(Pocket-lint) - Mit Videotürklingeln können Sie Ihr Eigentum im Auge behalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie können sehen, wer sich Ihrer Haustür nähert, Aufnahmen von Lieferungen machen, mit Zustellern interagieren und sogar potenzielle Eindringlinge in der Nacht erkennen. Bei der Auswahl von Videotürklingeln müssen Sie jedoch eine wichtige Entscheidung treffen: Brauchen Sie kabelgebundene oder batteriebetriebene Videotürklingeln?

EZVIZ ist einer der weltweit führenden Hersteller von intelligenten Sicherheitssystemen mit einem umfassenden Angebot an Video-Türklingeln, sowohl kabelgebunden als auch batteriebetrieben. Die Videotürklingeln von EZVIZ verfügen über intelligente Bewegungserkennungsfunktionen, Infrarot-Nachtsicht und eine Gegensprechanlage und sind damit ideal für Hausbesitzer und Mieter gleichermaßen. Aber welche EZVIZ Video-Türklingel brauchen Sie?

Dieser Artikel beschreibt die einzigartigen Vorteile von kabelgebundenen und batteriebetriebenen Videotürklingeln und gibt Ihnen alle Informationen, um eine fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Außerdem beschreiben wir die besten EZVIZ Video-Türklingeln und ihre Eigenschaften.

Der Hauptvorteil kabelgebundener Videotürklingeln besteht darin, dass Sie sich keine Gedanken über das Aufladen der Klingeln machen müssen. Wenn Sie eine verkabelte Videotürklingel installiert haben, können Sie sie praktisch vergessen. Da sie an das Stromnetz angeschlossen sind, funktionieren sie so lange, bis Ihr Haus wieder mit Strom versorgt wird. Herkömmliche kabelgebundene Videotürklingeln erfordern oft eine feste Verkabelung, aber EZVIZ-Videotürklingeln lassen sich leicht und ohne professionelle Hilfe installieren.

Wenn Sie längere Zeit in Urlaub fahren oder eine Videotürklingel für Ihr Ferienhaus benötigen, sollten Sie eine kabelgebundene Variante in Betracht ziehen. Wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind, ist es am besten, eine verkabelte Videotürklingel zu kaufen, die nicht alle paar Wochen oder Monate aufgeladen werden muss. So können Sie sicher sein, dass Sie über mögliche Eindringlinge oder Besucher benachrichtigt werden.

Batteriebetriebene Videotürklingeln sind unabhängig vom Stromnetz. Bei einem Strom- oder Stromausfall müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie den Zugang zu den Sicherheitsaufzeichnungen verlieren. Außerdem kappen manche Einbrecher die Stromleitungen eines Hauses, um potenzielle Sicherheitskameras auszuschalten, aber diese Taktik funktioniert nicht bei batteriebetriebenen Videotürklingeln. EZVIZ Video-Türklingeln sind außerdem manipulationssicher - sie lösen Alarm aus, wenn jemand versucht, sie zu manipulieren.

Sie können batteriebetriebene Videotürklingeln problemlos von einer Wohnung zur nächsten mitnehmen. Da sie nicht an das Stromnetz Ihres Hauses angeschlossen sind, sind sie äußerst mobil. Außerdem müssen Sie sich keine Gedanken über eine professionelle Installation oder Manipulationen an der elektrischen Anlage Ihres Hauses machen. Batteriebetriebene Videotürklingeln sind ideal für Mieter.

Herkömmliche batteriebetriebene Videotürklingeln hatten ein großes Problem - sie mussten alle paar Wochen aufgeladen werden, was nicht tragbar war. EZVIZ-Videotürklingeln sind jedoch mit wiederaufladbaren 5200-mAh-Batterien ausgestattet, die 115 Tage am Stück durchhalten können. Das bedeutet, dass Sie Ihre Videotürklingeln nur alle vier Monate aufladen müssen.

Wenn Du eine höhere Auflösung als 2K haben möchtest, kannst Du stattdessen den EZVIZ DB2 Pro kaufen, der diese willkommene Verbesserung mit sich bringt.

Sowohl kabelgebundene als auch batteriebetriebene Videotürklingeln bieten ihre eigenen Vorteile. Sie sollten das ideale Sicherheitssystem für Ihr Zuhause auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ziele auswählen.