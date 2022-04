Belkin bringt angeblich kabellose Energie für die breite Masse

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In einer Welt voller Wi-Fi- und 5G-Konnektivität steht eine Sache ganz oben auf der Wunschliste: die kabellose Stromversorgung.

Während die Idee, Ethernet-Kabel zu jedem unserer intelligenten Geräte zu verlegen, völlig archaisch erscheint, haben wir immer noch unansehnliche Stromkabel für fast jedes Gerät in unseren Häusern.

Ein israelisches Startup namens Wi-Charge will das ändern, indem es Strom über die Luft an Geräte in Wohnungen, Büros und Geschäftsräumen überträgt.

TechCrunch berichtet, dass Wi-Charge einen geheimnisvollen Vertrag mit Belkin unterzeichnet hat und dass das erste drahtlose Stromversorgungsgerät noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

Ori Mor, Chief Business Officer und Gründer von Wi-Charge, sagte: "Wenn Menschen über kabelloses Laden sprechen, sprechen sie über Proximity Charging. Im Jahr 2018 erhielten wir einen CES Best of Innovation Award für das Aufladen eines iPhones aus einigen Metern Entfernung, aber das war ein sperriger Sender. Wir haben noch ein paar Jahre weitergemacht, um ihn zu miniaturisieren. Jetzt setzen wir unsere Technologie endlich ein."

"Ich kann Ihnen nicht genau sagen, was Belkin auf den Markt bringt, was schade ist, weil es sich um ein zentrales Verbraucherprodukt handelt. Belkin ist aus mehreren Gründen sehr interessant: Es ist ein Verbraucherunternehmen, das sehr aggressiv mit dem Zeitplan umgeht, und sie haben eine perfekte Anwendung gewählt."

In einer von Wi-Charge herausgegebenen Pressemitteilung sagte Brian Van Harlingen, CTO von Belkin: "Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial der unvergleichlichen drahtlosen Over-the-Air-Ladetechnologie von Wi-Charge zu erschließen. Die Zukunft des Aufladens geht schon seit Jahren von kabelgebundenem zu kabellosem Laden über, und wir gehen davon aus, dass kabelloses Laden über die Luft diese Entwicklung beschleunigen wird."

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Wi-Charge im Moment bis zu einem Watt Leistung überträgt, was nicht viel klingt, aber anscheinend 1.000-mal höher ist als bei allen Wettbewerbern.

Wi-Charge funktioniert auch nicht wie Wi-Fi, da eine flächendeckende drahtlose Energieversorgung in Ihrem Haus wahrscheinlich unangenehme Nebenwirkungen hätte. Stattdessen sendet Wi-Charge einen fokussierten IR-Strahl an ein Empfangsgerät und behauptet, dass "100 % der Energie, die den Sender verlässt, den Empfänger erreicht".

Was soll man also mit einem Watt anfangen, wenn Telefone wie das Honor Magic 4 die Vorteile der 100-Watt-Ladung in der Nähe nutzen?

Die Antwort lautet wahrscheinlich IoT- und Smart-Home-Geräte, die für kurze Zeit viel Strom verbrauchen, aber die meiste Zeit im Standby-Modus verbringen. Gute Beispiele sind ein intelligentes Türschloss oder eine elektrische Zahnbürste.

In diesen Geräten könnte eine kleine Batterie untergebracht sein, die langsam über die Luft aufgeladen wird, so dass sie immer genug Strom haben, wenn sie gebraucht werden, ohne dass sie jemals an die Steckdose angeschlossen werden müssen.

Belkin hält sich zu diesem Zeitpunkt noch bedeckt, aber wir sind gespannt, was das Unternehmen in petto hat.

Schreiben von Luke Baker.