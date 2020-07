Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google bietet seine Home-Gerätefamilie als Teil seines Connected-Home-Angebots an. Die Geräte sind eine Alternative zu den Echo- Geräten von Amazon. Die Familie besteht aus Google Home , Nest Mini, Home Max , Nest Hub und Nest Hub Max .

Alle Google Home-Geräte verfügen über die Leistung von Google Assistant , wie Echo-Geräte Alexa anbieten. Diese Funktion enthält alles, was Sie über Google Home- und Nest-Geräte wissen müssen, einschließlich dessen, was sie sind, wie sie funktionieren, welche Geräte mit ihnen funktionieren und wo Sie diese Lautsprecher kaufen können.

squirrel_widget_148304

Wi-Fi Smart-Lautsprecher

Google-Assistent

Smart Home-Steuerung

Google Home, Nest Mini und Home Max sind Wi-Fi-Lautsprecher, die gleichzeitig als Smart Home Control Hubs und persönliche Assistenten für die ganze Familie dienen. Sie können sie verwenden, um Unterhaltung in Ihrem ganzen Haus abzuspielen, alltägliche Aufgaben zu verwalten und Google nach Fragen zu fragen, die Sie wissen möchten.

Die drei Geräte unterscheiden sich in Bezug auf Lautsprecher und technische Daten, Design und Kosten, bieten jedoch alle die gleiche Funktionalität, wenn es um Google Assistant, Smart Home Control und Musikwiedergabe geht. Wie sie sich unterscheiden, erfahren Sie in unserer separaten Funktion.

Alle drei Geräte verfügen über LED-Leuchten, die anzeigen, wann sie Sie gehört haben und reagieren, und alle verfügen über eine physische Taste zum Ein- und Ausschalten des Mikrofons.

Google-Assistent

7-Zoll-Display / 10-Zoll-Display

Der Nest Hub von Google und der Nest Hub Max von Google bieten beide die gleichen Funktionen wie Google Home, Home Max und Nest Mini, fügen dem Mix jedoch eine Anzeige hinzu, sodass sie sich ideal für die Steuerung von Smart Homes und die Videowiedergabe eignen. Der Nest Hub verfügt über ein 7-Zoll-Display, während der Nest Hub Max über ein 10-Zoll-Display sowie eine integrierte Nest-Kamera verfügt.

Auf den Displays können Sie beispielsweise YouTube-Videos ansehen, Nachrichtenausschnitte lesen, Smart-Home-Geräte über die Touchscreens steuern und Google Assistant-kompatible Kamera-Feeds anzeigen. Natürlich bieten auch sie Google Assistant an, damit Sie mit Ihrer Stimme auch alles steuern können, wie Sie es mit den anderen Heimgeräten tun können, aber die Displays erwecken alles zum Leben.

Wie bei den Heimgeräten verfügen auch diese über eine physische Taste zum Ausschalten des Mikrofons.

Weitere Informationen zum Unterschied zum Nest Hub finden Sie in unserer separaten Funktion .

Nest- und Google Home-Geräte sind Wi-Fi-Lautsprecher und können daher Musik direkt aus der Cloud streamen. Sie können mit nur Ihrer Stimme von Ihren Lieblingsmusikdiensten auf Songs, Wiedergabelisten, Alben, Künstler und Podcasts zugreifen. Wenn Sie möchten, können Sie auch Musik von Ihrem Android- oder iOS-Gerät über Google Cast senden.

Mit der Unterstützung von Google Cast können Sie auch Nest- und Google Home-Geräte verwenden, um andere angeschlossene Lautsprecher in Ihrem Heim zu steuern. Sie erhalten sogar eine Wiedergabe in mehreren Räumen. Dies bedeutet, dass Sie einer Gruppe von Lautsprechern ein oder mehrere Nest- oder Google Home-Geräte hinzufügen können, um Musik in Ihrem ganzen Haus zu hören, sofern diese kompatibel sind.

Nest- und Google Home-Geräte können Ihre Videoinhalte auch über Google Cast steuern. Angenommen, Sie möchten Ihre neueste Folge von Daredevil auf Netflix oder ein Katzenvideo auf YouTube ansehen. Geben Sie einen Sprachbefehl an das Nest- oder Google Home-Gerät aus, und der Inhalt wird dann auf Ihrem Fernseher angezeigt. Dies funktioniert jedoch nur, wenn Sie die Geräte in der Google Home-App eingerichtet haben.

Nest- und Google Home-Geräte können ein Kontrollzentrum für Ihr gesamtes Zuhause sein. Sie ermöglichen Ihnen die Grundlagen wie das Einstellen von Alarmen und Timern sowie das Verwalten von Aufgabenlisten und Einkaufslisten. Sie verbinden jedoch auch Ihr Smart Home und unterstützen gängige Netzwerksysteme. Erwähnenswert ist, dass Sie die Google Home-App benötigen, um alles einzurichten.

Sobald Sie Ihr Nest- oder Google Home-Gerät und alle Ihre Smart-Geräte in Ihrem Zuhause in der Google Home-App eingerichtet haben, können Sie diese steuern. Dies gilt für Smart Lights verschiedener Unternehmen, Switches, Stecker, andere Nest-Produkte (wie Nest Hello oder Nest Cam IQ) und so ziemlich jedes kompatible Smart Home-Gerät .

Es ist auch möglich, Dinge außerhalb des Hauses zu kontrollieren, z. B. einen Uber zu buchen oder ein Abendessen zu bestellen. Denken Sie jedoch daran, dass Sie zuerst sicherstellen müssen, dass alles eingerichtet ist. Das Beste daran ist, dass dies alles nur mit Ihrer Stimme geschieht. Wenn Sie jedoch über den Nest Hub oder Nest Hub Max verfügen, können Sie, wie bereits erwähnt, das Display auch zur Steuerung Ihrer Smart-Home-Geräte verwenden.

Mit Nest- und Google Home-Geräten können Sie Google alles fragen, vom Wetter bis zu bestimmten Fakten. Die jahrelange Sucherfahrung von Google steckt hinter Google Assistant, sodass Sie bestimmte Fragen stellen können, z. B. "Wie viel Fett enthält eine Avocado?". oder "Wie lautet die Trikotnummer von Wayne Rooney?", aber Google Assistant ist auch in der Lage, Gespräche zu führen, sodass Sie auch Folgefragen wie "Wo ist er zur Schule gegangen?" stellen können, ohne "Ok Google" oder "Hey Google" zu wiederholen. Wecken Sie die Wörter vor der Folgefrage.

Nest- und Google Home-Geräte können das "er" -Pronomen mit Ihrer vorherigen Frage zu Rooney oder zu wem auch immer verbinden, um eine genaue Antwort zu erhalten.

Sie können auch komplexe Fragen stellen, wie zum Beispiel: "OK Google, wie war die US-Bevölkerung, als die NASA gegründet wurde?". Nest- und Google Home-Geräte geben Ihnen jedes Mal sofort Antworten und können Ihnen die relevanten Teile der Webseiten vorlesen oder Sie auf dem Nest Hub oder Nest Hub Max anzeigen.

squirrel_widget_168106

Nest Hub und Google Home arbeiten mit zahlreichen Musikdiensten zusammen, darunter YouTube Music, Deezer, Spotify , Pandora, Google Play Music und TuneIn. Die Liste ist erheblich gewachsen, seit das ursprüngliche Heimgerät erstmals angekündigt wurde. Nest- und Home-Geräte sind auch mit verschiedenen Nachrichtenagenturen kompatibel, darunter BBC, Telegraph und Guardian in Großbritannien.

Sie müssen Ihre Konten für diese Dienste in der Google Home-App mit Ihren Nest- und Google Home-Geräten verbinden. Sie werden jedoch aufgefordert, dies zu tun, wenn Sie Ihr Nest- oder Home-Gerät einrichten. Verbinden Sie so viele Konten wie möglich, um die bestmögliche Erfahrung zu erzielen.

Mit Unterstützung für diese verschiedenen Dienste können Sie fragen: "OK Google, spielen Sie diesen Shakira-Song von Zootopia." Ohne das Lied benennen zu müssen, können Nest und Google Home es herausfinden und über Ihre Lieblings-App abspielen. Dank Google Assistant und seinen Funktionen für maschinelles Lernen kennen Nest und Google Home Sie und Ihre Vorlieben und lernen im Laufe der Zeit.

Nest- und Google Home-Geräte arbeiten auch mit einer Vielzahl von Smart-Home-Unternehmen zusammen. Die Liste ist nicht ganz so umfangreich wie die von Amazon, aber sie wächst kontinuierlich und es gibt viele kompatible Dienste. Nest, SmartThings, Philips Hue, IFTTT , Ikea, TP-Link, Arlo, Hive und Netatmo gehören zu den kompatiblen Diensten. Dies bedeutet, dass Sie diese Smart-Home-Geräte steuern und Ihre IFTTT-Rezepte mit Ihrem Nest- oder Home-Gerät aktivieren können.

Nest- und Google Home-Geräte fungieren auch als Chromecast-Audioempfänger. Wir wissen, dass wir uns wiederholen, aber Sie müssen diese auch mit der Google Home-App einrichten.

Google kündigte Google Assistant im Jahr 2016 als Anpassung von Google Now und OK Google an. Der Service verbesserte die wechselseitige Konversationserfahrung der vorherigen Angebote mit KI und maschinellem Lernen.

Diese Fortschritte fügen Ihren Fragen im Wesentlichen Kontext hinzu. Wenn Sie beispielsweise "OK Google" und anschließend "Was läuft heute Abend?" Sagen, zeigt Google Assistant Filme in Ihrem lokalen Kino an. Wenn Sie jedoch hinzufügen: "Wir planen, die Kinder mitzubringen", kann Google Assistant Spielzeiten für kinderfreundliche Filme bereitstellen.

Sie könnten dann "Lass uns das Dschungelbuch sehen" sagen, und der Assistent kauft Tickets. Sie können sogar fragen: "Ist das Dschungelbuch gut?", Und dann zeigt der Assistent Rezensionen, Bewertungen und einen Trailer an. Google Assistant kann Ihre Fragen aneinanderreihen, um den Kontext zu bestimmen und die richtigen Informationen bereitzustellen.

Es kann grundlegende Dinge wie das Abrufen Ihrer Reiseroute, den Tagesplan, die Pendelzeit zur Arbeit, Informationen zur Paketzustellung und vieles mehr erledigen. Nest- und Google Home-Geräte sind jedoch nicht die einzigen Geräte, die Zugriff auf den Google-Assistenten haben. Der Assistent ist auf zahlreichen Geräten verfügbar, darunter Android-Smartphones , Android Auto und Lautsprecher von Drittanbietern .

Der Assistent auf Nest- und Google Home-Geräten entspricht dem Google-Assistenten auf Ihrem Smartphone. Daten werden auf Ihren Geräten geteilt.

Alle Nest- und Google Home-Geräte sind in den USA und Großbritannien sowie in vielen Ländern international erhältlich.

squirrel_widget_168546

Schreiben von Maggie Tillman und Britta O'Boyle. Bearbeiten von Dan Grabham.