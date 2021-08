Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Arlo hat einige neue Mitgliedschaftspläne für seine Smart-Home-Sicherheitssysteme eingeführt, die zusätzliche Funktionen und die Möglichkeit bieten, bis zu 4K-Aufnahmen in der Cloud zu speichern.

Es bietet zwar kostenlose Konnektivität für seine Smart-Kameras und Video-Türklingeln, dies erstreckt sich jedoch nur auf Benachrichtigungen und Live-Streaming.

Stattdessen ist für erweiterte Funktionen ein neuer Secure- oder Secure Plus-Plan erforderlich. Jeder ersetzt gleichwertige Arlo Smart-Pläne.

Secure kostet 2,99 £ pro Monat für ein einzelnes Gerät oder 9,99 £ pm für "unbegrenzte" Geräte. Es kann 1080p-Videos bis zu 30 Tage in der Cloud speichern und bietet alle Arten von zusätzlicher künstlicher Intelligenz, einschließlich Personen-, Fahrzeug- und Tiererkennung, zusätzlich zur eigenen Bewegungserkennung der Kamera.

Sie erhalten auch Paketerkennung, Cloud-Aktivitätszonen, einen automatischen Freundrufservice und Diebstahlersatz.

Der Secure Plus-Plan kostet 14,99 £ pro Monat und bietet 4K-Videoaufzeichnung, Cloud-Speicher für bis zu 60 Tage und eine erweiterte Garantie für Ihre Geräte.

Arlo bietet in Großbritannien eine Reihe von Smart-Home-Sicherheitskameras und Türklingeln an – ähnlich wie in den USA. Dazu gehören die kabellose Arlo Essential Video Doorbell und die Arlo Essential Indoor Camera .

Sie können einige der Kameraoptionen in unserem praktischen Vergleichsführer hier überprüfen.