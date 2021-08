Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Home- und Nest-Geräte von Google sind nicht nur Lautsprecher mit integrierter Google-Suche. Mit ihnen können Sie kompatible Smart-Home-Geräte steuern, einen Film auf Ihrem Fernseher abrufen, Ihre Desktop-Lautsprecher austauschen und vieles mehr.

Um IhrGoogle Home , Nest Audio, Home Mini, Nest Mini , Home Max, Nest Hub oder Nest Hub Max optimal zu nutzen, haben wir eine Auswahl der wichtigsten Tipps und Tricks zusammengestellt, mit denen Sie die sprachaktivierten Funktionen beherrschen können Lautsprecher und Displays in kürzester Zeit.

Am Ende dieser Funktion befinden sich einige gerätespezifische Tricks, während andere Tricks in allgemeine Tipps, Unterhaltungstipps, Informationstipps und Smart-Home-Steuerungstipps unterteilt sind.

Google Assistant antwortet auf zwei "Weckwörter": "Ok Google" und "Hey Google". Leider können Sie diese beiden Sätze derzeit nicht ändern. Sie müssen jedes Mal eine sagen, wenn Sie sich auch mit einem Google Home-Gerät beschäftigen möchten (sagen Sie die Phrase, gefolgt von einer Frage oder einem Befehl).

Google Home-Geräte unterstützen die fortgesetzte Konversation, sodass Sie die Weckwörter für eine Folgefrage nicht aussprechen müssen, sondern die fortgesetzte Konversation aktivieren müssen.

Sie können die Empfindlichkeit von Google Home- und Nest-Geräten erhöhen oder verringern, damit diese mehr oder weniger auf die Weckwörter "Hey Google" reagieren.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Tippen Sie unten links auf die Registerkarte Start> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol> Assistenteneinstellungen> Empfindlichkeit "Hey Google".

Google Home unterstützt bis zu sechs Nutzer, die alle Geräte steuern können, die mit Ihrem Home verbunden sind, und Google beibringen, ihre Stimme zu erkennen, um beispielsweise bei Kalendern und Arbeitswegen eine personalisierte Erfahrung zu erzielen.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Startseite".> Tippen Sie auf das Symbol "Hinzufügen".> Tippen Sie auf "Person zur Startseite hinzufügen".> Geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie hinzufügen möchten.> Bestätigen.

Wenn Sie sehen möchten, wer Zugriff auf Ihre Google Home-Geräte hat, klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der Registerkarte "Startseite" der Google Home-App und tippen Sie anschließend auf "Haushalt".

Eine Liste der Home-Mitglieder wird hier angezeigt. Tippen Sie auf den Namen der Person> Tippen Sie auf die drei Punkte rechts neben ihrem Namen> Tippen Sie auf den Behälter in der oberen rechten Ecke> Tippen Sie auf Entfernen, wenn Sie den Zugriff widerrufen möchten. Sie können hier sehen, auf welche Geräte das Heimmitglied Zugriff hat, indem Sie auf Gerätezugriff tippen.

Sie können auch hier ein Home-Mitglied hinzufügen, indem Sie in der Liste auf "+ Person einladen" tippen.

Sie können festlegen, was Google als Familienglocken bezeichnet, bei denen es sich um benutzerdefinierte Glocken handelt, um Ihrer Familie bevorstehende Aktivitäten auf Ihren Google Home- und Nest-Geräten anzukündigen. Sie können beispielsweise eine Glocke erstellen, um allen in Ihrem Haushalt mitzuteilen, dass sie ihre Aufgaben um 17:00 Uhr erledigen sollen.

Öffnen Sie die Google Home-App> Tippen Sie unten links auf die Registerkarte Home> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol> Assistenteneinstellungen> Familienglocke> Glocke hinzufügen> Geben Sie die Glockenansage und -zeit ein> Wählen Sie aus, welche Tage Sie wiederholen möchten die Glocke> Wählen Sie aus, auf welchem Google Home / Nest-Gerät die Glocke gespielt werden soll> Glocke erstellen.

Wenn Sie ein neues Google Home- oder Nest-Gerät einrichten, müssen Sie ein "Home" erstellen, um es einzulegen. Auf diese Weise können Sie diesem bestimmten Home oder einem neuen Home verschiedene andere Geräte hinzufügen und jedes von Ihnen benannte Home benennen erstellen, um die Unterscheidung beim Hinzufügen zu erleichtern.

So ändern Sie den Namen eines Ihrer Häuser> Öffnen Sie die Google Home-App> Tippen Sie unten links auf die Registerkarte Start> Tippen Sie unter dem Namen des Hauses, das Sie ändern möchten, auf das Einstellungszahnrad> Klicken Sie auf Startinformationen> Spitzname des Hauses> Ändern Sie den Namen> Speichern.

Für diejenigen, die das Glück haben, mehrere Google Home- oder Nest-Geräte zu haben , können Sie eine Lautsprechergruppe mit allen oder ausgewählten Home / Nest-Geräten erstellen. Sie können dann Google Assistant bitten, Musik über diese Lautsprecher abzuspielen, und Sie können auch beliebige Gruppen umbenennen.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Startseite".> Tippen Sie oben links auf das Symbol "+".> Klicken Sie auf "Lautsprechergruppe erstellen".> Wählen Sie die Google Home / Nest-Geräte aus, aus denen Sie sich zusammensetzen möchten Gruppe> Benennen Sie die Gruppe> Speichern.

Nicht alle Inhalte sind für alle Altersgruppen geeignet. Da Google Home / Nest-Geräte über die Leistung der Google-Suche verfügen, möchten Sie möglicherweise Inhalte filtern, um sicherzustellen, dass kleinere Personen in Ihrem Heim keine Dinge sehen oder hören, die Sie nicht anziehen Ich will nicht, dass sie es tun.

Sie können Filter für Musik, Videos und Funktionen einrichten, die über den Assistenten verfügbar sind. Sie können auch die Geräte auswählen, die Sie filtern möchten, und dann die Filter einstellen, sodass Sie beispielsweise den Home Mini oder Nest Mini nicht in Ihrem verschlossenen Büro filtern müssen.

Öffnen Sie die Google Home-App> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home> Tippen Sie auf Einstellungen> Digitales Wohlbefinden> Befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten.

Für diejenigen, die eine Auszeit von ihrem Google-Assistenten wünschen, können Sie Ausfallzeiten planen. Es ist auch möglich, die Mikrofone auf allen Google Home / Nest-Geräten physisch auszuschalten, sodass Sie diese Option auch verwenden können.

Öffnen Sie die Google Home-App> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home> Tippen Sie auf Einstellungen> Digitales Wohlbefinden> Befolgen Sie die Setup-Anweisungen für die Planung von Ausfallzeiten.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Startseite".> Tippen Sie auf das Google Home / Nest-Gerät, das Sie umbenennen möchten.> Tippen Sie auf das Zahnrad "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke.> Klicken Sie auf den Namen und ändern Sie ihn in "Was" Sie wollen.

Wenn Sie sich anmelden, werden Sie von Google per E-Mail über die neuesten Informationen zu Chromecast, Google Home- und Nest-Geräten und Google Assistant informiert. Es gibt Tipps und Tricks, neue Funktionen, Angebote und Partner.

Öffnen Sie zum Verwalten Ihrer E-Mail-Benachrichtigungen die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Startseite. Tippen Sie auf Einstellungen> Benachrichtigungen> Allgemeine Benachrichtigungen> Aktualisieren Sie Ihre Einstellungen.

Öffnen Sie zum Anzeigen Ihrer Suche und zum Anzeigen des Verlaufs die Google Home-App.> Klicken Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.> Tippen Sie auf Meine Aktivität.

Eine Website wird mit allen aufgezeichneten Google Home / Nest-Geräten (und dem Assistenten auf Ihrem Telefon) geöffnet. Sie können nach Datum und Uhrzeit sortieren, genau das wiedergeben, was Home / Nest-Geräte gehört haben, Details abrufen und löschen.

Um das Beste aus Google Home / Nest-Geräten herauszuholen, bietet die Verwendung anderer Produkte von Google die beste Erfahrung. Heim- und Nest-Geräte funktionieren mit Produkten, die häufig verwendet werden, z. B. Google Kalender und Google Mail.

In Kombination mit Google Home / Nest-Geräten können Sie Assistant zu einem echten persönlichen Assistenten machen. Mit einem einfachen Sprachbefehl können Sie Ihren Zeitplan überprüfen, Erinnerungen festlegen, Artikel zu Ihren Einkaufslisten hinzufügen und vieles mehr. Es werden beispielsweise sogar Reservierungen und Flugdaten aus Ihrer E-Mail abgerufen.

Google Home- und Nest-Geräte sind grundsätzlich Google.com. Möchten Sie Ihren nächsten Supermarkt finden? Müssen Sie Unzen in Tassen umwandeln? Neugierig, wie alt Teresa May oder Donald Trump sind? Haben Sie sich jemals gefragt, was die Hauptstadt von Indien ist? Google Home- und Nest-Geräte können Ihr Assistent sein und Termine festlegen, sie dienen jedoch auch als Suchmaschine.

Denken Sie daran, dass Sie auch Folgefragen stellen können. Google Assistant merkt sich immer das Thema oder den Betreff in Ihrer Reihe von Fragen, und Sie können nach jeder Frage weitere Fragen stellen, ohne "Ok Google" zu sagen, wenn Sie "Fortsetzung der Konversation" aktivieren - wie oben erwähnt.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links in der App auf die Registerkarte "Startseite".> Tippen Sie oben rechts auf Ihr Profil.> Assistenteneinstellungen> Scrollen Sie nach unten zu "Fortgesetzte Konversation"> "Fortgesetzte Konversation ein- oder ausschalten".

Google Home-Geräte können Ihren Wecker ersetzen und unterstützen auch Timerfunktionen.

Sagen Sie "OK Google, stellen Sie einen Timer für fünf Minuten ein" oder "Ok Google, stellen Sie einen Alarm für 7 Uhr morgens ein" und Sie erhalten eine schöne Melodie, wenn der Timer abgelaufen ist oder es Zeit zum Aufwachen ist. Um den Alarm oder den Timer auszuschalten, müssen Sie nur "Stop" sagen - Sie müssen nicht zuerst die Weckwörter sagen.

Durch Hinzufügen von Privat- und Geschäftsadressen können Google Home-Geräte individuellere Antworten anbieten, einschließlich Wetter und Pendelzeiten am Morgen. Wenn Sie diese beim ersten Einrichten Ihres Google Home-Geräts nicht eingerichtet haben, können Sie dies anschließend noch tun.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Startseite".> Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.> Assistenteneinstellungen> Scrollen Sie nach unten zu "Sie".> Tippen Sie auf die Registerkarte "Ihre Orte".> Startseite hinzufügen Adresse / Arbeitsadresse hinzufügen.

Durch Hinzufügen von Zahlungsinformationen können Sie beispielsweise mit Google Assistant ein Taxi bestellen oder mitnehmen. Es gibt verschiedene Einstellungen, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre Identität bestätigt wird, bevor Sie beispielsweise bezahlen.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Startseite".> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol.> Tippen Sie auf Assistenteneinstellungen.> Scrollen Sie nach unten zu Zahlungen> Zahlungsinformationen hinzufügen, Lieferadresse und wählen Sie Einstellungen für die Kaufgenehmigung .

Möchten Sie, dass Google Assistant Sie als Chef, Batman oder die beste Dame von allen bezeichnet? Kein Problem.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Startseite".> Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.> Assistenteneinstellungen> Tippen Sie auf die Registerkarte "Sie"> Spitzname> Ändern Sie, wie der Assistent Sie anrufen soll . Sie können sogar überprüfen, ob es richtig ausgesprochen wird, und wenn nicht, können Sie es buchstabieren.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Startseite".> Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.> Assistenteneinstellungen> Tippen Sie auf die Registerkarte "Sie"> Wetter> Wählen Sie Fahrenheit oder Celsius.

Wenn Sie Google Assistant das Erkennen Ihrer Stimme beibringen, erhalten Sie eine persönlichere Erfahrung. Es wird zum Beispiel Ihren Kalender oder Ihren morgendlichen Pendelverkehr anstelle Ihrer Partner aufrufen. Es lohnt sich, auch andere Home-Mitglieder dazu zu bringen, Voice Match einzurichten, damit Home-Geräte rundum die beste Erfahrung bieten.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home.> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol.> Assistenteneinstellungen> Scrollen Sie nach unten zu Voice Match> Befolgen Sie die Anweisungen. Wenn Sie einen Nest Hub Max haben , können Sie auch Face Match durchführen, das in der Liste über Voice Match steht, da es alphabetisch geordnet ist.

Für Benutzer mit mehreren Heimgeräten sollte die Sprachanpassung nur einmal erforderlich sein. Die anderen Geräte ziehen die Informationen durch.

Öffnen Sie die Google Home-App> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol> Assistenteneinstellungen> Kalender> Standardkalender.

Hier können Sie auswählen, welchen Kalender Sie zum Erstellen von Ereignissen verwenden möchten.

Sie können Google Assistant veranlassen, Anrufe auf Ihren Google Home / Nest-Geräten zu tätigen. Anrufe bei Notdiensten sind jedoch nicht für alle Anbieter verfügbar.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home. Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol.> Assistenteneinstellungen> Sprach- und Videoanrufe.> Befolgen Sie die Anweisungen.

Google Home / Nest-Geräte können Sie über Ihren Tag informieren, z. B. über Ihren Kalender, den morgendlichen Pendelverkehr, das Wetter und eventuelle Erinnerungen. Sie können Ihren Bericht auch so anpassen, dass bestimmte Dinge wie das Wetter ausgeschlossen werden. Der Bericht wird auch mit einer Pressekonferenz abgeschlossen.

Alles, was Sie tun müssen, nachdem Sie Ihre Kalendereinstellungen eingerichtet und Adressen usw. hinzugefügt haben, ist "Ok Google, erzähl mir von meinem Tag".

Wenn Sie Google mitteilen, dass Sie Ihre Schlüssel am Haken in der Küche oder Ihren Reisepass in der obersten Schublade gelassen haben, wird dies beim nächsten Mal gespeichert.

Alles, was Sie tun müssen, ist zu sagen: "Hey Google, mein Reisepass befindet sich in der obersten Schublade" und dann zu fragen: "Hey Google, wo ist mein Reisepass?".

Sie können mit Google Home- und Nest-Geräten automatisch Dinge zu Ihrer Einkaufsliste hinzufügen, entweder physisch oder mithilfe Ihrer Stimme. Zum Beispiel: "Ok Google, füge Kaffee zu meiner Einkaufsliste hinzu". Die Liste wird in der Google Home-App angezeigt und kann durch Tippen auf "Artikel hinzufügen" im Bildschirm "Einkaufsliste" hinzugefügt werden.

Um Ihre Einkaufsliste anzuzeigen und zu bearbeiten, öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home. Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol> Assistenteneinstellungen> Einkaufsliste.

Die Einkaufsliste kann nur dem primären Kontoinhaber zugeordnet werden. Sie können jedoch Mitarbeiter hinzufügen, damit diese auch darauf zugreifen können.

Sie können Ihr Telefon nicht finden? Google Home / Nest-Geräte können Ihr Gerät finden und es gibt native Unterstützung für Android-Geräte. Sowohl das Home / Nest-Gerät als auch Ihr Telefon müssen sich im selben Google-Konto befinden. Danach können Sie "Hey Google, klingel mein Telefon" oder "Hey Google, finde mein Telefon" sagen.

Für iOS-Benutzer müssen Sie Ihr Telefon mit einem Dienst namens IFTTT verbinden. Sie müssen sich für ein kostenloses IFTTT-Konto anmelden. Wenn Sie dieses Rezept oder Applet so verwenden, wie es genannt wird, können Sie Ihre Nummer automatisch von Ihrem Google Home / Nest-Gerät aus anrufen, wenn Sie "Ok Google, finde mein Handy" sagen ".

Es ist möglich, dass Google Assistant mit nur einem Befehl mehrere Aufgaben ausführt. Zum Beispiel könnte "Ok Google, Schlafenszeit" oder "Ok Google, gute Nacht" Ihnen das Wetter des nächsten Tages mitteilen, fragen, wann Sie Ihren Wecker stellen, Lichter, Stecker und mehr einstellen und Ihre Türen abschließen müssen (falls vorhanden) kompatible Geräte).

Um eine Routine festzulegen, öffnen Sie die Google Home-App> klicken Sie unten links auf die Registerkarte Home> tippen Sie auf das Symbol Routinen> Wählen Sie eine der Routinen aus und aktivieren / deaktivieren Sie die darin enthaltenen Kästchen.

Wenn das Routinensymbol nicht angezeigt wird: Öffnen Sie die Google Home-App> Tippen Sie unten links auf die Registerkarte Start> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol> Assistenteneinstellungen> Routinen.

Google Home kann Musik aus verschiedenen Quellen abspielen, z. B. Spotify , Deezer, Apple Music oder YouTube Music. Es überrascht nicht, dass es mit Amazon Music nicht funktioniert.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links in der Google Home-App auf die Registerkarte "Startseite".> Klicken Sie oben auf das Symbol "+".> Klicken Sie im Abschnitt "Dienste hinzufügen" auf "Musik".> Wählen Sie aus der Liste aus und befolgen Sie die Anweisungen.

Um Ihre Standardquelle festzulegen, rufen Sie die Registerkarte "Startseite" der Google Home-App auf.> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol.> Assistenteneinstellungen> Tippen Sie auf Musik.> Wählen Sie den verknüpften Dienst aus, den Sie als Hauptquelle für Musik verwenden möchten.

Google Home-Geräte funktionieren auch mit verschiedenen Videodiensten, darunter YouTube, Netflix, Disney + und All4.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links in der Google Home-App auf die Registerkarte "Startseite".> Klicken Sie oben auf das Symbol "+".> Klicken Sie im Abschnitt "Dienste hinzufügen" auf "Video".> Wählen Sie aus der Liste aus und befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn Sie über einen Google Chromecast verfügen, können Sie Google Home / Nest-Geräte auffordern, Netflix-Filme, eine TV-Show oder YouTube-Videos auf Ihrem Fernseher abzuspielen. Wenn Sie über den Nest Hub oder Nest Hub Max verfügen, können Sie einige dieser Dienste natürlich auch auf dem Bildschirm des Hub selbst abspielen, selbst wenn die Anzeigen erheblich kleiner sind.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten rechts in der App auf die Registerkarte Home.> Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.> Assistenteneinstellungen> Gehen Sie zu Fernseher und Lautsprecher.> Tippen Sie auf das "+" - Zeichen in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Die Google Home-App sucht im selben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Google Home nach sprachunterstützten Fernsehgeräten.

Sie müssen Dienste von Drittanbietern wie Netflix über die Google Home-App mit Ihrem Google-Konto verbinden. Danach können Sie einfach Dinge wie "Ok Google, spielen Sie House of Cars von Netflix im Fernsehen" sagen. Sie können sogar Google Home- und Nest-Geräte verwenden, um die Wiedergabe anzuhalten oder eine Minute auf etwas zurückzuspulen, das Sie möglicherweise verpasst haben.

Google Home kann nicht nur Netflix oder YouTube auf Ihrem Fernseher steuern, sondern auch Google Fotos , Googles kostenlosen Cloud-Fotospeicherdienst.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links in der App auf die Registerkarte Home.> Tippen Sie auf Einstellungen> Tippen Sie auf das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke.> Assistenteneinstellungen> Tippen Sie auf Videos und Fotos.> Schalten Sie Google Fotos ein oder aus.

Sobald Ihr Konto verknüpft ist, können Sie Dinge wie "Ok Google, zeigen Sie mir Fotos meiner Haustiere im Fernsehen" sagen. Der Dienst ist in der Lage, Personen, Dinge und Orte zu markieren und zu erkennen, sodass er alles, was Sie verlangen, intelligent bedienen kann.

Alles was Sie tun müssen, um Podcasts zu hören, ist zu fragen. Sagen Sie "Ok Google, spielen Sie dieses amerikanische Leben", um die neueste Folge der Show zu hören. Wenn Sie es anhalten sollten, wird Ihr Google Home / Nest-Gerät das nächste Mal dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, wenn Sie das nächste Mal nach diesem Podcast fragen.

Google Cast ist direkt in den Chrome-Browser integriert. Wenn Sie also auf die Cast-Schaltfläche in der Ecke von Chrome klicken, können Sie nach Ihren Home / Nest-Geräten suchen, diese auswählen und dann Audio von Ihrem Computer auf Ihr Google Home / Nest-Gerät übertragen.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links in der Google Home-App auf die Registerkarte Start> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol> Assistenteneinstellungen> Aktien.

Sie können Ihre Lieblingsaktien zu einer Beobachtungsliste hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können. Oben befindet sich eine Suchleiste, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen, sowie Registerkarten für den lokalen Markt, den Weltmarkt und die Marktzusammenfassung, die alle Vorschläge enthalten.

Sagen Sie "OK Google, hören Sie sich die Nachrichten an" und Ihre Google Home / Nest-Geräte geben Nachrichten aus verschiedenen Quellen wieder. Sie können ändern, aus welchen Quellen die Nachrichten stammen sollen und in welcher Reihenfolge.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links in der Google Home-App auf die Registerkarte Start> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol> Assistenteneinstellungen> Nachrichten.

Um eine Nachrichtenquelle hinzuzufügen, tippen Sie unten in der Liste auf "+ Nachrichtenquellen hinzufügen". Um die Reihenfolge zu ändern, wählen Sie oben in der Liste "Reihenfolge ändern". Tippen Sie auf das "X" rechts neben der Quelle, um eine Quelle zu entfernen.

Google Home- und Nest-Abweichungen sind mit bestimmten Diensten wie Fitbit kompatibel. Wenn Sie beispielsweise Ihr Fitbit-Konto mit Google Home verknüpfen, können Sie Ihre Google Home- oder Nest-Geräte bitten, Ihnen mitzuteilen, wie Sie geschlafen haben.

Öffnen Sie die Google Home-App> Klicken Sie unten links in der Google Home-App auf die Registerkarte "Startseite"> Tippen Sie oben rechts auf das Profilsymbol> Assistenteneinstellungen> Wellness> Wählen Sie aus, was Sie verwalten möchten> Verbinden Sie Ihr Konto.

Google Home / Nest-Geräte können mit dem Internet verbundene Geräte in Ihrem Haus steuern, darunter Glühbirnen von Philips Hue , Hive und Ikea , Kameras von Nest und Netatmo, Stecker von TP-Link und Wemo, Thermostate von Nest, Honeywell , Tado und Hive sowie viel mehr.

Sie können Geräte nicht nur mit Ihrer Stimme oder der Google Home-App ein- und ausschalten, sondern Sie können Geräte auch nach Raum trennen und alles von der Home-App aus steuern, wodurch die Smart Home-Steuerung ganz einfach wird. Sie können auch IFTTT-Rezepte nutzen, um Home und Ihre Geräte optimal zu nutzen. Dies ist jedoch nicht erforderlich.

Google Home ist auf Dienste von Drittanbietern angewiesen, um Ihnen eine umfassendere Benutzererfahrung zu bieten, insbesondere wenn es um die Steuerung von Smart Homes geht. Es gibt eine große Anzahl kompatibler Smart-Home-Geräte und die Liste wächst kontinuierlich. Wenn Sie bereits Smart-Home-Geräte eingerichtet haben oder wissen möchten, ob ein Gerät, das Sie kaufen möchten, kompatibel ist:

Klicken Sie unten links in der Google Home-App auf die Registerkarte "Startseite".> Klicken Sie oben auf das Symbol "Hinzufügen". Tippen Sie oben im Abschnitt "Zur Startseite hinzufügen" auf "Gerät einrichten". Wählen Sie "Funktioniert mit Google"> "Suchen nach" Hersteller Ihres Geräts und befolgen Sie die Anweisungen.

Sobald Sie ein Smart Home-Gerät eines Drittanbieters eingerichtet haben, wird es in der Google Home-App unten auf der Registerkarte "Startseite" angezeigt. Es wird ein "Zum Raum hinzufügen" -Symbol angezeigt, auf das Sie tippen können, um das Smart Home-Gerät in einem Raum in Ihrem Heim zu platzieren. Wenn dieses Symbol jedoch nicht angezeigt wird:

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf die Registerkarte Home.> Klicken Sie auf den Raum, zu dem Sie Ihr neues Gerät hinzufügen möchten.> Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad Einstellungen.> Klicken Sie auf Geräte auswählen> Wählen Sie das gewünschte Gerät aus zu diesem Raum hinzufügen> Weiter.

Sie können auch über die Registerkarte Home unten links in der Home-App> Profilsymbol oben rechts> Assistenteneinstellungen> Home-Steuerung auf eine Liste Ihrer Geräte und deren Position zugreifen.

Sie können beispielsweise Ihren Nest Hub von Ihrer Küche in Ihr Schlafzimmer oder Ihren Smart Plug von Ihrem Büro in Ihr Wohnzimmer verlegen. Wenn Sie Geräte in Räumen Ihres Hauses platzieren, können Sie sie leichter steuern. Sie können dann beispielsweise "Ok Google, schalten Sie die Wohnzimmerbeleuchtung aus" sagen und alle mit dem Wohnzimmer verbundenen Lichter werden ausgeschaltet.

Öffnen Sie die Google Home-App> Klicken Sie unten links auf die Registerkarte Home> Klicken Sie auf das Gerät, das Sie verschieben möchten> Klicken Sie auf Raum> Raum auswählen> Speichern.

Das Benennen eines Geräts erleichtert die Steuerung über Google Assistant. Sie können beispielsweise einen Smart Plug, der die Lampe in Ihrem Wohnzimmer steuert, als "Living Room Lamp" bezeichnen und nicht als "TP-Link Smart Plug 45688", sodass Sie Google auffordern können, die Wohnzimmerlampe ein- oder auszuschalten , anstatt sich an den Namen erinnern zu müssen.

Öffnen Sie die Google Home-App> Klicken Sie unten links auf die Registerkarte Home> Klicken Sie auf das Gerät, das Sie umbenennen möchten> Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad Einstellungen> Klicken Sie auf Name> Wählen Sie einen Namen> Speichern.

Um den Nest Audio-Lautsprecher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, schalten Sie zuerst das Mikrofon auf der Rückseite des Nest Audio-Lautsprechers aus. Anschließend müssen Sie die Oberseite des Lautsprechers in der Mitte etwa 10 Sekunden lang gedrückt halten. Nach ungefähr fünf Sekunden teilt Ihnen der Lautsprecher mit, dass Sie kurz davor sind, ihn auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sie müssen das Nest Audio nicht vollständig auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um ihm einen kleinen Kick zu geben, wenn es nicht das tut, was es soll. Google hat eine Neustartoption in die Google Home-App integriert.

Öffnen Sie die Home-App.> Wählen Sie unten links auf dem Bildschirm die Registerkarte Home.> Wählen Sie die Home-Geräte aus, die Sie neu starten möchten.> Tippen Sie oben rechts auf das Zahnrad Einstellungen.> Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.> Neustart.

Um das Mikrofon bei Nest Audio auszuschalten, schalten Sie den Schalter auf der Rückseite des Geräts so ein, dass die Orange angezeigt wird. Das Mikrofon ist jetzt ausgeschaltet und hört nicht auf die Weckwörter.

Der Nest Audio-Lautsprecher verfügt über Touch-Bedienelemente in der oberen rechten und linken Ecke. Tippen Sie auf die linke Seite, um die Lautstärke zu verringern, und auf die rechte Seite, um die Lautstärke zu erhöhen.

Um einen Klingelalarm oder Timer bei Nest Audio zu stoppen, können Sie entweder "Stop" sagen oder auf die Mitte des Nest Audio-Lautsprechers oben tippen.

Tippen Sie oben auf die Mitte des Nest Audio-Lautsprechers, um Medien abzuspielen, anzuhalten oder anzuhalten sowie einen aktuellen Anruf bei Nest Audio zu beenden.

Halten Sie die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke auf der Rückseite des Nest Hub oder des Nest Hub Max gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Halten Sie sie weiter gedrückt, bis das Gerät zurückgesetzt wurde. Vorher erscheint eine Warnmeldung.

Google Nest Hub und Nest Hub Max verfügen über ein Display und einen Lautsprecher. Das Display kann auf verschiedene Arten angepasst werden, damit es sich besser in die Umgebung einfügt, von der Auswahl, wann der Modus für schwaches Licht aktiviert ist, bis zur Einstellung der minimalen Helligkeit. Sie können sogar die Anzeigen von Nest Hub und Nest Hub Max so einstellen, dass ihre Farbe an die Umgebung angepasst wird.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home.> Tippen Sie auf Ihr Hub-Gerät.> Tippen Sie oben rechts auf das Einstellungszahnrad.> Zur Anzeige nach unten scrollen.> Passen Sie die Einstellungen Ihren Einstellungen an.

Der Nachtmodus reduziert die Anzahl der Antworten zu bestimmten Zeiten.

Öffnen Sie die Google Home-App> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home> Tippen Sie auf Ihr Hub-Gerät> Tippen Sie oben rechts auf das Einstellungszahnrad> Nachtmodus> Ein- oder Ausschalten.

Sie können ändern, was auf Ihrem Hub-Display angezeigt wird, wenn es nicht zur Steuerung Ihrer Smart-Home-Geräte verwendet wird, Ihnen Nachrichtenausschnitte präsentieren oder ein YouTube-Video abspielen, um die besten Cocktails zuzubereiten.

Sie können zwischen Google Fotos, Kunstgalerie, Vollbilduhr und Experimentell wählen. Sie können auch auswählen, ob das Wetter für Ihre Region ausgeblendet oder angezeigt werden soll, unabhängig davon, ob die Zeit im Umgebungsmodus und die Geschwindigkeit, mit der sich Bilder im Umgebungsmodus ändern, angezeigt werden sollen oder nicht.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home.> Tippen Sie auf Ihr Hub-Gerät.> Tippen Sie oben rechts auf das Einstellungszahnrad.> Fotorahmen.> Wählen Sie Ihre Einstellungen aus.

Öffnen Sie die Google Home-App.> Klicken Sie unten links auf dem Bildschirm auf die Registerkarte Home.> Tippen Sie auf Ihr Hub-Gerät.> Tippen Sie oben rechts auf das Einstellungszahnrad.> Zeitformat.

Wischen Sie vom linken Rand nach rechts, um den Uhrbildschirm anzuzeigen. Tippen Sie zweimal auf den Uhrbildschirm, um zum Umgebungsmodus zurückzukehren. Tippen Sie im Umgebungsmodus erneut zweimal auf die Anzeige, um Kalender, Wetter, Nachrichteninformationen oder was auch immer Sie angezeigt haben, anzuzeigen.

Wischen Sie von unten nach oben, um auf Helligkeit, Lautstärke, Alarme und Einstellungen der Anzeige zuzugreifen. Sie können von hier aus auch nicht stören einschalten.

Tippen Sie im Umgebungsmodus auf die Registerkarten oben im Display, um Ihre verknüpften Smart-Home-Geräte anzuzeigen und zu steuern sowie Ihren Tag, Mediensteuerungen, Kommunikationssteuerungen und Erkennungssteuerungen anzuzeigen.

Wie bei Google Home befindet sich oben auf dem Display des Nest Hub oben eine Mikrofontaste. Schalten Sie es einfach aus, um die Mikrofone auszuschalten. Da der Nest Hub Max auch über eine Kamera verfügt, wird durch Umschalten dieses Schalters auch die Kamera mit dem Mikrofon ausgeschaltet.

Der Nest Hub der zweiten Generation bietet als neue Funktion die Schlafverfolgung. Sie werden aufgefordert, die Funktion zum ersten Mal mit der Verbindung Ihres Nest Hubs einzurichten. Es ist ein einfacher Vorgang, der eine Kalibrierung erfordert. Nehmen Sie sich also ein paar Minuten Zeit, um alles zu klären.

Sleep Sensing erkennt Ihre Bewegung während der Nacht und gibt Ihnen Hinweise auf Ihre Schlafmuster und -bedingungen sowie Feedback, wie Sie die Situation nach etwa einer Woche Schlaf verbessern können. Sie haben auch die Möglichkeit, Daten mit Google Fit zu synchronisieren, damit Sie die Statistiken auf Ihrem Telefon überprüfen können.

Sowohl das Google Home Mini als auch das Nest Mini verfügen über eine Mikrofon-Stummschalttaste auf der Rückseite. Schalten Sie es ein, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Sie können Google natürlich bitten, die Lautstärke Ihres Home Mini oder Nest Mini zu erhöhen oder zu verringern, aber Sie können dies auch auf den Geräten selbst tun. Tippen Sie auf jede Seite (auf das Material) des Nest Mini oder Home Mini. Je nachdem, auf welche Seite Sie tippen, wird die Lautstärke erhöht oder verringert. Sie werden mit kleinen LED-Lichtern auf dem Nest Mini geführt, aber Sie müssen auf dem Home Mini raten.

Das Nest Mini bietet eine Gerätesteuerung für Wiedergabe und Pause sowie Lautstärke. Tippen Sie auf die vier Lichter in der Mitte des Nest Mini, wenn auf Ihrem Nest Mini ein Titel abgespielt wird, der angehalten wird. Tippen Sie erneut auf, um zu spielen.

Halten Sie die Mikrofontaste etwa 15 Sekunden lang gedrückt, um einen Werksreset durchzuführen und Ihr Google Home in den neuwertigen Zustand zu versetzen. Von dort aus können Sie es mit der Google Home-App mit einem anderen Google-Konto verknüpfen.

Was machst du, wenn ein Gadget nicht mehr funktioniert? Sie starten es neu oder "starten" es neu. Google hat dies in die Home-App aufgenommen und funktioniert für alle Google Home-Geräte, wie oben erwähnt.

Öffnen Sie die Home-App.> Wählen Sie unten links auf dem Bildschirm die Registerkarte Home.> Wählen Sie die Home-Geräte aus, die Sie neu starten möchten.> Tippen Sie oben rechts auf das Zahnrad Einstellungen.> Tippen Sie oben rechts auf die drei Punkte.> Neustart.

Abgesehen von Ihrer Stimme können Sie Google Home mit Ihrer Berührung steuern. Tippen Sie einmal oben auf den Lautsprecher, um Ihre Google-Startseite zu aktivieren oder eine Sendung anzuhalten und abzuspielen. Sie können Ihren Finger auch über den zentrierten Kreis oben bewegen, um die Lautstärke zu ändern.

Wenn Sie verhindern möchten, dass Google Home "immer zuhört", suchen Sie nach der Schaltfläche auf der Rückseite des Lautsprechers. Es ist die einzige Taste und hat ein Mikrofon. Drücken Sie darauf und Home schaltet das Mikrofon aus (vier gelbe Lichter leuchten oben auf). Drücken Sie erneut darauf, um anzuzeigen, dass das Mikrofon eingeschaltet ist.

Wenn diese Option aktiviert ist, befindet sich Google Home im Modus "Immer abhören" und wartet auf Ihre Befehle und reagiert darauf.

Suchen Sie nach lustigen Aktivitäten mit Google Home-Geräten? Dies sind technisch gesehen Ostereier von Google Assistant, aber Sie werden feststellen, dass sie Ihrem Google Home-Gerät wirklich eine gewisse Persönlichkeit verleihen:

Sagen Sie "Seien Sie mein Dolmetscher (Sprache einfügen), um Übersetzungen in Echtzeit zu erhalten.

Sagen Sie "Ich fühle mich glücklich", um eine Multiplayer-Spielshow zu starten.

Sagen Sie "Geben Sie mir eine Zufallszahl zwischen (x) und (y)", um eine Zufallszahl zwischen den beiden zu hören - mit Pieptönen zum Booten.

Bitten Sie es, "Würfel auf der Seite zu würfeln (Nummer einfügen)": Sie erhalten eine Zufallszahl mit Soundeffekten.

Sagen Sie "(Name des Kontakts) ist meine (Beziehung)", um den Assistenten zu bitten, bestimmte Beziehungsinformationen einem Kontakt zuzuordnen, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

Sagen Sie "Guten Morgen", um einen Überblick über Ihre Tagesordnung sowie das aktuelle Wetter und die aktuellen Nachrichten zu erhalten.

Sagen Sie "Senden Sie eine Nachricht an (Kontaktname) am (Nachrichtendienst wie WhatsApp)", um eine Nachricht an einen Kontakt zu diktieren.

Sagen Sie "Wubba lubba dub dub", damit der Assistent antwortet: "Haben Sie Schmerzen? Wie kann ich helfen?" oder "Sorry, ich spreche kein Birdperson" (ein Hinweis auf die Show Rick and Morty).

Sagen Sie "Beatbox", um einen Clip von jemandem zu hören, der Beatboxen spielt.

Sagen Sie "Sing a song", um ein schreckliches, kurzes Lied zu hören.

Sagen Sie "Gedicht lesen", um ein zufälliges Gedicht aus der Google-Suche zu hören.

Sagen Sie "Erzähl mir einen Witz", um einen altersgerechten Witz von Pixar zu hören.

Sagen Sie "F *** you", um einen Fehlerbericht einzureichen.