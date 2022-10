Google enthüllt Nest Doorbell Wired und ersetzt damit Nest Hello

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google hat über einen Twitter-Thread seines offiziellen Made By Google-Kontos mehrere neue Smart-Home-Produkte angekündigt, wobei das erste eine kabelgebundene Nest Doorbell der zweiten Generation ist.

Die Nest Doorbell (Wired), wie sie treffend genannt wird, ist der Nachfolger der Nest Hello Türklingel, die 2018 eingeführt wurde. Sie hat ein ähnliches Design wie die Nest Doorbell (Battery), die 2021 auf den Markt kam, und bietet laut Google eine "größere und verbesserte Kameraansicht". Das Gehäuse besteht zu 43 Prozent aus recyceltem Material, mit einem schwarzen Kamerasensor und -gehäuse an der Oberseite und einem großen Knopf mit einem LED-Ring an der Unterseite.

In dem Twitter-Thread, in dem die Nest Doorbell (Wired) vorgestellt wird, heißt es, dass Sie in der Lage sein werden, die Personen an Ihrer Türschwelle von Kopf bis Fuß zu sehen und auch Pakete, egal ob bei Tag oder Nacht. Wie der Name schon sagt, ist die neue Türklingel wie Nest Hello verkabelt, so dass Sie sich keine Gedanken über das Aufladen der Batterie machen müssen, aber Sie müssen sie installieren lassen, wenn Sie noch keine verkabelte Türklingel haben.

Die Nest Türklingel (verkabelt) bietet intelligente Alarme, damit Sie wissen, was an Ihrer Tür ist - z. B. ein Paket - und sie verfügt auch über Alarme für bekannte Gesichter, wie sie die Nest Türklingel (Batterie) und das neu benannte Nest Hello bieten. Sie erhalten drei Stunden lang Ereigniswarnungen, und mit einem Nest Aware-Abonnement können Sie auf bis zu 10 Tage kontinuierlicher Historie zurückblicken.

Die Google Nest Doorbell (verkabelt, 2. Generation) ist in vier Farben erhältlich - Snow, Linen, Ash und Ivy - und kann in den USA im Google Store für 179,99 US-Dollar vorbestellt werden. Preise und Verfügbarkeit für Großbritannien und Europa wurden noch nicht bekannt gegeben.

Schreiben von Britta O'Boyle.