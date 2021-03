Schließlich hat Google uns einen Schlaf-Tracker gegeben, mit dem ich tatsächlich schlafen möchte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - 2019 bemerkte ich, dass Konvergenz in der Schlaf-Tracking-Branche nicht hilfreich ist . Ich hatte die Woche im Garmin Fenix 6 geschlafen, um die Body Battery-Funktion zu testen - was ich sehr schätze -, fand aber, dass das Schlafen in einer klobigen Außenuhr nur ein wenig zu viel Mühe machte.

Ich forderte einen speziellen Schlafsensor, der eher wie ein kuscheliges Armband als eine stoßfeste Abenteueruhr getragen werden kann.

Es scheint, dass ich mich geirrt habe, Divergenz zu fordern, um eine Technologielösung zu bringen - aber ich hatte keine Ahnung, dass die von mir gesuchte konvergente Antwort von Google kommen würde.

Ich habe mit dem Google Nest Hub geschlafen. Dort habe ich es gesagt.

Google verwendet einen anderen Ansatz für die Schlafverfolgung und verwendet Radar von seinem Soli-Chip, der in den neuen Nest Hub eingebettet ist . Durch das Sammeln von Daten vom Lichtsensor, den Mikrofonen und dem Radar kann der Nest Hub effektiv erkennen, wann Sie ins Bett gehen, wann Sie aufstehen und wie Sie zwischen diesen beiden Ereignissen schlafen.

Es kann die Raumtemperatur und die Lichtverhältnisse überwachen, egal ob Sie nachts schnarchen oder husten - und Sie beim Aufwachen erwischen, weil Sie auf die Toilette gehen müssen.

Wenn Sie aufwachen, wird dies alles auf dem Display angezeigt und mit Google Fit synchronisiert, sodass Sie analysieren können, wie Sie geschlafen haben. Es scheint auch ziemlich genau zu sein, da ich auf die Uhr schaue, wenn ich mich zum Schlafen niederlasse und finde, dass diese Zeiten übereinstimmen.

Es weiß auch, wann ich eine wirklich unruhige Nacht habe, und gibt mir die Daten, die ich morgens übergießen muss, um zu überprüfen, ob ich schlecht geschlafen habe.

Das System sorgt für Privatsphäre - es gibt keine Kamera, die Sie ausspionieren kann, und das Mikrofon teilt keine Aufzeichnung, sondern nur einen Zeitstempel eines Husten- oder Schnarchereignisses - und die Verarbeitung erfolgt lokal und nicht in der Cloud. Die Daten werden mit Google Fit synchronisiert, wenn Sie dies möchten, aber es ist nicht so, als hätten Sie eine Videorolle von Ihnen im Bett.

In der Tat hat Google darauf hingewiesen, keine Kamera einzuschließen, um diesen Verdacht zu vermeiden.

Problem gelöst! Ich kann wie gewohnt ins Bett gehen, schlafen - oder auch nicht schlafen - und ich muss nichts tragen, nichts unter meine Matratze legen oder etwas tun. Es passiert einfach.

Aber das führt mich zurück zu einem Punkt, den ich zuvor angesprochen habe. Ich weiß, dass ich schlecht schlafe. Ich weiß, wenn ich nicht gut schlafe und die Daten aus einem relevanten Kontext nichts bedeuten.

Der Vorteil, den Garmin mit Body Battery bietet, besteht darin, dass Ihre Schlafdaten im Kontext Ihrer Aktivitätsdaten festgelegt werden. Sie erhalten eine virtuelle Batterie für Ihren Körper, die Sie nachts aufladen müssen. Es sagt Ihnen, dass Sie es ruhig angehen sollen, weil Sie sich nicht richtig erholen.

Google sagt Ihnen im Grunde, was Sie bereits wissen, obwohl es Ihnen zugegebenermaßen Feedback gibt, sobald Schlafmuster festgelegt wurden.

Der Google Nest Hub begründet seine Position als Gerät am Krankenbett: Er sieht gut aus, klingt gut und ist stark vernetzt und bietet eine breite Palette von Diensten, die von Google Assistant unterstützt werden. Aber diese neue Mine von Schlafdaten muss jetzt noch weiter gehen.

Die Antwort könnte in einem Zusammenhang mit Fitbit von Google liegen . Google hat bereits angekündigt, zu prüfen, wie diese beiden Systeme zusammenarbeiten können, aber es wurde noch nichts darüber gesagt, wie das Ergebnis tatsächlich aussehen könnte.

Die beste Lösung für mich wäre der Nest Hub, der den Schlaf verfolgt und dies in der Fitbit-App im Kontext der Aktivität meldet. Dann kann ich wie bei Garmins Lösung entscheiden, wann eine geplante Trainingseinheit übersprungen werden soll, weil ich nicht richtig geschlafen habe und einen Ganzkörperansatz gewählt habe, anstatt Daten aus dem Kontext zu ziehen.

Schreiben von Chris Hall.