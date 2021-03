Der neue Nest Hub verfügt über eine clevere Schlafverfolgung, die ihn zum ultimativen Assistenten am Krankenbett macht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat eine neue Version des Nest Hub angekündigt, die das 7-Zoll-Smart-Display ersetzt, das ursprünglich 2018 als Google Home Hub eingeführt wurde .

Der neue Nest Hub behält das gleiche Format bei und verfügt über ein 7-Zoll-Display, das auf seiner mit Stoff bezogenen Basis zu schweben scheint, auf der sich die Lautsprecher des Geräts befinden.

Diese Lautsprecher haben einen Schub, da Google einen Bassanstieg von 50 Prozent meldet, um ein besseres Audioerlebnis zu erzielen, das jeder zu schätzen wissen wird.

Die größte Änderung betrifft jedoch die Positionierung dieses Geräts durch Google. Da es noch keine Kamera gibt, sieht Google dies als ein Gerät am Krankenbett, das Ihre Privatsphäre gewährleisten kann, da es keine Kamera gibt, die einen Anruf auslösen könnte, während Sie ein wenig private Zeit im Schlafzimmer verbringen.

Was Google hinzufügt, ist Schlaf-Tracking . Dies wurde durch die Hinzufügung von Googles Soli-Hardware zum Nest Hub erreicht, sodass dieser mithilfe der Motion Sense-Technologie Ihren Schlaf verfolgen kann.

Soli verwendet eine Art Radar, der Bewegungen erkennen und interpretieren kann. Früher verwendete Google es für einige Bewegungssteuerungen auf dem Pixel 4 , obwohl dies ein wenig albern wirkte - es bot Freisprechgesten auf einem Gerät an, das Sie im Wesentlichen immer bedienen, wenn Sie es halten.

Jetzt wird Soli damit beauftragt, Bewegungsmuster und Atmung der Person zu erkennen, die am nächsten am Nest Hub schläft, um die neuen Schlaferkennungsfunktionen zu aktivieren.

Zusätzlich zur Bewegung kann Nest Hub auch auf Geräusche - Husten oder Schnarchen - achten und gleichzeitig die Lichtverhältnisse und die Temperatur überwachen. Auf diese Weise wird überwacht, wie Sie schlafen und unter welchen Bedingungen Sie schlafen möchten.

Um Ihre Privatsphäre zu schützen, werden keine dieser Rohdaten an Google-Dienste gesendet. Alles geschieht auf dem Nest Hub selbst.

Aus diesen Informationen wird Google Ihnen eine Zusammenfassung des Schlafes präsentieren. Nachdem Sie Ihre Schlafgewohnheiten kennengelernt und die Qualität Ihres Schlafes einige Tage lang überwacht haben, können Sie Vorschläge zur Verbesserung Ihres Schlafes machen.

Die schlechte Nachricht ist, dass Google sagt, dass dieser Dienst eine kostenlose Vorschau sein wird, was darauf hindeutet, dass in Zukunft eine Gebühr dafür erhoben wird.

Schlafdaten können auch in Google Fit integriert werden - und in Zukunft hat Google angekündigt, diese Informationen in Fitbit zu integrieren.

Außerhalb des neuen Schlaf-Trackings ist dies ein Hub für Google Assistant, der Ihnen Musik, Smart Home-Steuerung, Informationen und vieles mehr bietet. Um die Smart-Home-Optionen zu erweitern, erhält der neue Nest Hub ein Thread-Radio , was bedeutet, dass er einen weiteren Weg zur Konnektivität für verbundene Geräte bietet.

Der neue Nest Hub ist für £ 89,99 erhältlich und ab sofort erhältlich.

