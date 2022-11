Die schicke Arlo Pro 5S 2K-Kamera kostet 250 Dollar und ist bald im Handel erhältlich

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Arlo hat seine neueste Sicherheitskamera mit dem Namen Pro 5S 2K angekündigt. Sie wird 249,99 $ kosten und ist mit dem bestehenden Arlo Home Security System verbunden.

Die neue Kamera nutzt das Sicherheitssystem, das Arlo bereits hat, und bringt viele neue Funktionen mit. Dazu gehören die Unterstützung von 2K-Videoaufnahmen mit HDR sowie ein eingebauter Scheinwerfer und eine Sirene für die Momente, in denen Sie sich bemerkbar machen müssen.

Außerdem ist sie Teil eines größeren Produkts, das das Home Security System über eine SecureLink-Verbindung unterstützt. Arlo sagt, dass dies eine stabile Verbindung auch bei Strom- und Internetausfällen gewährleistet.

Apropos Strom: Arlo behauptet, dass die Pro 5S 2K-Kamera eine bis zu 30 % längere Akkulaufzeit als die Arlo Pro 4 hat, mit einem völlig neuen Energiesparmodus, der es ermöglicht, das Gerät seltener aufzuladen.

Zu den weiteren bemerkenswerten Funktionen gehören ein 160-Grad-Blickwinkel, Nachtsicht in Farbe und Zwei-Wege-Audio, falls Sie mit jemandem sprechen müssen. Arlo hat der Pro 5S 2K auch Unterstützung für 5GHz oder 2,4GHz Wi-Fi gegeben, so dass Sie eine stärkere Verbindung als bei einigen anderen Modellen erwarten können, was immer eine gute Nachricht für diejenigen mit größeren Häusern ist.

Wenn das alles nach etwas klingt, das Sie bei sich zu Hause anbringen möchten, können Sie das. Das Gerät wird ab dem 6. Dezember für 249,99 US-Dollar bei Best Buy und auf der Arlo-Website erhältlich sein, wie wir erfahren haben. Bei der Bestellung können Sie sogar zwischen den Farben Schwarz und Weiß wählen.

Schreiben von Oliver Haslam.