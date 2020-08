Zoom kommt zu Nest Hub Max, Echo Show und Portal

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zoom hat sein Zoom for Home-Programm angekündigt, mit dem Zoom-Videoanrufe auf eine Reihe von Smart Displays übertragen werden können, darunter Google Assistant-fähige Smart Displays wie Nest Hub Max sowie Portal von Facebook und Amazon Echo Show.

Die Zoom-Kompatibilität wird ab September 2020 im Portal und ab "Spätherbst" auf Google Assistant-fähigen Displays und Amazon Echo Show verfügbar sein.

Der Nest Hub Max bietet bereits Gruppenvideoanrufe und Einzelvideoanrufe über Google Duo und Google Meet an. Wenn das Zoom-Update eintrifft, können Nest Hub Max-Benutzer jedoch sagen: "Hey Google, nimm an meinem Zoom-Meeting teil" und Sie werden mit Ihrem nächsten Zoom-Anruf in Ihrem Google-Kalender verbunden.

Alle Zoom-Kalendereinträge, die Sie in Ihrem Google-Kalender haben, werden auch auf Ihrem Google Assistant-fähigen Smart Display angezeigt und bieten Ihnen die Möglichkeit, unten auf die Schaltfläche "Mit Zoom verbinden" zu tippen, um ebenfalls loszulegen.

Für Portal stehen One-Touch-Funktionen für die Teilnahme an Besprechungen zur Verfügung, und die Smart Camera-Technologie von Portal hält Sie auf dem Laufenden - etwas, das Nest Hub Max mit Duo bietet. Es ist noch nicht klar, ob es dasselbe für Zoom bietet.

Mit Amazon Echo Show können Benutzer "Alexa, an meinem Zoom-Meeting teilnehmen" sagen. Solange Ihr Kalender in der Alexa-App verknüpft ist, startet Alexa Ihr geplantes Zoom-Meeting, ohne dass Sie die Meeting-ID oder das Kennwort benötigen.

Google hat nicht genau bestätigt, wann im Herbst das Update, das Zoom für die Echo Show von Amazon, den Nest Hub Max von Google und andere von Google Assistant aktivierte Smart Displays bringt, eintreffen wird. Wir werden Sie jedoch auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen erhalten. Wir wissen, dass die Echo Show 8 die erste von den Amazon Smart Displays sein wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.