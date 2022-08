Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Herkömmliche Sicherheitskameras haben einen großen Nachteil: Sie können nicht jeden Zentimeter Ihres Grundstücks überwachen. Selbst die modernsten Sicherheitskameras mit Weitwinkelobjektiven führen zu toten Winkeln, die von ungebetenen Gästen manipuliert werden können. Bei herkömmlichen Sicherheitskameras besteht die einzige Möglichkeit zur Beseitigung blinder Flecken darin, mehrere Kameras in jedem Raum zu installieren, um verschiedene Blickwinkel zu erfassen, was ziemlich teuer und unbequem sein kann. Mit Schwenk- und Neigekameras hingegen können Sie jeden Winkel Ihres Grundstücks abdecken und so alle toten Winkel beseitigen.

EZVIZ hat vor kurzem die C8W Pro vorgestellt, eine der fortschrittlichsten Schwenk- und Neigekameras der Welt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitskameras nutzt die C8W Pro künstliche Intelligenz und menschliche Erkennungsfunktionen, um auf die Quelle der Bewegung zu schwenken. Anstatt mehrere Sicherheitskameras für verschiedene Blickwinkel zu kaufen, können Sie mit einer Kamera alle Blickwinkel abdecken. Neben der C8W Pro finden Sie in der C8-Reihe von Sicherheitskameras auch andere Kameras mit Schwenk- und Neigefunktion.

Dieser Artikel beschreibt die attraktivsten Merkmale der EZVIZ C8W Pro Schwenk-Neige-Kamera.

Die EZVIZ C8W Pro ist eine Sicherheitskamera mit einer 2K-Auflösung und einem 360°-Rundumblick. Der Schwenk-Neige-Mechanismus des Geräts arbeitet mit Funktionen zur Bewegungserkennung und zur Erkennung von Personen, um Ihnen ein vollständiges Bild der Umgebung zu vermitteln. Das Gerät verfügt über 340° horizontale Drehung und 80° vertikale Drehung, was ausreicht, um alle möglichen Blickwinkel abzudecken. In Kombination mit der Bewegungserkennung und den automatischen Verfolgungsfunktionen wird die 360°-Panoramasicht zum Leben erweckt.

EZVIZ C8W Pro verfügt über einen leistungsstarken Algorithmus mit künstlicher Intelligenz, der Bewegungen von Personen und Fahrzeugen erkennen kann. Anstatt sich nur auf Bewegungen zu konzentrieren, die auch durch zitternde Blätter oder Insekten entstehen können, konzentriert sich die KI der C8W Pro auf die Form von Fahrzeugen und Menschen. Auf diese Weise verhindert der C8W Pro Fehlalarme durch unbelebte Objekte. Sie können die Erkennungsbereiche auch individuell anpassen, um Bewegungen in bestimmten Bereichen, wie z. B. auf der Straße, auszuschließen.

Der C8W Pro kann die Bereiche erfassen, in denen Bewegungen von Menschen und Fahrzeugen registriert werden. Sobald sie die Quelle der Bewegung erfasst hat, dreht sich die Kamera, um der Bewegung der Person zu folgen und die Aktivität aufzuzeichnen. Sie können diese Funktion nutzen, um die Aktivitäten Ihrer Haustiere oder Ihrer Angehörigen zu verfolgen. Und wenn ein Eindringling Ihr Grundstück betritt oder sich ihm nähert, können Sie sich darauf verlassen, dass die Kamera seine Bewegungen verfolgt.

Eines der Probleme mit herkömmlichen Schwenk- und Neigekameras ist, dass sie nicht immer in die wichtigsten Winkel zurückkehren. Mit der C8W Pro können Sie jedoch bis zu 12 wichtige Blickwinkel programmieren. Ganz gleich, wie komplex die Verfolgung ist, das Objektiv der Kamera fokussiert immer auf die wichtigsten Winkel, z. B. die Ein- und Ausgänge Ihres Hauses. Auch nach der Verfolgung von Bewegungen kehrt die Kamera immer zu den gewünschten Winkeln zurück.

Die C8W Pro verfügt über ein integriertes Mikrofon, über das Sie mit potenziellen Eindringlingen, Besuchern oder Lieferanten kommunizieren können. Sie können einfach in Ihre Smartphone-App sprechen und so mit den Besuchern kommunizieren. Dies ist das ideale Mittel, um potenzielle Eindringlinge abzuschrecken oder mit Zustellern zu sprechen. Sie können den Zustellern mitteilen, wo sie Ihre Pakete ablegen sollen oder ob Sie andere Anweisungen haben.

Die C8W Pro verfügt über eine dynamische Nachtsicht mit drei leistungsstarken Modi - Nachtsicht in Vollfarbe, Schwarz-Weiß-Nachtsicht und intelligente Nachtsicht. Die Kamera verfügt über zwei eingebaute Scheinwerfer, die eine Nachtsicht in Vollfarbe ermöglichen. Wenn Sie die Scheinwerfer nicht einschalten möchten, können Sie auf Infrarot-Nachtsicht umschalten, die eine Schwarz-Weiß-Sicht von bis zu 30 Metern bietet. Oder Sie können die intelligente Nachtsicht verwenden, die bei der Erkennung menschlicher Bewegungen auf Nachtsicht in Farbe umschaltet.

Die C8W Pro verfügt über eine aktive Verteidigungsfunktion, mit der Sie Ihr Eigentum vor potenziellen Eindringlingen schützen können. Wenn die Personen- und Bewegungserkennungssensoren der Kamera Eindringlinge erkennen, lässt die Kamera eine laute Sirene ertönen und zwei Scheinwerfer aufblitzen. Dies ist das effektivste Mittel, um Eindringlinge abzuschrecken und sie daran zu hindern, Ihr Grundstück zu betreten.

Die EZVIZ C8W Pro ist zweifellos eine der leistungsfähigsten und ausgereiftesten Schwenk-Neige-Kameras auf dem Markt. Der motorisierte Schwenk-Neige-Mechanismus eliminiert nicht nur tote Winkel, sondern arbeitet auch mit KI-Menschenerkennung und Auto-Tracking-Funktionen, um eine optimale Präzision der Aufnahmen zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Suche nach einer fortschrittlichen Sicherheitskamera sind, der potentielle Eindringlinge nicht ausweichen können, ist die EZVIZ C8-Serie eine Überlegung wert.

