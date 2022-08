So wählen Sie eine microSD-Karte für Smart Home-Sicherheitskameras aus

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie in eine intelligente Sicherheitskamera für Ihr Zuhause oder eine Videotürklingel investiert haben, ist es wahrscheinlich, dass diese über einen microSD-Kartensteckplatz verfügt.

Je nachdem, wie Sie Ihre Sicherheitskamera verwenden, kann die Wahl der richtigen SD-Karte wichtiger sein, als Sie erwarten.

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über die Auswahl der richtigen Karte wissen müssen.

Natürlich wird die microSD-Karte für die Videoaufzeichnung verwendet, aber in der Welt der intelligenten Haustechnik könnte man annehmen, dass man alles in der Cloud speichern kann.

Nun, es ist sicherlich möglich, sich allein auf die Cloud zu verlassen, und die meisten Smart Home-Kameras funktionieren auch ohne SD-Karte, aber es gibt einige Gründe, warum Sie eine lokale Aufzeichnung in Betracht ziehen sollten.

Erstens kann Ihre schicke Smart-Kamera im Falle eines Internetausfalls nichts aufzeichnen, wenn keine microSD-Karte installiert ist. Aus Sicherheitsgründen ziehen wir es daher vor, immer eine Karte in unseren Kameras zu haben.

Zweitens bedeutet die Verwendung von lokalem Speicher, dass Sie oft Abonnementgebühren vermeiden können, da Sie die Daten nicht auf den Servern Ihres Kameraanbieters speichern müssen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie mehrere Kameras verschiedener Marken besitzen, da sich die Abonnementgebühren für jede Marke schnell summieren.

Die Verwendung einer lokalen Aufzeichnungsmethode erhöht auch Ihre Privatsphäre, da die Daten bei Ihnen gespeichert und nicht an das Internet gesendet werden.

Schließlich bietet die Verwendung einer microSD-Karte mehr Optionen für die Aufzeichnung. Bei vielen Cloud-Diensten ist eine kontinuierliche Aufzeichnung rund um die Uhr nicht möglich, aber wenn Sie möchten, können Sie dies mit einer microSD-Karte tun - und in der Regel gibt es eine Option, um das älteste Material zu überschreiben, sobald die Karte voll ist, so dass Sie bei Bedarf immer eine Aufzeichnung haben.

Es gibt eine Vielzahl von SD-Karten-Klassifizierungen, die Sie auf den Verpackungen und in den Produktlisten finden. Bei so vielen kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten, deshalb hier eine kurze Übersicht.

Die besten Ring-Angebote: Finden Sie günstige Angebote für Ring-Türklingeln und -Kameras von Conor Allison · 10 Januar 2022 Ring bietet eine große Auswahl an Kamera- und Video-Türklingeln. Hier sind die besten Angebote.

Es gibt drei Haupttypen von microSD-Karten: SD, SDHC und SDXC. Diese Klassifizierungen geben im Wesentlichen nur die maximale Speicherkapazität eines bestimmten SD-Kartentyps an.

Standard microSD-Karten wurden bereits 2005 eingeführt und hatten damals eine maximale Speicherkapazität von 2 GB. Das war damals beeindruckend, aber seither hat sich natürlich viel getan.

SDHC steht für Secure Digital High Capacity. Der Formfaktor ist derselbe, aber die maximale Speicherkapazität dieser Karten beträgt 32 GB.

SDXC steht für Secure Digital Extended Capacity, und diese Karten können bis zu 2 TB groß werden. Die meisten modernen Karten sind mit dem SDXC-Logo versehen.

Bei den Geschwindigkeitsklassifizierungen wird es etwas unübersichtlicher, da es drei Hauptstandards gibt, die sich zum Teil überschneiden. Oft werden alle drei gleichzeitig beworben.

Alle Klassifizierungen zielen auf dasselbe ab, nämlich auf die minimale sequentielle Schreibgeschwindigkeit der Karte. Der einfachste Weg, diese Klassifizierungen zu verstehen, ist ein Blick auf die folgende Tabelle:

Die Anforderungen an die SD-Kartengeschwindigkeit variieren je nach Überwachungskameramodell, daher sollten Sie am besten im Handbuch nachsehen, was Sie benötigen. Als Faustregel gilt: Wenn Ihre Kamera Aufzeichnungen mit Auflösungen über 1080p, z. B. 2K und 4K, machen kann, sollten Sie eine Karte der Klasse 10 / UHS 1 / V10 oder höher verwenden.

Erst seit relativ kurzer Zeit gibt es microSD-Karten, die speziell für Überwachungskameras entwickelt wurden, aber für diejenigen, die ihre Sicherheit ernst nehmen, sind sie eine willkommene Ergänzung.

Die meisten SD-Karten sind für den Einsatz in Telefonen und Kameras konzipiert, wo man in der Regel bis zu einer halben Stunde am Stück aufzeichnet, und das vielleicht nicht jeden Tag. Die ständige Aufzeichnung rund um die Uhr ist dagegen eine anspruchsvollere Aufgabe, die den Speicher vorzeitig abnutzen kann.

Es stimmt, dass jede kompatible SD-Karte verwendet werden kann, und wenn Sie nicht vorhaben, über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich aufzuzeichnen, ist eine normale microSD-Karte für den Endverbraucher völlig ausreichend. Wenn Sie jedoch alles aufzeichnen möchten, lohnt sich ein Blick auf die spezialisierten Optionen wie die Pro Endurance-Karten von Samsung, die Max Endurance-Karten von SanDisk und die Purple-Karten von Western Digital.

Der Hauptvorteil spezieller SD-Karten besteht darin, dass sie auf Langlebigkeit getestet sind und ihre Garantien dies widerspiegeln. Bei einer Standard-SD-Karte könnte die ständige Aufzeichnung schnell zum Erlöschen der Garantie führen, während die in diesem Artikel abgebildete Samsung Pro Endurance-Karte für bis zu 140.000 Stunden Aufzeichnung über einen Zeitraum von 16 Jahren ausgelegt ist.

Möglicherweise ist sie auch widerstandsfähiger gegen extreme Temperaturen, was für Außenkameras wichtig sein kann. Diese Eigenschaften werden in der Regel zusammen mit Merkmalen wie Wasser- und Staubbeständigkeit angepriesen, was zwar gut ist, aber wir würden uns im Falle eines Wassereinbruchs mehr Sorgen um unsere Kamera machen. Dennoch ist es gut zu wissen, dass Ihre Dateien geschützt bleiben.

squirrel_widget_12854153

Schreiben von Luke Baker. Bearbeiten von Britta O'Boyle.