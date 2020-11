Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Assistant erhält eine neue Smart-Home-Funktion, die ehrlich gesagt längst überfällig erscheint.

Mit Google Assistant können Nutzer Geräte wie Smart Lights jetzt zu bestimmten Zeiten mit der Funktion "Geplante Aktionen" ein- und ausschalten.

Android Police bemerkte die Funktion zuerst über die Entwicklerdokumentation . Denken Sie daran, dass intelligente Lichter wie Hue schon lange mit Google Assistant zusammengearbeitet haben, einschließlich des Ein- und Ausschaltens und des Einstellens von Alarmen. Mit diesem neuen Update können Sie dem Assistenten jetzt mitteilen, wann insbesondere Lichter und andere Geräte ausgeschaltet werden sollen.

Sie können beispielsweise Folgendes sagen: "Hey Google, schalten Sie das Licht am Samstag um 23 Uhr aus." Während Sie in den meisten Fällen den genauen Tag und die Uhrzeit angeben sollten, können Sie Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sagen. Sie können Google Assistant auch verwenden, um einen Zeitraum festzulegen, in dem Ihre Lichter oder Geräte eingeschaltet bleiben - beispielsweise "für 15 Minuten".

Knicke in der neuen Funktion werden Berichten zufolge noch ausgearbeitet, da Android Police feststellte, dass die Möglichkeit, eine geplante Aktion abzubrechen, noch nicht funktioniert. Die Smart-Home-Dokumentation von Google Assistant legt jedoch nahe, dass die Funktion bald einwandfrei funktionieren sollte.

Weitere Informationen zu Assistant und seiner Funktionsweise finden Sie in den Anleitungen von Pocket-lint:

Schreiben von Maggie Tillman.