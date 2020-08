Google schließt sich mit ADT zusammen, um Nest in die professionelle Sicherheitstechnologie für Privathaushalte zu integrieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat sich an der Sicherheitsfirma ADT in den USA beteiligt, was bedeutet, dass Nest-Geräte jetzt enger in die Sicherheit von Privathaushalten wie Einbrecher- und Feuermeldern integriert werden können.

ADT hat über 6 Millionen Kunden in den USA, die das Google Nest-Ökosystem nutzen.

Die Techniker von ADT passen die Google Nest-Sicherheitsausrüstung als Teil eines Gesamtpakets an, während ADT-Abonnenten auch Zugriff auf den Nest Aware-Dienst erhalten, mit dem Sie 30 Tage lang aufzeichnen können.

In seinem Blog-Beitrag zur Ankündigung des Zusammenschlusses sagt Google, dass Nest-Geräte zu gegebener Zeit "zum Eckpfeiler des Smart-Home-Angebots von ADT werden". Vermutlich bedeutet dies, dass die Technologie von Google beispielsweise die Kameras und die Türklingel von ADT ersetzen wird.

Google hat sich neben Kameras auch mit Sicherheitsgeräten beschäftigt, diese aber nicht zum Stehen gebracht, während gleichzeitig die Works with Nest-Plattform zerstört wurde.

Im Gegensatz dazu ist der Rivale Amazon mit der Anzahl der Geräte unter dem Dach-Dach in die Stadt gegangen, was seit einiger Zeit als ein viel zusammenhängenderes Smart-Home-Sicherheitsangebot erscheint.

Google wird 6,6 Prozent der ADT besitzen, nachdem der Deal später im Jahr 2020 abgeschlossen wurde.

Schreiben von Dan Grabham.