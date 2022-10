Die Videoübertragungen Ihrer Nest-Kamera und Türklingel sind jetzt im Internet verfügbar

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google sagt, dass Besitzer von Nest-Kameras und -Türklingeln ihre Feeds zum ersten Mal in einem Webbrowser sehen können, nachdem sie dies letztes Jahr versprochen hatten.

Das bedeutet, dass jeder, der eine der fünf Google Nest-Kameras und -Türklingeln besitzt, jetzt home.google.com besuchen und sich anmelden kann, um zu sehen, was in seinem Haus vor sich geht. Laut Google können die Besitzer die Live-Ansichten ihrer Kameras sehen, in den Vollbildmodus wechseln und sogar zoomen.

Es wird auch einige Verwaltungsoptionen für diejenigen geben, die die Aktivitäten ihrer Kameras im Auge behalten wollen, bestätigte Google in einem Blog-Post. Das Unternehmen sagt, dass es weiterhin daran arbeiten wird, das bestehende Angebot zu verbessern und in Zukunft weitere Kamerafunktionen hinzuzufügen.

Zu den fünf kompatiblen Geräten gehören:

Nest Cam (Akku) und Nest Cam (kabelgebunden)

Nest Cam mit Flutlicht (kabelgebunden)

Nest Doorbell (Batterie), Nest Doorbell (kabelgebunden) und Nest Doorbell (kabelgebunden, 2. Generation)

Nest Cam Innen und Nest Cam Außen

Nest Cam IQ Innen und Nest Cam IQ Außen

Was die von Google angebotenen Kamerasteuerungen anbelangt, so können die Nutzer einzelne Kameras ein- und ausschalten, Batteriekameras aufwecken, wenn sie inaktiv sind - solange sie noch über Batteriestrom verfügen - und vieles mehr.

Wichtig ist, dass Google auch um Hilfe und Feedback zu dieser neuen Funktion bittet. Wenn Sie also Ideen oder Wünsche haben, sollten Sie sich unbedingt melden. Auf der Google Home-Website gibt es eine Schaltfläche "Feedback senden", die nur darauf wartet, angeklickt zu werden.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Britta O'Boyle.