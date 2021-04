Arlo: "Es ist an der Zeit, das Programm Works with Arlo zurückzubringen."

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Arlo hat Pocket-lint gegenüber bestätigt, dass das Programm Works with Arlo im Jahr 2021 wiederbelebt wird. Adrienne Sharkey-Perves, Marketingdirektorin bei Arlo, bestätigte die Details des Pocket-lint-Podcasts.

Arlo kündigte das Programm Works with Arlo ursprünglich im Januar 2019 auf der Consumer Electronics Show an, die jährlich in Las Vegas stattfindet.

Dies war der erste Indikator dafür, dass Arlo über die Unterstützung von Geräten von Erstanbietern hinaus zu einer eigenständigen Smart-Home-Plattform mit der Möglichkeit zur Steuerung von Geräten von Drittanbietern expandieren wollte.

Seit dieser Ankündigung ist jedoch bei Works with Arlo nicht viel passiert. Während Arlo eine positive Auffrischung der angebotenen Kameras, einschließlich einer Video-Türklingel, verzeichnet hat, scheinen die Ambitionen der Plattform ins Hintertreffen geraten zu sein.

Auf die Frage, was mit Works with Arlo im Pocket-Lint-Podcast passiert ist, antwortete Sharkey-Perves: "Dies ist also ein Programm, das wir dieses Jahr tatsächlich zurückbringen. Wir mussten es für eine gewisse Zeit zurückstellen, weil Wir wollten uns auf unser Kernangebot konzentrieren. "

Zu diesen Kernangeboten gehören Back-End-Abrechnungs- und Abonnementdienste sowie die Möglichkeit, Benachrichtigungen anzupassen, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

"Jetzt kommen wir mit unserer intelligenten Sicherheitsplattform an einen guten Ort, an dem wir der Meinung sind, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um das Works with Arlo-Programm zurückzubringen. Daher gibt es eine Reihe von Initiativen, um dies weiter auszufüllen", sagte Sharkey-Perves.

Das wird eine großartige Nachricht für diejenigen sein, die in das Arlo-System investiert haben und dies als ihre zentrale Smart-Home-Plattform betrachten.

Der Smart-Home-Markt hat sich seit 2019 weiterentwickelt, und auch das Angebot von Arlo hat sich geändert. Als die Ankündigung erfolgte, waren die meisten Geräte von Arlo mit einem Arlo-Hub verbunden und boten kostenlosen Cloud-Speicher an.

Arlo hat in den letzten Jahren seinen Arlo Smart-Abonnementdienst erweitert und bietet außerdem eine Reihe von Geräten an, die keinen Hub benötigen, aber unter dem Label Arlo Essentials eine direkte Verbindung zu Wi-Fi herstellen.

In Zusammenarbeit mit Arlo wurden ursprünglich Marken wie Bose, Hue, LIFX, Schlage, Sonos und Yale als kompatible Partner hervorgehoben, obwohl nichts darüber gesagt wurde, wie das Programm mit diesen Geräten funktionieren würde.

Bei einer Hue-Lampe ist beispielsweise leicht zu erkennen, wie die auf einer Außenkamera erkannte Bewegung zum Einschalten einer Hue-Lampe in Innenräumen verwendet werden kann. Bei Marken wie Bose und Sonos ist dies jedoch etwas dunkler - es sei denn, Sie sehen Zulassen von Benachrichtigungen über diese Geräte.

Die große Herausforderung für Works with Arlo besteht darin, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie eine andere Smart-Home-Plattform benötigen. Google Assistant, Samsung SmartThings, Amazon Alexa und Apple HomeKit werden von Arlo unterstützt und sind bereits in der Lage, diese miteinander verbundenen Heimnetzwerke zu erstellen.

Wie genau Arlo differenzieren wird, bleibt abzuwarten. Arlo ist ein großer Name für intelligente Überwachungskameras, aber es ist ein Markt mit vielen Optionen. Eine Plattform kann einen Unterschied machen und es Ihnen ermöglichen, die Erfahrung für Kunden zu besitzen - und wenn Sie jemanden haben, der Ihre Plattform nutzt, ist es unwahrscheinlich, dass er die Plattform verlässt.

Mehr darüber, was Arlo zu sagen hatte, erfahren Sie im Pocket-Lint Podcast, Folge 96.

