(Pocket-lint) - Google hat Google Assistant vor dem Muttertag in den USA an diesem Sonntag um mehrere neue Funktionen erweitert.

Die Broadcast-Funktion wurde erweitert, sodass Sie eine Nachricht an alle Mitglieder Ihrer Familiengruppe senden können, unabhängig davon, über welches Gerät sie verfügen - sofern Google Assistant ausgeführt wird.

Dazu gehören Mobiltelefone sowie Smart-Screen-Geräte wie der neueste Nest Hub .

Empfänger können auch automatisch antworten, indem sie auf die Antwortschaltfläche klicken oder einfach ihre Stimme verwenden.

Neue saisonale Family Bell-Erinnerungen sind verfügbar. Weitere Sprachen werden in Kürze unterstützt: Französisch, Japanisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Deutsch, Hindi und Koreanisch.

Außerdem werden neue Geschichten und Spiele für die ganze Familie hinzugefügt, um mit Assistant-Geräten oder Android-Handys und -Tablets zu interagieren oder diese zu spielen.

Eine Partnerschaft mit Pottermore Publishing von JK Rowling führt zu einigen Quidditch-Kurzgeschichten. Weitere Geschichten aus der Zaubererwelt werden später im Jahr erscheinen.

Es wird auch neue Quizspiele geben, darunter eines, das auf dem beliebten Are You Smarter than a 5th Grader basiert. Spielshow. Und Google hat enthüllt, dass eine Reihe von Ostereiern zum Muttertag in der Erfahrung versteckt sind. Es wird empfohlen, beispielsweise einen Timer einzustellen.

Die neuen Funktionen werden ab heute auf Ihren Geräten verfügbar sein.

Schreiben von Rik Henderson.