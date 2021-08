Arbeitet Google an einem neuen Chromecast?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google kündigte Anfang August eine Flut neuer Geräte an, Pixel 6 und 6 Pro sollen im Oktober erscheinen, während das Pixel 5 5G Ende August erscheinen soll. Es sieht jedoch so aus, als könnte das Unternehmen noch vor Jahresende mehr herausbringen.

Von Android Poilce entdeckt , hat ein mysteriöses Google-Gerät die FCC mit der Beschreibung "Wireless Streaming Device" passiert. Es hat die Modellnummer GJQ9T. In der Auflistung wurden keine weiteren identifizierenden Informationen angeboten, obwohl die FCC in der Regel eine baldige Markteinführung bedeutet.

Leider ist es mit wenigen Informationen ein bisschen ein Ratespiel, was das Gerät sein könnte. Ein neuer Google Chromecast scheint die logischste Vermutung zu sein und angesichts der Tatsache, dass der Chromecast von 2020 mit Google TV im August auch durch FCC mit der Modellnummer GZRNL ging, würde dies diese Idee unterstützen.

Allerdings wurde der Chromecast mit Google TV als "Interactive Media Streaming Device" und nicht als "Wireless Streaming Device" wie in dieser Auflistung beschrieben. Es könnte also sein, dass wir uns etwas anderes ansehen. Angesichts der Tatsache, dass Google gerade neue Nest Cams und eine neue batteriebetriebene Türklingel von Nest angekündigt hat, gibt es keine offensichtlichen Optionen mehr, zumal die Aufnahme von Wi-Fi 5-Unterstützung Premium-Pixel Buds ausschließt.

Wir vermuten, dass, was auch immer das mysteriöse Gerät ist, es wahrscheinlich noch in diesem Jahr bei der Made by Google-Veranstaltung des Unternehmens erscheinen wird. Dies findet normalerweise im Oktober statt und dort werden die Pixel 6 und 6 Pro voraussichtlich vollständig enthüllt.