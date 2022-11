Amazons Echo Show 10 ist zu seinem niedrigsten Preis für die Black Friday Woche zurückgekehrt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wie so viele andere Amazon-Produkte wurde auch Amazons neuester 10-Zoll-Echo Show für den Black Friday reduziert. Tatsächlich ist er auf den niedrigsten Preis zurückgekehrt, den wir während des Prime Early Access Sales vor ein paar Wochen gesehen haben.

Der Preis von 169,99 £ in Großbritannien bedeutet einen satten Preisnachlass von 70 £ auf den ursprünglichen Preis von 239,99 £ und macht das Gerät von einem teuren Gerät zu einem sehr viel sinnvolleren Kauf. In den USA ist es für nur 169,99 $ erhältlich (statt 249,99 $). Vor allem, wenn man die Funktionen und Möglichkeiten dieses speziellen Echo Show bedenkt.

Die dritte Generation sorgte für Aufsehen - fast wortwörtlich - als sie vor ein paar Jahren auf den Markt kam. Er ist ganz anders als die Echo Shows, die vor ihm auf den Markt kamen, und alle Modelle, die seitdem auf den Markt kamen. Er hebt sich von den anderen Modellen ab.

Die Basis ist ein großer, bassiger Lautsprecher, an dem das Display mit einem Mechanismus befestigt ist, der es ermöglicht, es zu bewegen. Außerdem folgt es Ihnen mithilfe der Kamera auf der Vorderseite, so dass es immer auf Sie gerichtet ist. Das ist besonders nützlich, wenn Sie ein Videogespräch führen und sich dabei bewegen, denn so bleiben Sie immer im Bild.

Das 10,1-Zoll-Display mit HD-Auflösung ist ideal für die Anzeige von Kochrezepten in der Küche, die Sie mitverfolgen können, sowie für die Anzeige von Songtexten auf Amazon Music oder sogar für die Wiedergabe Ihrer Lieblingssendungen, während Sie etwas anderes tun. Es ist fast so, als hätte man einen zweiten, kleineren Fernseher in der Küche - falls man ihn dort aufstellen möchte.

Er ist natürlich mit allen Funktionen ausgestattet, die einen Echo zu einem Echo machen, d. h. Alexa ist integriert und Sie erhalten Sprach- und Berührungssteuerungen für alle Ihre Smart-Home-Produkte. Wenn Sie schon eine Weile ein Auge auf einen Echo geworfen haben, ist dies der niedrigste Preis, den wir bisher dafür gesehen haben.

Schreiben von Cam Bunton.