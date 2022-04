Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google könnte bald eine Funktion namens "Look and Talk" einführen, die es Nutzern von Google Nest Hub Max ermöglicht, einfach auf ihr Smart Display zu blicken, um den Google Assistant zu aktivieren.

Die Funktion - bisher unter dem Codenamen Blue Steel bekannt - wurde unter ihrem neuen Namen von 9to5Google im Code einer Version der Google App Beta (13.14) entdeckt, die in den Google Play Store hochgeladen wurde.

Laut der Website erklärt Google die "Look and Talk"-Funktion so, dass Nutzer "aus bis zu drei Metern Entfernung auf das Display schauen können, um mit Google zu sprechen", ohne die "Hey Google"- oder "OK Google"-Weckwörter sagen zu müssen.

Es wird gesagt, dass die notwendige Verarbeitung auf dem Nest Hub Max selbst stattfindet und nicht an die Cloud gesendet wird, und die Funktion wird mit Face Match und Voice Match funktionieren, so dass Assistant weiterhin für jeden einzelnen Nutzer funktioniert.

Beste Smart-Home-Angebote für Amazon Prime Day 2020: Lautsprecher, Kameras, Roboterstaubsauger und mehr von Cam Bunton · 14 Oktober 2020 Erhalten Sie die neuesten Angebote für Smart-Home-Marken wie Amazon Echo, Ring, Arlo und mehr.

Laut dem Code: "Ihr Gerät stützt sich auf die Kameraerfassung und analysiert Ihr Video, um festzustellen, ob Sie Ihren Assistant aktivieren möchten. Der Assistent kann auch dann aktiviert werden, wenn Sie dies nicht beabsichtigt haben, wenn er fälschlicherweise erkennt, dass Sie seine Hilfe wünschen. Ihr Video wird auf dem Gerät verarbeitet und nicht an die Google-Server gesendet."

"Wenn andere Personen Look and Talk nutzen möchten, können sie es in den Einstellungen ihrer Home-App oder Assistant-App einrichten. Sie können diese Funktion jederzeit in Ihren Face Match-Einstellungen deaktivieren."

Im Moment hat der Google Nest Hub Max eine Kamera an Bord und daher wird die "Look and Talk"-Funktion nur für diejenigen verfügbar sein, die das Max-Gerät haben.

Im Moment gibt es noch kein Wort darüber, wann diese "Look and Talk"-Funktion offiziell werden könnte, aber bei so vielen Details, die sie umgeben, hoffen wir, dass es bald soweit ist.

Schreiben von Britta O'Boyle.