume mit unterschiedlichen Auflösungen, Funktionen und Speicherkapazitäten. Was jedoch alle Sicherheitskameras für Innenräume gemeinsam haben, ist die einfache Installation. Sie können EZVIZ-Sicherheitskameras für den Innenbereich einfach und ohne Verkabelung an der Wand anbringen, was sie ideal für Mieter macht. Außerdem können alle EZVIZ-Kameras intelligente Alarme mit Bewegungserkennung ausgeben und Videos in hoher Qualität aufzeichnen.

1080p-Auflösung

108°-Weitwinkelobjektiv

Nachtsicht bis zu 12 Meter (40 Fuß)

Bewegungserkennung mit drei Alarmmodi - stumm, kurzer Signalton und Sirene

Zwei-Wege-Ruf-Funktion

Bis zu 256 GB für microSD-Karten

Diese unglaublich kompakte Kamera ist dank ihres winzigen Designs sehr unauffällig, liefert aber dennoch jederzeit gestochen scharfe und klare Videos, einschließlich einer sehr guten Nachtsicht.



Angebote ansehen auf Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

2K+ Auflösung mit 4-fachem Digitalzoom

Bis zu 10 Meter (33 Fuß) intelligente Nachtsicht

360° Sichtbereich mit motorisiertem Schwenken und Neigen

Ruhemodus für mehr Privatsphäre

Automatische Bewegungserkennung

Intelligente Verfolgung von sich bewegenden Objekten

Zwei-Wege-Anruf-Funktion

Bis zu 256 GB für microSD-Karten

Für eine Kamera, die stattdessen auf einer Oberfläche wie einem Bücherregal oder einem Couchtisch steht, ist die TY1 perfekt - sie kann geschwenkt und geneigt werden, um sich im Raum umzuschauen, so dass Sie einen Gesamtüberblick erhalten.



Angebote für EZVIZ US | EZVIZ DE | EZVIZ FR | EZVIZ NL | EZVIZ ES anzeigen



EZVIZ bietet ein umfassendes Angebot an Sicherheitskameras für den Außenbereich, die Ihr Haus vor potenziellen Eindringlingen schützen. Alle Sicherheitskameras für den Außenbereich verfügen über fortschrittliche wetterfeste Funktionen, die sie resistent gegen Wasser, Staub und andere Umwelteinflüsse machen. Darüber hinaus können Sie Ihre Außenkamera ohne Verkabelung an metallischen Oberflächen anbringen, was sie zu einer wirklich kabellosen Installation macht. Sie können auch mit Solarzellen betrieben werden.

2K+ Auflösung

Bis zu 270 Tage Batterielebensdauer (wiederaufladbare 10400-mAh-Batterie)

100% kabellose Kamera - keine feste Verkabelung oder Stromquelle erforderlich

Eingebauter 32 GB eMMC-Speicher

Nachtsicht in Farbe

Wetterfeste Konstruktion (IP66)

Intelligente menschliche Bewegungserkennung

Bewegungsgesteuerte Alarme mit lauten Sirenen oder Scheinwerfern

Anpassbare Sprachwarnungen

Zwei-Wege-Ruf-Funktion

Kompatibel mit EZVIZ-Solarpanel

Diese absolut wetterfeste Kamera bietet eine unglaubliche Videoqualität und eine beeindruckende Akkulaufzeit, die für eine einfache Installation und absolute Sorgenfreiheit sorgen.

Angebote ansehen auf EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES

Die weltweit erste kommerzielle Sicherheitskamera für den Außenbereich mit zwei Objektiven

Ein Objektiv erfasst die Umgebungshelligkeit und das andere die optimalen Farben

Farbige Nachtsicht ohne zusätzliches Licht für natürliche Sicht

Intelligente Bewegungs- und Formerkennung von Personen und Fahrzeugen mit KI-Funktionen

Bewegungsausgelöste Alarme mit lauten Sirenen oder Scheinwerfern

Wetterfeste Konstruktion (IP67)

Anpassbare Sprachwarnungen

Zwei-Wege-Anruf-Funktion

Bis zu 256 GB microSD-Karten

Für eine unglaubliche Nachtsicht ist dies ein absolutes Muss, das die Sicherheit bietet, die normalerweise in Gewerbeimmobilien herrscht.



Angebote auf Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES ansehen



EZVIZ bietet Videotürklingeln an, mit denen Sie Ihre Haustür über Ihr Telefon im Auge behalten können. Sie werden benachrichtigt, wenn sich jemand Ihrem Grundstück nähert, und können dann über eine Gegensprechanlage mit den Besuchern sprechen. Die verschiedenen EZVIZ-Videotürklingeln verfügen über unterschiedliche Präzisionsstufen bei der Personen- und Bewegungserkennung und sind damit die idealen Hilfsmittel, um Ihr Haus sicher zu halten, wenn Sie nicht in der Nähe sind.

1080p-Auflösung

170° vertikales Objektiv

Intelligente Personen- und Bewegungserkennung durch AI

Nachtsicht bis zu 5 Meter (16 Fuß)

Zwei-Wege-Anruf-Funktion

Wetterfeste Konstruktion (IP65)

Bis zu 256 GB für microSD-Karten

Mit dieser exzellenten Videotürklingel können Sie dank des Weitwinkelobjektivs und des klaren Videobildes ganz einfach sehen, wer vor Ihrer Tür steht.

Angebote ansehen auf Amazon US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | Amazon ES



2K+ Auflösung

176° ultraweites vertikales Objektiv

Bis zu 115 Tage Akkulaufzeit (5200-mAh-Akku)

Intelligente Menschen- und Bewegungserkennung durch KI

Nachtsicht bis zu 5 Meter (16 Fuß)

Wetterfestes Design

Kombinierbar mit einem Klingelton für Innenräume mit mehreren Klingeltönen

Intelligente Anti-Tamper-Warnungen

Bis zu 256 GB für microSD-Karten

Mit einer Auflösung, wie man sie sonst nur von Vollbildkameras kennt, sorgt diese Türklingel dafür, dass Ihnen nichts entgeht, egal an welcher Tür Sie sie anbringen.



Angebote ansehen auf EZVIZ US | Amazon DE | Amazon FR | Amazon NL | EZVIZ ES



EZVIZ bietet eine breite Palette an intelligenten Sicherheitskameras für alle Hausgrößen und Anforderungen. Ob Sie nun eine Sicherheitskamera für den Innenbereich, eine Sicherheitskamera für den Außenbereich oder eine Videotürklingel suchen, Sie haben zahlreiche Möglichkeiten. Bitte gehen Sie die Spezifikationen durch, um die ideale Sicherheitsvideokamera für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.