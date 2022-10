Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Als Teil einer Reihe von Ankündigungen, die auf Twitter angeteasert wurden, hat Google Details zu Nest Renew veröffentlicht, einem Dienst, der mit Nest-Thermostaten zusammenarbeiten wird, um Nutzern in den USA dabei zu helfen, sauberere und kostengünstigere Energiequellen zu nutzen und ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Der Dienst, der heute aus der frühen Vorschau herauskommt, wird Ihren Heiz- und Kühlverbrauch automatisch auf Zeiten verlagern, in denen Sie die sauberen Energiequellen in Ihrer Region, wie Wind und Sonne, maximieren können, anstatt die durch Kohle und Gas erzeugte Energie zu nutzen.

Neben dieser Energy Shift-Funktion erhalten die Nutzer von Nest Thermostaten auch Zugang zu monatlichen Challenges, Energiespartipps und die Möglichkeit, ihren positiven Einfluss auszuweiten, indem sie über das Energy Impact Program Gelder von Nest Renew an gemeinnützige Partner weiterleiten.

Die Teilnahme am Basisprogramm ist kostenlos, aber es gibt auch Nest Renew Premium, das noch einen Schritt weiter geht und den in Ihrem Haus verbrauchten Strom aus fossilen Brennstoffen durch so viel saubere Energie ersetzt, wie ein durchschnittlicher amerikanischer Haushalt verbraucht. Dies geschieht durch den Kauf von Gutschriften für erneuerbare Energien aus Wind- und Solarenergie in den USA und kostet 10 Dollar pro Monat.

Beides dürfte sich sowohl auf die Umwelt als auch auf Ihre Rechnungen positiv auswirken, was aus unserer Sicht eine Win-Win-Situation darstellt. US-Kunden können sich ab sofort anschließen, ohne den Stromanbieter wechseln zu müssen. Wir hoffen auf eine baldige Ausweitung des Angebots.

Schreiben von Verity Burns.