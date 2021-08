Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat eine Reihe neuer Nest-Produkte angekündigt, und das interessanteste ist die Nest Doorbell (Batterie), die sich Nest Hello anschließt , um Ihre Haustür zu verbinden.

Die batteriebetriebene Version der Türklingel ermöglicht es Google, besser mit Unternehmen wie Ring und Arlo zu konkurrieren, die beide eine batteriebetriebene Türklingel anbieten Tür und verbinden Sie es mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk.

Wenn Sie eine vorhandene Verkabelung haben, wird dies auch von der neuen Nest Doorbell unterstützt, sodass Sie zwischen den Installationsmethoden wählen können.

Die Kamera ist so konzipiert, dass Sie Anrufer von Kopf bis Fuß sehen können, sodass Sie sehen können, was direkt vor Ihrer Haustür passiert, nicht nur auf Kopfhöhe.

Es unterstützt auch HDR, sodass Sie unter allen Bedingungen ein besseres Bild erhalten.

Eines der wichtigsten Dinge, die die neue Nest Doorbell (Batterie) bietet, ist die On-Device-Intelligenz, was bedeutet, dass sie selbst bestimmen kann, was sie sieht, in der Lage ist, Menschen, Tiere, Fahrzeuge und Pakete zu erkennen, alles ohne Abonnement Arlo benötigt, zum Beispiel).

Google sagt, dass maschinelles Lernen auf dem Gerät diese Türklingel zu einer intelligenteren Türklingel macht, so dass diese Reaktionen schneller sind, sodass es wichtige Dinge identifizieren und die Dinge ignorieren kann, die nicht wichtig sind – wie im Wind wehende Äste.

Das sollte auch bedeuten, dass Sie nicht mit Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon überhäuft werden, die Sie über unwichtige Dinge informieren.

Sie können Ihre Nest Doorbell über die Google Home App steuern (einschließlich des Ladezustands) und sie funktioniert mit dem Nest Hub, sodass Sie einfach per Sprachbefehl sehen können, was an Ihrer Tür passiert.

Du kannst weiterhin Nest Aware-Abos für die Nest Doorbell abschließen, die 30 Tage lang die Aufzeichnung von Ereignissen in der Cloud ermöglichen.

Die neue Nest Doorbell macht es viel mehr Menschen leicht, sich für ein Google-Gerät für die Haustür zu entscheiden und die Vorteile zu genießen, die Ring und Arlo seit einiger Zeit bieten.

Die neue Nest Doorbell kostet in Großbritannien 179,99 £ und wird am 24. August in den Handel kommen. Am selben Tag wird es auch in den USA, Kanada und vielen europäischen Ländern erhältlich sein.