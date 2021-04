Der neueste Luftreiniger von Dyson erkennt und zerstört Formaldehyd aus Holz und Reinigungsmitteln

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dyson hat mit den neuen Maschinen, die als Dyson Purifier Formaldehyd bekannt sind, ein Upgrade seiner Luftreiniger-Reihe eingeführt - Sie können bereits erraten, was das Hauptverkaufsargument ist.

Das ist richtig, es entfernt und zerstört jetzt Formaldehyd in Ihrem Haus. Die neuen Maschinen sind sowohl in den Varianten TP09 Cool als auch HP09 Hot + Cool erhältlich und entsprechen fast den Pure Cryptomic-Serien, die zuvor in den USA erhältlich waren. Diese Maschinen wurden jedoch in Großbritannien nicht angekündigt.

Die Geräte haben auch einen leiseren Luftstrom (etwa 20 Prozent weniger Lärm beim TP09), ohne die Leistung zu beeinträchtigen, so das Unternehmen. Durch die neue Funktion können die Reiniger 99,95% der Partikel mit einer Größe von nur 0,1 Mikrometern entfernen.

Nach wie vor sind die Reiniger dafür ausgelegt, Staub und andere Allergene, einschließlich VOCs oder flüchtige organische Verbindungen, einzufangen. Dazu gehören katalytische Cryptomelan-Filter, die Formaldehyd in Wasser und Kohlendioxid zerlegen.

Formaldehyd ist ein farbloser Gasschadstoff, der von Möbeln und anderen Holzprodukten einschließlich bestimmter Materialien wie Sperrholz freigesetzt wird. Es wird auch von Farben, Tapeten, Lacken und Haushaltsreinigern freigesetzt.

Der Formaldehydsensor ergänzt die vorhandenen Partikel-, NO2-, VOC-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Einige clevere Algorithmen stellen auch sicher, dass es keine Verwechslungen zwischen Formaldehyd und anderen VOCs gibt, und die Unterscheidung zwischen den VOC-Typen ist diesmal der Schlüssel, der neu ist.

Auf dem Display des Luftreinigers können Sie auch die Formaldehydwerte auf dem kleinen Display sowie allgemeinere Luftqualitätsstatistiken anzeigen. Es funktioniert auch mit der Dyson Link-App, wie andere Dyson-Produkte.

Laut Dyson ist der Formaldehydsensor der Maschine ein Festkörper, der eine elektrochemische Zelle verwendet und nicht auf Gel basiert. Er verschlechtert sich daher nicht mit der Zeit (da Sensoren auf Gelbasis austrocknen).

Das Unternehmen hat auch sichergestellt, dass Luft den Filter nicht umgehen kann, während sichergestellt wird, dass keine Luft den Reinigungsprozess stören kann. Zu diesem Zweck mussten die Dyson-Ingenieure zusätzliche 24 Hochdruckdichtungen in die Maschine einführen. Infolgedessen haben die Maschinen die HEPA 13-Zertifizierung erhalten.

Schreiben von Dan Grabham.