(Pocket-lint) - Bis vor kurzem waren die meisten Sicherheitskameras fest mit dem Stromnetz verdrahtet oder benötigten eine Stromquelle. Aber kabelgebundene Sicherheitssysteme haben einen angeborenen Fehler - sie sind anfällig für Stromausfälle und Stromschwankungen. Außerdem waren sie für Mieter unzugänglich, die keine neuen Geräte in ihren Häusern festverdrahten können, um ihre Kaution nicht zu verlieren. EZVIZ hat jedoch eine Reihe von batterie- und solarbetriebenen Sicherheitskameras auf den Markt gebracht, die diese Herausforderungen überwinden und somit für jedermann geeignet sind.

Die HB8 und BC1C 2K+ von EZVIZ sind extrem leistungsstarke Außenkameras, die nicht an eine Stromquelle angeschlossen werden müssen. Sie sind batteriebetriebene Sicherheitskameras, die mit Solarmodulen kompatibel sind, was sie ideal für Mieter macht. Dieser Artikel beschreibt die einzigartigen Vorteile von batteriebetriebenen und solarbetriebenen Sicherheitssystemen und die Funktionen der Überwachungskameras von EZVIZ.

Wenn die meisten Sicherheitskameras als kabellos beworben werden, sind sie nicht wirklich kabellos. Sie sind vielleicht drahtlos in Bezug auf die Netzwerkverbindung und können sich mit dem WiFi-Netzwerk Ihres Hauses verbinden. Aber sie verfügen nicht über unabhängige Stromquellen - sie müssen an eine Stromquelle angeschlossen werden, z. B. an eine Steckdose. Die batteriebetriebenen Sicherheitskameras von EZVIZ hingegen sind wirklich kabellos - Sie können sie ohne Kabel an magnetischen Oberflächen befestigen.

EZVIZ Sicherheitskameras müssen nicht fest mit dem Stromnetz Ihres Hauses verkabelt werden. Die kabelgebundenen Sicherheitskameras können an jede Ihrer Steckdosen angeschlossen werden, und die batteriebetriebenen Kameras benötigen keine Kabel. Wenn Sie Mieter sind, können Sie die Sicherheitskamera problemlos von einer Wohnung zur anderen tragen und installieren. EZVIZ-Kameras sind perfekt für Mieter geeignet, da sie sich keine Sorgen um den Verlust ihrer Kaution oder die Zustimmung des Vermieters machen müssen.

Herkömmliche Sicherheitskameras sind auf Strom angewiesen. Potenzielle Eindringlinge können die Stromzufuhr zu Ihrem Haus unterbrechen, so dass sie inaktiv und unwirksam werden. Außerdem funktionieren Ihre verkabelten Sicherheitskameras nicht mehr, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Die batteriebetriebenen Sicherheitskameras von EZVIZ sind jedoch nicht auf das Stromnetz angewiesen und können daher auch ohne Strom Videos aufzeichnen. Selbst wenn potenzielle Eindringlinge Ihre Stromzufuhr unterbrechen, werden sie von Ihrer Videokamera erfasst.

Die EZVIZ HB8 wird wie die EZVIZ BC1C 2K+ von einem 10.400-mAh-Akku betrieben. Die HB8 bietet eine ununterbrochene Akkulaufzeit von bis zu 210 Tagen, die BC1C 2K+ von bis zu 270 Tagen. Sie müssen sich nicht darum kümmern, den Akku alle paar Wochen auszutauschen oder aufzuladen. Wenn Sie die Kamera einmal installiert haben, können Sie sich darauf verlassen, dass sie über ein halbes Jahr lang aktiv bleibt.

Der einzige Nachteil einer rein batteriebetriebenen Überwachungskamera ist, dass Sie alle paar Monate daran denken müssen, sie aufzuladen. Die Überwachungskameras von EZVIZ sind jedoch auch mit dem EZVIZ-Solarpanel kompatibel. Sie können das Solarpanel neben der Kamera anbringen, um sicherzustellen, dass die Batterie ständig von der Sonne aufgeladen wird, so dass Sie sich nie um das Aufladen der Batterie kümmern müssen. Die Nutzung von Solarenergie für die Stromversorgung Ihrer Überwachungskameras garantiert eine kontinuierliche Nutzung.

Jetzt, wo Sie die einzigartigen Vorteile von batteriebetriebenen und solarbetriebenen Überwachungskameras kennen, müssen Sie die ideale Überwachungskamera für Ihre Bedürfnisse finden. EZVIZ bietet zwei leistungsstarke batterie- und solarbetriebene Überwachungskameras für den Außenbereich an - HB8 und BC1C 2K+. Im Folgenden beschreiben wir ihre einzigartigen Merkmale und Fähigkeiten und bieten Links zum Kauf der Kameras.

10.400 mAh starke wiederaufladbare Batterie

Bis zu 210 Tage Akkulaufzeit

Kompatibel mit EZVIZ Solarpanel

2K+ Auflösung

Eingebauter 32 GB eMMC-Speicher

Farbige Nachtsicht

Wetterfestes Design



Intelligente Erkennung menschlicher Bewegungen

Zwei-Wege-Anruf-Funktion

10400 mAh wiederaufladbare Batterie

Bis zu 270 Tage Akkulaufzeit

Kompatibel mit EZVIZ Solarpanel

2K+ Auflösung

Eingebauter 32 GB eMMC-Speicher

Farbige Nachtsicht

Wetterfestes Design (IP66)

Intelligente Erkennung menschlicher Bewegungen

Zwei-Wege-Anruf-Funktion

Batterie- und solarbetriebene Sicherheitskameras sind ideal für diejenigen, die ihr Sicherheitssystem unabhängig von der kollektiven Stromquelle halten wollen. Das ist sicherer und energieeffizienter als der Einsatz von kabelgebundenen Sicherheitskameras. Sie können das EZVIZ-Sortiment an Sicherheitskameras erkunden, um diejenige zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht.