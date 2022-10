Neue Nest Türklingel vor der Markteinführung in den Regalen von Best Buy entdeckt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es wird erwartet, dass auf der Made by Google-Veranstaltung am kommenden Donnerstag mehrere neue Nest-Produkte vorgestellt werden. Und wenn man dem jüngsten Leck Glauben schenken darf, wird eines davon eine neue Version der kabelgebundenen Türklingel sein.

Das Google-Produkt wurde nämlich bereits in den Regalen von Best Buy in den USA gesichtet.

Ein Leser hat 9to5Google ein Bild der Verkaufsverpackung für die neue kabelgebundene Nest Doorbell geschickt, das angeblich in einem der Geschäfte aufgenommen wurde. In der unteren linken Ecke steht "Wired" und "2nd Generation". Auf dem bestehenden Batteriemodell steht unten links "Battery".

Es wird berichtet, dass zwei Farbvarianten ausgestellt waren - eine in Weiß, die andere in Dunkelgrau. Es wird vermutet, dass es auch andere Alternativen geben wird.

Ein wichtiges zusätzliches Detail ist, dass auch der Preis der neuen Doorbell gezeigt wurde. Sie wird 179,99 Dollar kosten und morgen, am 4. Oktober, auf den Markt kommen.

Das ist seltsam früh, wenn man bedenkt, dass wir die Markteinführung des Geräts nicht vor dem Event am 6. Oktober erwarten. Google hat jedoch im Vorfeld offizielle Details und Videos zu anderen Star-Produkten veröffentlicht, wie z. B. zu seiner ersten hauseigenen Smartwatch mit Wear OS, der Pixel Watch.

Diese wurde auch in den Geschäften gesichtet, wenn auch im Lager und nicht im allgemeinen Verkauf.

Bis zum großen Event sind es noch ein paar Tage, wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass vorher noch andere Geräte auftauchen werden? Vielleicht besitzen Sie ja schon eines? Lassen Sie es uns wissen, wenn ja.

Schreiben von Rik Henderson.