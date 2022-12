So senden Sie Sprachnachrichten an Ihre Google Nest-Lautsprecher

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie mehrere Google Nest Smart Home-Lautsprecher haben, können Sie mit diesem einfachen Trick Nachrichten zwischen ihnen senden. Mit dieser Technik können Sie die Google Nest-Lautsprecher (früher Google Home) als Gegensprechanlage verwenden und so ganz einfach Nachrichten in Ihrem Haus versenden.

Wir verwenden diese Technik gerne für einfache Dinge, z. B. um den Kindern mitzuteilen, dass sie zum Abendessen nach unten kommen sollen, oder um allen mitzuteilen, dass es Zeit ist, das Haus zu verlassen. Die gute Nachricht ist, dass es wirklich einfach zu machen ist.

Es handelt sich im Grunde um ein Google Assistant-Upgrade, mit dem Sie Ihre Stimme an alle Ihre Google Nest-Lautsprecher oder Google Assistant-fähigen Lautsprecher übertragen können - entweder über einen anderen Lautsprecher oder Ihr Smartphone. Hier erfahren Sie alles, was Sie über diese Funktion wissen müssen.

Wie man mit Google Nest Speakers Sprachnachrichten sendet

Erste Schritte

Bevor Sie mit dem Senden von Sprachnachrichten beginnen können, benötigen Sie zwei oder mehr Google Nest-Lautsprecher (jede Kombination von Google Nest ist geeignet, einschließlich Nest Audio, Mini, Max oder Hub). Alle diese Google-Lautsprecher müssen sich im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden, und mindestens ein Mitglied Ihres Haushalts muss sich auf jedem der Google Nest-Lautsprecher bei seinem Goole-Konto anmelden. Die Funktion "Nicht stören" muss ebenfalls deaktiviert sein.

Senden einer Nachricht

Um eine Nachricht zu senden, sagen Sie einfach "OK Google, senden", gefolgt von dem, was Sie sagen möchten.

Wenn Sie also morgens die Familie oder Ihre Kollegen versammeln müssen, sagen Sie einfach "OK Google, sende, dass es Zeit für die Schule ist" oder "OK Google, sende, dass es Zeit für ein Meeting ist".

Ihre Nachricht wird dann an alle Google Assistant-fähigen Lautsprecher gesendet, die mit demselben Google-Konto angemeldet sind. Es läutet sogar eine Glocke zum Abendessen, wenn Sie sagen: "OK Google, sende, dass es Zeit zum Abendessen ist".

Sie müssen sich nicht in der Nähe eines Google Home-Lautsprechers befinden, um diese Funktion nutzen zu können. Verwenden Sie einfach Google Assistant auf Ihrem Smartphone, um Nachrichten an Ihre Google Assistant-fähigen Lautsprecher zu senden. Ganz einfach.

Müssen Sie "senden" sagen?

Nein. Sie können auch "schreien", "allen sagen" oder "ankündigen" sagen.

Möchten Sie mehr wissen?

In der Google-Hilfe finden Sie weitere Beispiele für die Verwendung dieser Funktion.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Adrian Willings.