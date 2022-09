So wird die Google Nest Doorbell (kabelgebunden) aussehen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Google kündigte im Jahr 2021 an, dass es an einem aktualisierten Modell seiner kabelgebundenen Videotürklingel arbeitet, um das umbenannte Nest Hello zu ersetzen. Es sagte, das Gerät würde irgendwann im Jahr 2022 erscheinen und jetzt sind einige Bilder aufgetaucht, die zeigen, wie es aussehen wird.

Die Bilder wurden von 9to5Google entdeckt, nachdem sie im Google Home 2.58 App-Update im Play Store auftauchten. Sie zeigen ein Design, das dem der Google Nest Video Doorbell (Batterie) sehr ähnlich ist, mit einem pillenförmigen Design mit weißer Hülle, schwarzer Kameralinse und Umrandung an der Oberseite und einem großen Knopf an der Unterseite.

In der Mitte des Geräts befindet sich ein "G"-Logo und um die Kameralinse an der Oberseite steht "Hallo" in verschiedenen Sprachen.

Der Bericht auf 9to5Google behauptet, dass das kabelgebundene Modell dicker als das batteriebetriebene Modell und auch kürzer ist, obwohl er keine genauen Maße oder Spezifikationen angibt. In der Google Home-App wird erwähnt, dass die kabelgebundene Videotürklingel mit dem Klingelton Ihres Hauses verbunden werden kann, und es werden auch ein Keil und ein Wandsockel erwähnt, die beide auch zum Lieferumfang des Batteriemodells gehören.

Google hält am 6. Oktober eine Veranstaltung ab, auf der das Pixel 7 und 7 Pro sowie weitere Smart Home-Geräte angekündigt werden sollen. Es wird erwartet, dass das Google Nest Video Doorbell (kabelgebunden) Modell auf der Veranstaltung vorgestellt wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.