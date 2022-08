Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit.

Bis Freitag, den 12. August 2022, stellen wir eine ganze Reihe von Beiträgen, Rezensionen, Videos und anderen spannenden Schnipseln vor, die sich mit dem Thema Sicherheit im Haus beschäftigen.

Sie können alle unsere Inhalte in einem speziellen Bereich hier auf Pocket-lint verfolgen und alles entdecken, von den besten Ezviz-Heimsicherheitskameras, die Sie jetzt kaufen können, bis hin zu Erklärungen zum Ändern von Klingeltönen und Tipps und Tricks zu verschiedenen Kameras.

Es ist für jeden etwas dabei, aber wenn Sie sich einen Überblick verschaffen wollen, finden Sie hier ein paar Highlights, die Sie sich ansehen sollten:

Ezviz bietet eine große Auswahl an intelligenten Sicherheitskameras, die Ihr Zuhause schützen und Ihnen auch in Ihrer Abwesenheit ein sicheres Gefühl geben. Bei der großen Auswahl an Modellen kann es jedoch schwierig sein, die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir eine Reihe von Optionen getestet, damit Sie herausfinden können, welches das richtige Modell für Sie sein könnte.

Wenn Sie in eine Smart Home-Sicherheitskamera oder eine Videotürklingel investiert haben, ist es wahrscheinlich, dass diese über einen microSD-Kartensteckplatz verfügt. Je nachdem, wie Sie Ihre Sicherheitskamera verwenden, kann die Wahl der richtigen SD-Karte wichtiger sein, als Sie erwarten. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über die Auswahl der richtigen Karte wissen müssen.

Die Kameras von Swann Security können miteinander kommunizieren und Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone senden, damit Sie immer wissen, was in Ihrem Haus passiert, wenn Sie nicht zu Hause sind. Um das Potenzial des Sicherheitssystems zu maximieren, müssen Sie jedoch die richtigen Geräte auswählen. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Ihr Haus mit Swann Security vor Eindringlingen schützen können.

5 Möglichkeiten, Ihr Haus mit Swann Security vor Einbrechern zu schützen

Google Nest bietet zwei verschiedene Videotürklingeln in seinem Portfolio an, aber es ist fast das ganze Jahr über nur möglich, den Klingelton einer der beiden Klingeln zu ändern. In diesem Beitrag erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den Klingelton der Google Nest Video-Türklingel (Batterie) ändern können.

Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, warum bestimmte Smart-Home-Geräte mit bestimmten Gegenstücken funktionieren, mit anderen aber nicht, dann sollten Sie sich über Matter informieren - den neuesten Standard für drahtlose Interoperabilität, der die Branche aufzurütteln droht.

Seit 2019 wird an dem Projekt gearbeitet, an dem Unternehmen wie Apple, Google, Amazon, Samsung und Zigbee beteiligt sind. Der früher als "Project CHIP" bekannte Künstler hat sich nun in eine glänzende, formalisierte Marke verwandelt - Matter. In diesem Beitrag erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Ezviz hat ein umfangreiches Portfolio an intelligenten Kameras für Ihr Zuhause, und die C6 2K+ ist eine sehr interessante Ergänzung des Sortiments. Hier finden Sie unseren ausführlichen Testbericht, der alle Vor- und Nachteile sowie die Funktionen der Kamera beleuchtet.

Es gibt noch viel mehr zu sehen, und jeden Tag kommen neue Inhalte hinzu.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday und Cyber Monday ist das meistverkaufte Event des Jahres und es sind noch einige Angebote verfügbar

Sogar der Pocket-lint Podcast ist diese Woche mit dabei, mit einer Sonderausgabe zum Thema Haussicherheit, die am Freitag verfügbar sein wird.

Setzen Sie also ein Lesezeichen für den Home Security Hub und besuchen Sie Pocket-lint die ganze Woche über, um alles über Sicherheitskameras, Video-Türklingeln, Tipps, Tricks und alles andere zu erfahren, was es zu wissen gibt.

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Chris Hall.