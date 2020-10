Dolby Atmos HomePod-Unterstützung in Kürze verfügbar

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos Unterstützung kommt zu dem ursprünglichen Apple - HomePod in den kommenden Wochen nach Apple - über ein Software - Update.

Die neue Funktion, die zur gleichen Zeit bestätigt wurde, als das Unternehmen einen neueren kleineren HomePod mini ankündigte , wird die Fähigkeit des größeren Lautsprechers nutzen, eine virtuelle Klangbühne zu erstellen.

Benutzer, die ihren HomePod an Apple TV anschließen , können von der neuen Funktion profitieren, die bei allen Dolby Atmos-Inhalten als "Heimkino mit Apple TV 4K" bezeichnet wird.

Derzeit können Benutzer nur ein Stereo-, virtuelles 5.1- oder virtuelles 7.1-Klangerlebnis erstellen. Mit dem neuen Update wird der Mix jedoch um virtuelle Dolby Atmos-Unterstützung erweitert.

Und Benutzer benötigen nur einen HomePod, obwohl Apple bestätigt hat, dass der Anschluss von zwei HomePod-Lautsprechern als Stereopaar für ein besseres und intensiveres Erlebnis sorgt.

Der ursprüngliche HomePod wird auch von einer Reihe neuer Softwarefunktionen profitieren, die für den HomePod mini angekündigt wurden, einschließlich der neuen Apple Intercom-Funktion, mit der Benutzer über das "Apple Announce" -System für iOS über den HomePod sprechen können, um das Schreien oben zu sparen Ihre Stimme, dass das Abendessen auf dem Tisch liegt.

Leider wird die neue Dolby Atmos-Funktion nicht für den neu angekündigten HomePod mini verfügbar sein.

Benutzer können weiterhin zwei HomePod-Minilautsprecher koppeln, um ein Stereopaar zu erstellen. Der neue Lautsprecher ist jedoch nicht leistungsfähig genug, um die virtuelle Klangbühne für Filme zu erstellen oder Dolby Atmos-Unterstützung anzubieten.

Der neue HomePod mini wird jedoch mit einer neuen Funktion ausgestattet sein, die den U1-Chip von Apple verwendet , um eine nahtlosere Übergabe zwischen U1-unterstützten iPhones (iPhone 11 Pro und höher) und dem Lautsprecher zu ermöglichen.

Der neue HomePod mini kann ab Freitag, dem 6. November, vorbestellt werden und kostet in den USA 99 USD und in Großbritannien 99 GBP. Der Versand beginnt in der Woche ab dem 16. November.

Schreiben von Stuart Miles.