(Pocket-lint) - Die nächste Funktion von Google könnte das Ende von Weckwörtern wie "OK Google" bedeuten. Berichten zufolge testet das Unternehmen eine Smart-Display-Funktion, die Google Assistant basierend auf der Nähe aktiviert, anstatt Wörter zu wecken.

Wie von Android Central entdeckt , hat Leaker Jan Boromeusz ein YouTube-Video geteilt, in dem die Funktion auf einem Nest Hub Max demonstriert wird. (Es scheint Teil eines internen Firmware-Builds zu sein, der noch nicht verfügbar ist.) Wie Sie dem Video entnehmen können, verwendet Boromeusz zuerst Google Assistant, ohne ein Weckwort auszusprechen. Die Benutzeroberfläche des Assistenten wird angezeigt, wenn er näher kommt, und ausgeblendet, wenn er still bleibt.

Google hat nicht angekündigt, ob oder wann die Funktion mit dem Codenamen Blue Steel gestartet werden soll. Es ist auch noch nicht bekannt, wie Blue Steel funktioniert, einschließlich der Frage, ob es aktiviert werden muss und die Verwendung einer Kamera erfordert. Google könnte versuchen, die Ultraschallfunktionen des Nest Hub Max zu maximieren, um festzustellen, wie weit Sie entfernt sind, ohne eine Kamera zu verwenden. Dies ist jedoch noch nicht bestätigt.

In beiden Fällen wird das Weckwort "OK Google" nicht genau beendet, da nicht alle Smart-Geräte von Google über Ultraschallfunktionen oder sogar eine Kamera verfügen, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich keinen Blue Steel erhalten. Sie müssen also weiterhin Weckwörter verwenden, um den Assistenten aufzurufen. Dies deutet jedoch darauf hin, dass Google möglicherweise über Möglichkeiten nachdenkt, um nicht immer "OK Google" sagen zu müssen, und dies öffnet ehrlich gesagt die Tür für Innovationen im Bereich der intelligenten Lautsprecher.

Wir hoffen nur, dass Google bei der Entwicklung von Blue Steel auch an den Datenschutz denkt. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Maggie Tillman.