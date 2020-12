Dysons Top-Tipps zur Auswahl eines Luftbefeuchters

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut Dyson ist die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 70 Prozent am angenehmsten und gesündesten. In den heißesten und kältesten Perioden kann der Feuchtigkeitsgehalt der Luft jedoch abnehmen und Sie trockener Luft aussetzen.

Natürlich verbringen wir einen großen Teil unserer Zeit im Haus, besonders zu dieser Jahreszeit, wenn moderne Klimaanlagen und Heizungen unsere Häuser austrocknen.

Dyson hat uns einige Tipps geschickt, um die Feuchtigkeit in unseren Häusern zu regulieren. Die Menge an Feuchtigkeit, die die Luft aufnehmen kann, hängt von unzähligen Faktoren ab, von der Temperatur über die Geographie bis zur Höhe. Die relative Luftfeuchtigkeit ist die Menge an Wasserdampf in der Luft als Anteil an der Menge, die die Luft aufnehmen kann.

Luftverschmutzung kann auch die Haut verschlimmern. Indem Menschen mehr Zeit in Innenräumen verbringen, erhöhen sie die Belastung durch Schadstoffe aus alltäglichen Aktivitäten wie Kochen und Reinigen. Zu dieser Jahreszeit neigen wir dazu, die Heizung anzuzünden oder ein Feuer anzuzünden. Aber wie bei Weihnachtskerzen bedeutet dies zusätzliche Kohlenstoffpartikel und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) in unseren Häusern. Natürlich kann auch dort ein Luftreiniger helfen.

Die stellvertretende Hauptwissenschaftlerin von Dyson, Naomi Simpson, verbringt einen Großteil ihrer Zeit damit, die Umweltfaktoren zu erforschen, die sich auf die Haut auswirken. Hier sind ihre Top-Tipps zur Auswahl eines Luftbefeuchters.

Berücksichtigen Sie die Luftfeuchtigkeit im gesamten Raum, um sicherzustellen, dass Sie von einem Luftbefeuchter profitieren. Wählen Sie einen Luftbefeuchter mit Lüfterfunktion, um befeuchtete Luft zu projizieren. Es ist wichtig, eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im gesamten Raum zu gewährleisten, damit Sie überall in diesem Raum von der erhöhten Feuchtigkeit profitieren können.

Alle Luftbefeuchter müssen sauber gehalten werden, um die Bildung von Mineralrückständen zu verhindern, die sich im Laufe der Zeit nach dem Kontakt mit Wasser auf natürliche Weise bilden. Die Wassertypen variieren global. Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, müssen Sie Ihre Maschine möglicherweise regelmäßiger reinigen. Bei einigen Luftbefeuchtern kann die Reinigung sehr schwierig sein, da viele schwer zugängliche Teile zu reinigen sind. Andere haben regelmäßig Reinigungswarnungen oder einfache Reinigungsprozesse. Machen Sie sich daher unbedingt mit den Anweisungen des Herstellers vertraut.

Es ist bekannt, dass stehendes Wasser ein fruchtbarer Boden für die Brut von Bakterien ist. Dies ist im Tank eines Luftbefeuchters nicht anders. Einige Maschinen behandeln das Wasser im Tank nicht effektiv. Achten Sie daher auf diejenigen, die mithilfe der UV-Technologie alle Bakterien im Wasser abtöten, bevor sie in den Raum projiziert werden.

Mit fortschreitender Technologie verfügen die meisten Luftbefeuchter über einen automatischen Modus, der Ihnen hilft, die richtige Luftfeuchtigkeit für Sie aufrechtzuerhalten, sodass Sie sich darüber keine Sorgen machen müssen. Der Auto-Modus liest die Raumtemperatur und regelt die Luftfeuchtigkeit entsprechend.

Feuchtigkeit ist nicht der einzige Aspekt der Luftqualität, der sich auf die Haut auswirken kann. Eine Reihe von Luftbefeuchtern kombiniert Luftreinigung mit Luftbefeuchtung, um den Feuchtigkeits- und Schadstoffgehalt gleichzeitig zu steuern. Suchen Sie nach Reinigern mit HEPA-zertifizierter Filtration, vollständig versiegelten Filtern und einem hohen Prozentsatz an Schadstoffabscheidung - sowohl Partikel als auch Gas, einschließlich Formaldehyd.

Schreiben von Dan Grabham.