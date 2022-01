Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wie oft hast du schon geschrien: „Hey Google, halt die Klappe!“ oder "Hey Google, hör auf!" an Ihrem Google Assistant- betriebenen Smart-Home-Display oder -Lautsprecher?

Nun, Google hat es endlich ein wenig einfacher und schneller gemacht, Google Assistant zu sagen, er solle sich beruhigen und aufhören, weiter und weiter und weiter zu schwafeln ...

Sie können ihm jetzt einfach sagen, dass er aufhören soll. Stimmt. Sie können Google Assistant vertuschen, ohne zuerst „Hey Google“ sagen zu müssen. Es ist eine winzige, aber sicherlich nützliche Änderung, die das Steuern des digitalen Assistenten etwas lockerer macht. Google sagte, dass es diese Funktion derzeit einführt, also probieren Sie es unbedingt aus.

Hilfreiche neue Google Assistant-Funktionswarnung! Möchten Sie, dass Ihr Smart Display oder Lautsprecher aufhört zu sprechen? Sagen Sie einfach „Stopp“ – kein #HeyGoogle erforderlich. — Google (@Google) 25. Januar 2022

Um es klar zu sagen, müssen Sie immer noch "Hey Google" sagen, um Google Assistant zu wecken und in den meisten Fällen mit dem digitalen Assistenten zu interagieren, z. B. wenn Sie nach dem Wetter fragen oder ein Lied spielen. Aber jetzt, wenn es mitten im Spielen einer Melodie ist, können Sie jetzt einfach schreien: „Stop! Play Burn out by Midland“, anstatt „Hey Google, hör auf …“.

Es spart Ihnen vielleicht nur wenige Sekunden – aber hey, diese Sekunden summieren sich.

Schreiben von Maggie Tillman.