Hive HomeShield ist ein intelligentes Sicherheitssystem für Ihr Zuhause

(Pocket-lint) - Hive hat HomeShield angekündigt, ein Abonnementangebot, mit dem Sie Ihre Hive-Geräte zu einem benutzerdefinierten Sicherheitssystem für Ihr Zuhause verbinden können.

Anstatt die gesamte benötigte Hardware einzuschließen, hängt HomeShield davon ab, dass Sie diese Hardware bereits installiert haben - oder planen, sie in Zukunft zu erweitern. Was HomeShield wirklich bietet, ist ein Dachdienst, der alles miteinander verbindet, sodass alle Ihre Geräte als System und nicht als Sammlung einzelner Geräte zusammenarbeiten.

HomeShield bietet drei Modi - Heim, Auswärts und Schlaf -, sodass Sie das System ganz einfach so einstellen können, dass es wie gewünscht reagiert, wobei jeder Modus angepasst werden kann. Sie erhalten Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon über die Hive-App, SMS oder einen Telefonanruf, sodass Sie über unerwünschte Ereignisse informiert werden können.

Mit dem System können Sie vorhandene Hive-Innen- oder Außenkameras, Sensoren oder die neue Hive-Sirene und -Tastatur in einem System verwenden. Sie müssen also nicht jede einzelne Komponente durchlaufen und aktivieren, sondern alles an einem Ort mit einer Schnittstelle, um zu sehen, was passiert ist.

Das andere, was Sie für Ihr Geld bekommen, ist zusätzlicher Online-Speicher. Während Hive-Kameras standardmäßig 24 Stunden Online-Speicher bieten (und keine zusätzlichen Kosten verursachen), haben Sie mit HomeShield 30 Tage Zugriff auf eine Kamera. Wenn also etwas passiert, haben Sie Zeit, das Video durchzusehen, herunterzuladen und zu speichern du brauchst.

Das System ist für die ganze Familie ausgelegt. Über die Tastatur kann das System problemlos aktiviert oder deaktiviert werden. Außerdem kann es über Alexa und Google Assistant gesteuert werden. Die neue Sirene bietet eine sichtbare und hörbare Abschreckung an der Außenseite Ihres Alarms wie ein herkömmlicher Alarm.

HomeShield kostet £ 9,99 pro Monat, aber Sie müssen mehr für die Hardware wie Kameras und Sensoren bezahlen, die Sie einbinden möchten - und es ist erwähnenswert, dass Sie mit den Kosten nur einen Monat Online-Speicher für eine Kamera erhalten bis 11,99 £ für zwei Kameras und 15,99 £ für drei Kameras.

Das System - und die gesamte Hardware - ist ab sofort verfügbar.

