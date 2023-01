Ihr Hive Hub 360 verliert ein wichtiges Sicherheitsmerkmal

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Hive hat damit begonnen, seine Kunden per E-Mail daran zu erinnern, dass der Hub 360 bald nicht mehr in der Lage sein wird, bestimmte Geräusche zu erkennen - und das schon bald.

Der Hive Hub 360 kann derzeit erkennen, wenn bestimmte Geräusche in Ihrer Wohnung auftreten, wie z. B. Glasbruch oder Hundegebell. Das Unternehmen hat jedoch damit begonnen, bestehende Kunden per E-Mail zu warnen, dass die Funktion zur Geräuscherkennung ab dem 5. Januar 2023 nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Sobald die Geräuscherkennung nicht mehr zur Verfügung steht, wird sie für diejenigen, die ihren Hive Hub 360 zu Hause in Betrieb haben, nicht mehr verfügbar sein.

Hive weist natürlich darauf hin, dass alle anderen Funktionen des Hub 360 trotz des Verlusts der Geräuscherkennung erhalten bleiben, aber das dürfte nur ein schwacher Trost für diejenigen sein, die sich bisher auf diese Funktion verlassen haben.

Zu den Gründen für diese Änderung sagt Hive lediglich, dass es große Pläne hat, die britischen Haushalte energieeffizienter und kostengünstiger zu machen". Weiter heißt es, dass das Unternehmen seine intelligenten Sicherheitsprodukte und -funktionen einstellt, um sich auf die Entwicklung von Smart-Home-Technologien zu konzentrieren, die uns näher an Net Zero heranführen".

Das ist sicherlich ein nobler Kurs, aber niemand verliert gerne Funktionen, die bereits funktionieren, vor allem, wenn sie der Hauptgrund dafür waren, dass man sich überhaupt für ein Gerät entschieden hat.

"Keine Sorge, alles andere wird wie gewohnt funktionieren. Es wird Sie nur nicht mehr auf Geräusche in Ihrer Umgebung aufmerksam machen", sagt Hive.

Schreiben von Oliver Haslam.