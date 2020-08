Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es war ziemlich offensichtlich, dass ein Ersatz für diese beliebte Lautsprechergröße in Arbeit sein muss, da Google Home der älteste Lautsprecher von Google ist.

Die Lecks waren nicht so produktiv wie die jetzt angekündigten Pixel 4a oder die kommenden Pixel 5 , aber in letzter Zeit haben sich die Dinge bei diesem Lautsprecher mit dem Codenamen Prince verbessert.

Hier finden Sie alles, was wir über den neuen Google Nest Home-Lautsprecher wissen und alles, was Sie wissen müssen.

Vor Ende August 2020

Google hat einige Startchancen im Jahr 2020 ausgelassen und wir erwarten immer noch eine breite Palette von Geräten - einen neuen Android TV-Dongle , das Pixel 5 und den neuen Google Home-Smart-Lautsprecher. Das Pixel 4a war bis zum Start am 3. August ebenfalls auf dieser Liste.

Es wurde ursprünglich angenommen, dass Google den Lautsprecher im Oktober 2020 mit neuen Geräten auf den Markt bringen würde. Ein Scherz des Unternehmens führte dann zu dem Vorschlag, dass dies am 13. Juli geschehen könnte.

Atme tief ein und bereite dich vor. Diesen Montag kommt etwas Besonderes. pic.twitter.com/EV850z5bU7 - Google Nest (@googlenest), 11. Juli 2020

Das ist natürlich nicht geschehen und das jüngste Leck von Roland Quandt hat behauptet, der Sprecher werde vor Ende August 2020 bekannt gegeben. Das ist also das neue Ziel.

Offiziell von Google bestätigt

Ca. 215 x 150 x 60 mm

Zwei Farben

Gerüchte über den neuen Nest-Lautsprecher (es wird angenommen, dass er unter der Marke Nest eingeführt wird) tauchten im Juni auf, aber erst im Juli wurde das Design dieses Lautsprechers in dramatischem Stil enthüllt.

Das neue Gerät durchlief eine Reihe von Aufsichtsbehörden, darunter die FCC sowie das japanische Äquivalent, das Bilder enthielt. Diese Bilder wurden online geteilt und gaben uns einen vollständigen Überblick über den Sprecher.

1/3 @androidtv_rumor

Google antwortete mit offiziellen Bildern und einem Video, wodurch der Leckzyklus beendet und der neue Sprecher bestätigt wurde.

Es handelt sich um einen mittelgroßen Lautsprecher, der sehr gut zum Design der Nest Mini- und Nest Hub-Geräte passt, mit Mesh überzogen ist und nur minimale Bedienelemente bietet. Es sieht so aus, als gäbe es zwei Farben, eine graue und eine rosa Version.

Auf der Vorderseite befinden sich die üblichen vier LEDs, die Sie bei Gesprächen mit Google Assistant an anderen Nest-Lautsprechern verwenden.

Laut behördlicher Einreichung liegen die Maße bei 215 x 150 mm. Wir können uns in der Tiefe nicht sicher sein, aber wir würden ungefähr 60 mm schätzen. Es ist ein abgerundeter Quader mit einem Stummschalter auf der Rückseite, einer Gummibasis unten und einer Steckdose für die Stromversorgung auf der Rückseite.

Stereo-Pairing

Google-Assistent

Da dies zu einer etablierten Gerätefamilie gehört, wissen wir ziemlich genau, was es tun wird. Es wird hauptsächlich von Google Assistant betrieben und über die Google Home-App auf Ihrem Telefon gesteuert. Es verfügt über alle Fähigkeiten anderer Geräte, und das bedeutet wahrscheinlich, dass Sie es mit ein paar Fingertipps problemlos zu Lautsprechergruppen in Ihrem Zuhause hinzufügen können.

Es unterstützt auch Bluetooth, daher erwarten wir, dass es als eigenständiger Bluetooth-Lautsprecher funktioniert, wenn Sie dies wünschen. Es gibt keine physischen Steuerelemente, daher müssen Sie die Sprache zur Steuerung verwenden, obwohl wir eine Form der Bewegungserkennung für die Interaktion mit dem Tippen erwarten würden.

In dem von Google freigegebenen Teaser-Video sehen wir es auch in einem Paar, was darauf hindeutet, dass es für die Stereo-Kopplung und nicht nur für die Gruppierung konzipiert ist. Das ursprüngliche Leck für diesen Lautsprecher verglich es mit dem Sonos One , was darauf hindeutet, dass dies der Platz ist, den Google anstrebt.

Rund 100 € (89 £ / 117 $)

Laut Leaker Roland Quandt wird das neue Google Nest Home-Lautsprechergerät rund 100 Euro kosten. Angesichts der Tatsache, dass Google Home in Großbritannien für 89 GBP erhältlich ist (in den USA nicht mehr erhältlich), vermuten wir, dass dies ein wahrscheinlicher Preis sein wird.

Das Amazon Echo kostet £ 89 / $ 99 und wenn Sie in diesem Bereich antreten wollen, ist dies der Preis, den Sie wirklich erreichen müssen.

Der Sonos One kostet zum Vergleich das Doppelte.

squirrel_widget_168546

Hier ist alles, was bisher passiert ist, damit Sie mit der Geschichte Schritt halten können.

Laut Leaker Roland Quant wird der neue Google Nest Home-Lautsprecher vor Ende des Monats verfügbar sein und rund 100 Euro kosten.

Google hat von seinem Nest-Konto auf Twitter geärgert , dass am 13. Juli etwas passieren wird, wahrscheinlich der Start des neuen Nest-Sprechers.

Google reagiert auf Lecks in der Umgebung seines bevorstehenden Nest-Lautsprechers mit einem offiziellen Bild und einem kurzen Video-Teaser für das bevorstehende Gerät.

Details , die sowohl die FFC als auch das japanische Äquivalent treffen, haben Details von Googles bevorstehendem Smart Speaker Prince enthüllt. Das Leck bestätigt das Design sowie einige technische Spezifikationen.

Berichten zufolge beabsichtigt Google , einen Ersatz für den Google Home-Lautsprecher auf den Markt zu bringen. Der Codename lautet Prince.

Schreiben von Chris Hall. Bearbeiten von Britta O'Boyle.