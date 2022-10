Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - EE hat zwei Partnerschaften angekündigt, durch die das Mobilfunknetz in die Bereiche Haussicherheit und Cybersicherheit expandieren wird.

Die erste der beiden Kooperationen sieht vor, dass EE eine Partnerschaft mit Verisure - dem Eigentümer von Arlo-Kameras - eingeht, um einen Dienst namens EE Home Security powered by Verisure anzubieten. Der Dienst soll britischen Haushalten den Zugang zu einem rund um die Uhr überwachten Alarmsystem erleichtern.

Das System EE Home Security powered by Verisure wird für EE-Mobilfunkkunden verfügbar sein und es wird zwei Pakete geben - eines für Wohnungen und eines für Häuser. In beiden Fällen wird der Service von einem Verisure-Sicherheitstechniker installiert, es handelt sich also nicht um eine Heimwerkerlösung. Außerdem wird eine professionelle Überwachung rund um die Uhr durch die Alarmempfangszentrale von Verisure angeboten, wobei eine Reaktionszeit von 60 Sekunden angestrebt wird.

Der Essentials for Flats Plan und der Essentials for Houses Plan sind beides 24-Monats-Verträge, bei denen Sie eine Vorauszahlung von 50 £ leisten, gefolgt von monatlichen Zahlungen von 25 £ bzw. 30 £. Während der Vertragslaufzeit wird die Alarmanlage geleast.

Die Ausrüstung umfasst Schocksensoren, um Einbrecher zu erkennen, bevor sie das Haus betreten - zwei für Wohnungen und sechs für Häuser, zusammen mit StarKeys zur Steuerung des Alarms, einem Kameradetektor zur Aufnahme von Videos und Bildern, um einen Einbrecher zu verifizieren, einer 4G- und Wi-Fi-Zentrale und einem VoicePad mit 105 OB-Sirene, Tastatur zur Steuerung des Alarms und direkter Sprachverbindung zur Alarmempfangszentrale von Verisure.

Im Paket enthalten sind ein rund um die Uhr überwachter Alarm durch die Verisure Alarmzentrale, eine SOS-Taste, der Zugang zur My Verisure App, ein drahtloses Kit und Sicherheitsschilder zur Abschreckung. Mehr über das EE Home Security powered by Verisure System erfahren Sie in unserem separaten Beitrag.

Die zweite Partnerschaft besteht mit Norton und wird im November eingeführt. Laut EE bietet der Dienst EE Cyber Security Powered by Norton" einen leistungsstarken Schutz vor Viren und anderen Online-Bedrohungen und benachrichtigt Kunden, wenn ihre persönlichen Daten im Dark Web gefunden werden oder wenn ihr Konto auf beliebten Social-Media-Seiten ungewöhnliche Anmeldeaktivitäten aufweist".

Das Unternehmen wird außerdem einen kostenlosen, jährlichen Online-Check über die EE-Website anbieten, mit dem Kunden überprüfen können, ob ihre E-Mail-Adresse offengelegt wurde.

Das EE Home Security powered by Verisure-System ist ab sofort auf der EE-Website erhältlich.

