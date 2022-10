EE Smart Home Sicherheit: Was ist das und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Mobilfunknetz EE hat eine Partnerschaft mit Verisure bekannt gegeben, durch die das Unternehmen in den Markt für Haussicherheit einsteigen will.

In der ersten Phase der Partnerschaft arbeiten die beiden Unternehmen zusammen, um ein rund um die Uhr überwachtes Hausalarm-Paket unter dem Namen "EE Smart Home Security, powered by Verisure" anzubieten.

Hier finden Sie alles, was Sie über EE Smart Home Security, powered by Verisure, wissen müssen: Was es ist, welche Pakete verfügbar sind und wie es funktioniert.

Was ist EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Die Idee hinter der Zusammenarbeit zwischen EE und Verisure (dem Unternehmen, zu dem Arlo gehört) ist es, den Zugang zu Sicherheitssystemen für britische Haushalte zu erleichtern.

Normalerweise ist die Installation von Sicherheitssystemen kostspielig, und es fallen monatliche Kosten an, so dass sie für manche unerschwinglich sind. Natürlich gibt es auch Heimwerkerlösungen von Unternehmen wie Arlo, Ring und Google Nest, bei denen man selbst Sicherheitskameras installieren und überwachen kann, aber das ist ein etwas anderes Konzept als ein überwachtes Alarmsystem.

Christian Thrane, Geschäftsführer für Verbrauchermarketing bei EE, sagte gegenüber Pocket-lint: "Wir wollen in den Markt gehen und es für jeden transparent und zugänglich machen, eine Premium-Lösung ohne Vorlaufkosten zu bekommen. Das ist natürlich der Unterschied zu dem, was die etablierten Anbieter wie ADT und die anderen Marktteilnehmer anbieten.

"Es ist eine Lösung, die nicht zum Selbermachen gedacht ist. Ein Fachmann kommt zu Ihnen, installiert die Anlage, verknüpft sie mit Ihrer Versicherung, damit Sie ein besseres Versicherungsangebot erhalten, überwacht sie ordnungsgemäß und handelt, wenn etwas passiert ist. [Das ist etwas ganz anderes als eine Kamera, mit der Sie sehen können, was passiert. In diesem Fall sind Sie vielleicht abwesend, und jetzt haben Sie jemanden, der professionell nach dem Rechten sieht und den Notdienst anruft, falls das notwendig ist."

Wie funktioniert das EE Smart Home Security, powered by Verisure System?

Das EE Smart Home Security, powered by Verisure System wird in zwei Paketen angeboten - mehr dazu weiter unten -, wobei in beiden Fällen ein Alarmsystem von einem Verisure-Sicherheitstechniker installiert wird, das anschließend rund um die Uhr von der Verisure-Alarmzentrale überwacht wird. Sie können die Alarmzentrale jederzeit über die SOS-Funktion anrufen, aber es gibt auch eine professionelle Überwachung - mit einer Zielreaktionszeit von 60 Sekunden.

Sie brauchen keine speziellen Türen oder Fenster, um das EE Smart Home Security, powered by Verisure System zu nutzen, und Sie müssen die Geräte nicht selbst einbauen.

Laut Christian Thrane, Geschäftsführer für Verbrauchermarketing bei EE: "Die Lösung von Verisure erkennt, ob jemand Ihre Fenster und Ihre Tür aufbricht oder sich daran zu schaffen macht, und sie kann erkennen, ob jemand in Ihr Haus eindringt, Fotos machen und Sie sowie die Notdienste benachrichtigen".

Thrane erklärte uns, dass es sich bei dem System um eine "Überwachungslösung" handelt, d. h. Sie zahlen für die "ständige Überwachung Ihres Hauses". Wenn zum Beispiel der Alarm ausgelöst wird, werden Bilder gemacht. Sie werden kontaktiert, und die Person am anderen Ende des Telefons wird Ihnen mitteilen, was sie sieht. Vielleicht erkennen Sie dann, dass es sich zum Beispiel um Ihren Hund handelt, und der Alarm wird abgestellt, sobald Sie bestätigt haben, dass keine Gefahr besteht. Wenn eine Bedrohung vorliegt, wird natürlich die Polizei gerufen.

Die Hardware wird mit einer lebenslangen Garantie geliefert, und Sie leasen die Hardware während der Vertragslaufzeit. Sollte etwas passieren oder ein Defekt auftreten, kommt Verisure zu Ihnen und ersetzt sie.

Welche Pakete sind im Rahmen von EE Smart Home Security, powered by Verisure, erhältlich?

Für den Service EE Smart Home Security, powered by Verisure sind zunächst zwei Pakete erhältlich, eines für Wohnungen und Apartments und eines für Häuser.

Für beide Pakete ist eine Vorauszahlung von 50 £ zu entrichten, gefolgt von einem 24-monatigen Vertrag, dessen Kosten Sie auf Wunsch mit Ihrer Mobilfunkrechnung verrechnen können.

Beide Pakete - Essentials for Flats und Essentials for Houses - beinhalten einen von der Verisure Alarmzentrale rund um die Uhr überwachten Alarm, einen SOS-Knopf, die My Verisure App, ein drahtloses Kit und Sicherheitsschilder zur Abschreckung.

Das Paket Essentials for Flats enthält außerdem zwei Schocksensoren, die Einbrecher erkennen, bevor sie das Haus betreten, zwei StarKeys zur Steuerung des Alarms, einen Kameradetektor, der Videos und Bilder zur Überprüfung des Einbrechers aufnimmt, eine Zentraleinheit mit 4G- und Wi-Fi-Konnektivität und ein VoicePad mit einer 105-OB-Sirene und einer Tastatur zur Steuerung des Alarms und zur direkten Sprachverbindung mit der Verisure Alarmzentrale.

Das Essentials for Houses-Paket bietet dasselbe wie das Essentials for Flats-Paket, aber anstelle von zwei Schocksensoren erhalten Sie sechs.

Das Paket Essentials for Flats kostet £25 pro Monat, während das Paket Essentials for Houses £30 pro Monat kostet.

Für das Paket "Essential for Houses" sind auch optionale Erweiterungen erhältlich, wobei das Kit von Arlo geliefert wird. Sie können eine intelligente Türklingel für zusätzliche 7 £ pro Monat, eine intelligente Videotürklingel und intelligente Kameras für zusätzliche 18 £ pro Monat oder eine intelligente Videotürklingel, intelligente Kameras und Rauchmelder für zusätzliche 25 £ pro Monat hinzufügen.

Müssen Sie EE-Kunde sein?

Ja, zunächst sind die EE Smart Home Security, powered by Verisure-Pakete nur für EE-Mobilfunkkunden erhältlich.

Christian Thrane, Managing Director of Consumer Marketing bei EE, erklärte gegenüber Pocket-lint, dass das Unternehmen plant, dieses Angebot in Zukunft auszuweiten: "Zu Beginn müssen Sie EE-Kunde sein, um von diesen Angeboten zu profitieren. Sie müssen zunächst ein EE-Mobilfunkkunde sein, aber wir haben die Ambition, das Angebot deutlich zu erweitern".

Die Pakete werden zusätzlich zu Ihrem monatlichen Vertrag angeboten. Thrane konnte nicht sagen, ob die Smart-Home-Security-Pakete eventuell mit Telefonverträgen des Netzes gebündelt werden, aber im Moment gibt es die beiden oben erwähnten Pakete, die zusätzlich zu einem laufenden Mobilfunkvertrag zu bezahlen sind.

Wann ist das EE Smart Home Security, powered by Verisure System verfügbar?

Das EE Smart Home Security, powered by Verisure System ist ab sofort über die EE-Website erhältlich.

Auf Nachfrage sagte das Unternehmen, dass es eine kurze Vorlaufzeit für die Installation des Systems geben wird, d.h. eher Tage als Wochen oder Monate, je nach Beliebtheit des Systems.

Schreiben von Britta O'Boyle.