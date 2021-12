Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die intelligenten KI-Assistenten von Google werden durch die leistungsstarken Suchalgorithmen und das Ökosystem von Google unterstützt, was sie zu einer großartigen Ergänzung für jedes Smart Home macht. Wenn Sie über einen Kauf nachdenken oder ein Paar geschenkt bekommen haben, fragen Sie sich vielleicht, wozu mehrere Google Nest- oder Nest Hub-Geräte fähig sind.

Können mehrere Google Home- oder Nest-Geräte, strategisch in Ihrem Zuhause platziert, Ihr Leben verbessern? Diese Funktion erklärt, was Sie mit mehreren Google Home- und Nest-Lautsprechern machen können und warum es sich lohnt.

Der Einstieg in die Einrichtung mehrerer Google Home-Geräte ist ein Kinderspiel. Sie können auch die Smart-Home-Lautsprecher mischen und anpassen, d. h. Sie können zwischen einem Google Nest Mini im Schlafzimmer und einem Nest Audio in Originalgröße im Wohnzimmer oder einfach nur einer Vielzahl von Minis im ganzen Haus wählen. Es ist deine Entscheidung.

Laden Sie zunächst die Google Home App für Ihr Mobilgerät herunter (falls noch nicht geschehen) und vergewissern Sie sich, dass Ihre Google Home- oder Nest-Geräte angeschlossen und eingeschaltet sind.

Sobald dies erledigt ist, öffnen Sie die App und tippen Sie auf "Los gehts" - Sie können dann den Anweisungen in der App folgen, um die Lautsprecher einzurichten und mit Ihrem Konto zu verbinden.

Wenn Sie zum ersten Mal ein Google Home- oder Nest-Gerät einrichten, sollten Sie sich auch unseren Artikel mit Tipps und Tricks ansehen, um Ihre Ersteinrichtung optimal zu nutzen.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Geräte mit Ihrem Konto verbunden und betriebsbereit sind. Dann beginnt der wahre Spaß.

Eine der Freuden des Google Home/Nest-Systems ist die Möglichkeit, Nachrichten an alle Geräte im Haus zu senden. Das bedeutet, dass Sie Sprachnachrichten von einem der Smart Speaker an alle anderen Google Home-Geräte senden können. Wir haben in einer separaten Funktion beschrieben, wie Sie die Übertragung einrichten , aber sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, sagen Sie einfach "OK Google, übertragen..." gefolgt von der Nachricht, die Sie senden möchten.

Diese Funktion zeichnet einen Ausschnitt Ihrer Stimme auf, der dann auf den anderen Geräten im Haus wiedergegeben wird. Es ist erwähnenswert, dass Leute, die nicht erwarten, die Nachricht zu hören, sie möglicherweise überrascht werden. Es lohnt sich also, sicherzustellen, dass Sie zuerst ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen. "OK Google, Sendung alle aufhören, es ist Zeit für das Abendessen" wird sicherlich dazu führen, dass die Füße auf den Esstisch stürzen.

In der Google Home App ist es möglich, Ihren Lautsprechern beliebige Namen zu geben, damit Sie sie leichter identifizieren können. Um dies zu tun:

Öffnen Sie die Google Home-App. Klicken Sie unten auf das Home-Symbol Scrollen Sie nach unten zum entsprechenden Gerät Klicken Sie auf das Zahnrad, um auf die Einstellungen zuzugreifen Suchen Sie dann nach "Gerätename" und legen Sie einen passenden Gerätenamen fest.

Dies bietet mehr Vorteile, als nur jeden Sprecher innerhalb der App leicht identifizieren zu können. Einige Befehle an Google können dann verwendet werden, um ein Google Home-Gerät von einem anderen aus zu steuern. Zum Beispiel in der Küche sagen "OK Google, spiel eine entspannende Playlist auf meinem Wohnzimmerlautsprecher" würde genau das tun.

Sie können auch Timer oder Wecker für einen Lautsprecher von einem anderen aus einstellen, sodass Sie beispielsweise einen 10-Minuten-Timer auf Ihrem Nest Hub Max in der Küche von Ihrem Nest Audio im Wohnzimmer oder umgekehrt einstellen können.

Wenn Sie daran interessiert sind, Musik im ganzen Haus zu hören, dann ist die gute Nachricht, dass auch Google Home-Geräte dazu in der Lage sind. Alles, was es erfordert, sind ein paar Einrichtungsschritte und Sie sind weg.

Führen Sie diese Schritte aus, um die Gruppe zu erstellen:

Öffne die Google Home-App Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf das Home-Symbol Klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen in der oberen linken Ecke Klicken Sie auf "Lautsprechergruppe erstellen" Wählen Sie die Google Home-Lautsprecher aus, die Sie einschließen möchten, und wählen Sie dann einen logischen Namen für die Gruppe aus

Sobald dies erledigt ist, können Sie Audio an die Lautsprecher in dieser Gruppe übertragen. Die Musikwiedergabe in mehreren Räumen unterstützt Spotify, TuneIn Radio und YouTube Music. Sie müssen also nur "OK Google, spielen Sie meine Party-Playlist unten" sagen, um die Melodien zum Pochen zu bringen (ersetzen Sie "Party-Playlist" und "unten" durch den Namen Ihres Songs/Ihrer Playlist bzw. Ihres Gruppennamens).

Leider unterstützt Google kein Multiroom-Audio für andere Dinge, die Ihnen gefallen könnten. Podcasts können beispielsweise nur auf einem einzigen Gerät wiedergegeben werden. Alarme und Timer sind auch auf das Gerät beschränkt, auf dem sie angefordert werden. Wenn Sie in der Küche mit einem Google Home einen Timer einstellen, wird dieser beispielsweise nicht auf die anderen Google Home/Nest-Lautsprecher im Wohnzimmer oder Schlafzimmer übertragen, was schade ist, da eine solche Funktionalität nützlich wäre.

Bei mehreren Google Home-Geräten im Haus ist davon auszugehen, dass mehrere Personen darauf zugreifen können. Google Home-/Nest-Geräte können mit wenigen einfachen Einrichtungsschritten mehrere Nutzer unterstützen.

Öffne die Google Home-App Tippen Sie auf das Home-Symbol am unteren Rand des Displays Klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen in der oberen linken Ecke Tippen Sie auf "Person zum Zuhause hinzufügen" Geben Sie ihre E-Mail-Adresse ein Lesen Sie, was geteilt wird, einschließlich aller Geräte und senden Sie es ab

Wir haben dies bereits ausführlicher behandelt. Im Wesentlichen verbindet jede Person ihr Google-Konto mit den Google Home-Geräten in der App auf ihrem eigenen Telefon oder Tablet und durchläuft das Sprachtrainingsmodell, damit die intelligenten Lautsprecher sie erkennen. wenn sie eine Anfrage stellen.

Durch die Einrichtung des Mehrbenutzer-Supports wird sichergestellt, dass Tagesbriefings, Kalender und sogar Playlists richtig synchronisiert werden und alle Haushaltsmitglieder die Ergebnisse erhalten, die sie im Gespräch mit Google erwarten. Diese Funktion erfordert nicht mehrere Google Home-Geräte, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sie einzurichten, wenn Sie einige haben.

Google Home unterstützt auch " Family Link ", das eine strengere Kindersicherung zwischen dem Google-Konto eines Kindes und dem Google Home-Gerät ermöglicht. Dies hilft bei der elterlichen Verwaltung der Internetnutzung eines Kindes mit Google Home und seinen Geräten und stellt sicher, dass es online sicher bleibt, was immer es tut. Es hilft auch, den versehentlichen Zugriff auf unangemessene Inhalte zu verhindern, die über Google Home-/Nest-Geräte auf einen Chromecast oder ein anderes sendefähiges Gerät übertragen werden könnten.

Der zusätzliche Vorteil des Hinzufügens mehrerer Benutzer besteht darin, dass jedes Mitglied des Haushalts die Spracherkennung verwenden kann, um Musik von seinem eigenen bevorzugten Musik-Streaming-Dienst anzufordern. Theoretisch bedeutet dies, dass die Leute Ihre Spotify-Wiedergabelisten nicht mehr mit ihren unerwünschten Melodien ruinieren.

Befolgen Sie die obigen Schritte, um jedes Mitglied in den Haushalt einzuladen, klicken Sie dann oben links auf der Startseite auf das Hinzufügen-Symbol und wählen Sie Musik aus dem Abschnitt Dienste hinzufügen. Von dort aus können Sie dann Ihren bevorzugten Musikdienst auswählen. Fordern Sie jedes Mitglied des Heims auf, dasselbe zu tun, und verknüpfen Sie ihr eigenes Konto.

Es lohnt sich auch, jede Person dazu zu bringen, den Sprachabgleich richtig einzurichten, um Google Assistant zu trainieren, die verschiedenen Stimmen im Haus zu erkennen.

Um dies zu tun:

Öffne die Google Home-App Klicke oben rechts auf dein Profilsymbol Tippen Sie auf Assistant-Einstellungen Scrollen Sie nach unten zu "Voice Match" Folge den Anweisungen, um Google Assistant deine Stimme beizubringen und andere dazu einzuladen, dasselbe zu tun

Von dort aus sehen Sie auch, welche Geräte enthalten sind und Ihre Stimme erkennen können. Solange die Stimme erkannt wird, wird dann für jede Person im Haushalt das richtige Konto verwendet, was ein viel persönlicheres Erlebnis bietet.

Ein ähnlicher Prozess ermöglicht es Ihnen, dasselbe auch für Netflix zu tun, wodurch sichergestellt wird, dass jeder seine Lieblingsinhalte sieht und anhört, ohne die Profile anderer Leute durcheinander zu bringen.

Weitere Informationen zum Einrichten von Voice Match finden Sie hier .

Da es mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist, werden Erinnerungen, Einkaufslisten und Ihr Kalender auf allen Geräten synchronisiert. Wenn Sie auf einem Google Home-/Nest-Gerät eine Erinnerung einrichten, wird auf den anderen zu einer bestimmten Zeit eine Benachrichtigungsleuchte angezeigt, um Sie zum richtigen Zeitpunkt darauf aufmerksam zu machen.

Ein weiteres Beispiel ist die Aussage "OK Google, füge meiner Einkaufsliste Milch hinzu". Auf diese Einkaufsliste kann dann von jedem Google Home/Nest-Lautsprecher aus zugegriffen werden, indem einfach "OK Google, was steht auf meiner Einkaufsliste" gefragt wird. Um Ihnen das Leben zu erleichtern, können Sie Google auch dazu bringen, die Liste an Ihr Telefon zu senden, indem Sie es direkt danach auffordern - "OK Google, sende das an mein Telefon."

Die Einkaufsliste wird dann an Ihr Telefon gesendet, wo sie über Google Assistant oder direkt auf der speziellen Google-Website zugänglich ist.

Es gibt viele Funktionen, die auf mehreren Google Nest/Home-Geräten funktionieren, sodass es sich lohnt, mehr als eines zu haben.

Diese Multi-Device-Nutzung hängt natürlich davon ab, wie Sie die Lautsprecher verwenden möchten, aber selbst als einfaches Multiroom-Audiosystem ist es ein echter Genuss. Wie bei der Amazon Echo-Reihe ist es nicht notwendig, mehrere Geräte in Ihrem Haus zu haben, um ein großartiges Smart-Home-Erlebnis zu erzielen, aber es verbessert es und macht Ihr Leben in vielerlei Hinsicht einfacher.

