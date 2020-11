Der Dyson V8 Absolute Extra ist für den Black Friday-Verkauf rund 100 US-Dollar billiger

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dyson hat immer jeden Black Friday Angebote für seine schnurlosen Staubsauger, aber jetzt ist der epische V8 an der Reihe, einen Rabatt zu erhalten. Der Dyson V8 Absolute Extra ist rund 100 US-Dollar billiger.

Das Angebot ist bei verschiedenen Einzelhändlern sowie bei Dyson Direct erhältlich.

squirrel_widget_3702427

Obwohl es jetzt durch das epische V11 an der Spitze der Reihe ersetzt wurde, ist die schnurlose Dyson V8-Reihe immer noch eine Kraft, mit der man rechnen muss. Auch hier wird ein digitaler Motor verwendet, der sich mit bis zu 110.000 U / min dreht, um eine Saugkraft zu erzeugen, die nicht abfällt - und es gibt auch eine Laufzeit von 40 Minuten. Für hartnäckige Bereiche gibt es auch einen Max-Modus mit einer kürzeren Laufzeit, aber maximaler Leistung.

Der V8 kann schnell zwischen Handheld- und Stick-Modus wechseln und wiegt nur 2,6 kg. Der Behälter kann Schmutz in den Abfall werfen, ohne dass Sie damit in Kontakt kommen müssen.

Schauen Sie sich neben dem V8 auch unsere Hauptseite für Dyson Black Friday-Angebote an . Außerdem gibt es an diesem schwarzen Freitag einige tolle Angebote für Shark- und Roidmi-Staubsauger .

Schreiben von Dan Grabham.