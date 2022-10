Dyson Gen5detect Staubsauger dreht sich 9x schneller als ein F1-Motor

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Dyson hat mit dem Dyson Gen5detect seinen neuesten kabellosen Staubsauger angekündigt, der den Vorgänger Dyson V15 ablöst.

Der Dyson Gen5detect Staubsauger verfügt über einen Hyperdymium-Motor der nächsten Generation, der mit bis zu 135.000 Umdrehungen pro Minute arbeitet - das ist neunmal schneller als ein Formel-1-Motor - und damit eine stärkere Saugleistung als die Vorgängermodelle bietet.

Der Staubsauger verfügt außerdem über ein vollständig versiegeltes HEPA-Filtersystem, das 99,99 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikron, einschließlich Viren, auffängt.

Der Dyson Gen5detect Staubsauger verbessert die von Dyson im Jahr 2021 eingeführte Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, mikroskopisch kleine Partikel zu erkennen, die sich in ihrer Wohnung verstecken, und verfügt über einen überarbeiteten Fluffy Optic Saugkopf. Der neue Staubsaugerkopf ist doppelt so hell wie der des Dyson V15, so dass Sie mehr von dem versteckten Staub auf Ihren Bodenoberflächen sehen können, der normalerweise für das bloße Auge unsichtbar ist, aber mit einer Klingenlampe gesehen werden kann.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday und Cyber Monday ist das meistverkaufte Event des Jahres und es sind noch einige Angebote verfügbar

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dyson

Der Gen5detect Staubsauger lehnt sich insofern an den V15 Absolute Detect an, als er wieder ein Display an der Oberseite bietet, allerdings mit einer neu gestalteten Oberfläche, die in Echtzeit anzeigt, wann eine Oberfläche sauber ist. Ein Piezo-Sensor ist an Bord, der mit Hilfe akustischer Sensoren die Partikelgrößen zählt und kategorisiert. Die LCD-Balken auf dem Display steigen und fallen entsprechend der Menge der entfernten Partikel, damit Sie wissen, wann es Zeit ist, aufzuhören.

Der Gen5detect erhöht die Leistung, wenn sie benötigt wird, und reduziert sie, wenn eine Oberfläche sauberer ist. Anstelle eines Auslösers für die Steuerung gibt es nur eine einzige Einschalttaste, so dass Sie mitten im Reinigungsvorgang einfach die Hand wechseln können. Im Inneren des Saugrohrs befindet sich außerdem eine integrierte Staub- und Fugendüse.

Der Dyson Gen5detect soll eine Akkulaufzeit von 70 Minuten haben, wiegt 3,5 kg und verfügt über einen 0,77-Liter-Behälter mit rotierendem Auswurfmechanismus für eine berührungsfreie Entleerung.

Derzeit gibt es noch keine Informationen über Preise oder Verfügbarkeit, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Britta O'Boyle.