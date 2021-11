Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Arlo hat in den USA eine Arlo Go-Sicherheitskamera der zweiten Generation eingeführt, die sowohl mit LTE als auch mit Wi-Fi funktioniert. Es hat sogar GPS.

Wenn Sie in einem Gebiet ohne Wi-Fi leben, aber immer noch Zugang zu Mobilfunkverbindungen haben, ist die Arlo Go 2 LTE/Wi-Fi-Kamera für 250 US-Dollar möglicherweise das Richtige für Sie. Es kann in eine Scheune, einen Schuppen oder an einen anderen abgelegenen Ort gehen. Es verfügt über Wetterbeständigkeit, 1080p-Full-HD-Videoaufzeichnung und einen wiederaufladbaren und austauschbaren Akku.

Arlo behauptet, dass die Akkus der Kamera bis zu drei Monate halten, wenn Sie LTE verwenden, und bis zu acht Monate, wenn Sie Wi-Fi verwenden – aber das hängt natürlich alles davon ab, wie oft die Kamera aktiviert wird. Zu den weiteren neuen Funktionen des Arlo Go 2 gehören GPS, damit Sie es wiederfinden, wenn Sie es verlieren, ein Scheinwerfer für nächtliche Ereignisse und verbessertes Audio, mit dem Sie Gespräche in Echtzeit führen können. Der Arlo Go der ersten Generation bietet ein Push-to-Talk-System.

Denken Sie daran, dass der Arlo Go bei seiner Einführung 400 US-Dollar kostete, kein WLAN unterstützte und nur in 720p aufgenommen wurde.

Arlo

Der einzige Nachteil von Arlo Go 2 ist, dass Sie ein Arlo Secure-Abonnement benötigen, wenn Sie einfach auf in der Cloud gespeichertes aufgezeichnetes Filmmaterial zugreifen oder die Personen-, Tier- und Fahrzeugerkennung der Kamera verwenden möchten. Es gibt eine kostenlose dreimonatige Testversion, aber die Basisversion des Dienstes kostet 3 US-Dollar pro Monat für eine Kamera. Der Go 2 kann auf eine microSD-Karte aufnehmen, aber das bedeutet, dass Sie diese jedes Mal herausholen müssen, wenn Sie Ihr Filmmaterial sehen möchten. Nein danke.

Schließlich benötigen Sie für diese LTE-Verbindung einen Mobilfunktarif von Verizon. Das beginnt bei 5 US-Dollar pro Monat für das Hinzufügen der Kamera zu einem gemeinsam genutzten Datentarif und geht bis zu 20 US-Dollar pro Monat für unbegrenzte Daten. Arlo verspricht, den Arlo Go 2 irgendwann im Jahr 2022 über weitere Mobilfunkanbieter verfügbar zu machen.

Arlo Kameras unterstützen Alexa- und Google Assistant-Geräte und funktionieren auch mit IFTTT.

