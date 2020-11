Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hive hat seine Black Friday- Angebote für das Jahr live geschaltet und Rabatte für eine Vielzahl seiner Smart-Home-Geräte aktiviert, darunter Kameras, intelligente Thermostate, intelligente Beleuchtung und mehr.

Sie können das gesamte Sortiment auf der Hive-Website einsehen , aber wir haben unten auch einige Highlights für Sie herausgearbeitet.

Vorne und in der Mitte befindet sich das Active Heating-System von Hive. Dies ist eine der besten Möglichkeiten, um Ihre Zentralheizung an das Internet anzuschließen und intelligenter zu werden. So erhalten Sie eine genaue Kontrolle und klare Informationen darüber, wie viel Energie Sie verbrauchen .

Hive Active Heating, jetzt £ 134.25 (sparen Sie £ 44.75) und Sie erhalten einen kostenlosen Amazon Echo Dot: Intelligentes Heizen ist der eigentliche Punkt dieses Pakets, aber der kostenlose Amazon Echo Dot bedeutet auch, dass Sie ihn sofort mit Ihrem steuern können Stimme, ein großer Bonus. Sehen Sie sich das Angebot in Hives Laden an .





Hive View-Innenkamera - 2er-Pack, jetzt 237,30 € (Sie sparen 101,70 €): Diese Innenkameras eignen sich perfekt, um Ihr Zuhause im Auge zu behalten und sind weitaus eleganter als die meisten Mitbewerber. Schau es dir in Hives Laden an .





Hive Active Plug, jetzt 29,95 € (Sie sparen 9,25 €): Smart Plugs sind der Schlüssel, um Ihr Smart Home auf die nächste Stufe zu bringen, sodass Sie alles über Ihr Smart Home-Netzwerk steuern können. Dies sind einige der zuverlässigsten, die Sie jemals finden werden . Erfahren Sie mehr in Hives Laden .





Hive Light Cool bis Warm White, jetzt 21,75 € (Sie sparen 7,25 €): Diese intelligenten Leuchten eignen sich hervorragend für ein Arbeits- oder Entspannungsambiente und sind eine großartige Investition gegenüber einfacheren Dimmerlampen. Sehen Sie sich das Angebot in Hives Laden an .

Es gibt noch einige andere nette Ermäßigungen im Hive Store, und viele der oben genannten sind sowohl für einzelne Geräte als auch für Packungen mit drei oder fünf erhältlich, sodass Sie bei Bedarf noch mehr Wert erhalten.

In der Zwischenzeit finden Sie hier alle Details zum Black Friday , falls Sie in dieser Weihnachtszeit nach weiteren Angeboten suchen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.