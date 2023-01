Eve kündigt Matter-zertifizierte Sensoren und ein ausgefallenes Blind-Kit an

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der CES 2023 kündigt der Smart-Home-Zubehörhersteller Eve eine Reihe von Produkten an, darunter Matter-Sensoren und ein neues Kit, mit dem sich Jalousien intelligent machen lassen.

Eve macht den Anfang mit einem neuen Eve-Bewegungssensor sowie einem Eve-Tür- und Fenstersensor, die beide mit Matter entwickelt wurden. Ersterer kann Sie alarmieren, wenn sich etwas bewegt, während letztere Sensoren für die Anbringung an Türen oder Fenstern konzipiert sind und erkennen können, ob diese geöffnet oder geschlossen sind.

Ein letztes Matter-zertifiziertes Produkt ist Eve Energy, ein neuer Stecker, mit dem man überwachen kann, wie viel Energie ein bestimmtes Gerät oder eine Anlage gerade verbraucht. Und da alle diese Geräte Matter von Haus aus unterstützen, können Sie sie problemlos mit Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa und Samsung SmartThings verwenden.

Eve hat auch das MotuionBlinds Upgrade Kit für Rollläden vorgestellt. Der Name ist zweifellos lang, aber das Produkt selbst soll Menschen dabei helfen, ihre vorhandenen Rollos in neue, intelligentere Versionen zu verwandeln, ohne dass eine Verkabelung oder ausgefallenes technisches Fachchinesisch erforderlich ist. Alles, was man brauchen könnte, ist in der Box enthalten, ebenso wie die HomeKit-Unterstützung.

Das neue Rollo-Transformations-Kit wird für 199,95 US-Dollar verkauft, wenn es am 28. März in den Handel kommt, während das Eve Energy-Zubehör 39,95 US-Dollar kosten wird. Die Bewegungssensoren werden für 49,95 Dollar verkauft, wie wir erfahren haben. Alle diese Sensoren werden im März auf der Eve-Website und bei Amazon erhältlich sein.

Schreiben von Oliver Haslam.